‏لكل بنت بتسوق تكفين التزمي في لبسك وشكلك وبدون مكياج مبالغ وكوني خير من يمثل المرأه السعوديه وتكفين لا تسوين اشياء تشوه سمعت المرأه السعوديه ترا الي يدورون الزله على المرأه السعوديه كثار وانا اختكم واللي يقول انتي تغنين وتمثلين هذا شغلي وبالنسبه للعبايه انا مستقره بدبي واقدر اطلع بدون عبايه واوقات اطلع لكن كثير اللبس عبايه ومحد جبرني بس سبحان الله لها هيبه وبس حبيت اقلكم ‏والله يستر عليكم ويكفيكم شر الحوادث 💓#وعد #سواقه #waed

