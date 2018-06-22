توفيت كوكو، أنثى الغوريلا التي تعلمت لغة الإشارة وأنشأت العديد من الصداقات مع المشاهير، يوم الثلاثاء أثناء وجودها في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 46 عامًا.
وقالت مؤسسة "غوريلا" التي كانت ترعى كوكو في كاليفورنيا: "رحلت بسلام الغوريلا التي اكتسبت شهرة بسبب إتقانها للغة الإشارة، أثناء نومها في المحمية"، وفقًا لموقع "ذا غارديان".
وتعلمت كوكو لغة الإشارة البدائية بعد ولادتها في حديقة سان فرانسيسكو عام 1971، وصارت قادرة على فهم ما يزيد عن 2000 كلمة باللغة الإنكليزية المحكية، بمساعدة الباحثة فرانسين باترسون.
كما شكلت كوكو موضوع العديد من الأفلام الوثائقية، وظهرت على غلاف مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" في صورة التقطتها بنفسها على المرآة، إلا أن أكثر شيء أثار الدهشة حيالها هي قصة تبنيها لقطة صغيرة، وحزنها الشديد عليها بعد وفاتها بحادث سيارة، حيث صورت إثر ذلك وهي تقول بلغة الإشارة: "قطة، بكاء، آسفة، حبيبة كوكو".
وأكدت الدكتورة باترسون أن كوكو شعرت بالألم الشديد أيضًا بعد انتحار الممثل الكوميدي الأميركي روبن ويليامز عام 2014، وكانت تنطوي على نفسها في كل مرة يذكرها أحدهم بالأمر، بسبب الصداقة القوية التي ربطتها به عام 2001، حيث صور الاثنان وهما يحتضنان بعضهما ويضحكان.
كما التقت كوكو أيضًا بعازف الغيتار في فرقة the Red Hot Chill Peppers، وبالممثلة بيتي وايت، وفاجأت العلماء عام 2012 بقدرتها على العزف على آلة نفخية، وقالت مؤسسة "غوريلا" ناعية إياها "كان تأثيرها كبيرًا علينا جميعًا، وما علمتنا إياه عن القدرات العاطفية والمعرفية للغوريلات سيبقى ليغير نظرة العالم"
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