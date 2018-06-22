انتقدت عشرات السيدات السعوديات مواطنتهن المطربة والممثلة وعد عقب توجيهها نصيحة لهن، على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن يلتزمن الحشمة في اللباس والمظهر، أثناء قيادتهن للسيارة.
وطالبت وعد السعوديات المقبلات على قيادة السيارة، "بالالتزام باللباس المحتشم، وعدم وضع مساحيق التجميل"، موضحة "أنهن يمثلن المرأة السعودية لذا عليهن الحرص على عدم الإتيان بفعل يشوه صورتها وسمعتها، لاسيما وسط مترصدين ينتظرون فرصة للإساءة لها" بحسب تعبيرها.
وأرفقت وعد المقيمة حالياً في الإمارات نصيحتها بصورة لها، داخل سيارة مرتدية العباء، وأكملت موضحة: "اللي يقول إنتي تغنين وتمثلين هذا شغلي، وبالنسبة للعباية أنا مستقرة بدبي وأقدر إطلع بدون عبايه وأوقات إطلع لكن كثير اللبس عبايه ومحد جبرني بس سبحان الله لها هيبه وبس حبيت أقلكم والله يستر عليكم ويكفيكم شر الحوادث".
لكل بنت بتسوق تكفين التزمي في لبسك وشكلك وبدون مكياج مبالغ وكوني خير من يمثل المرأه السعوديه وتكفين لا تسوين اشياء تشوه سمعت المرأه السعوديه ترا الي يدورون الزله على المرأه السعوديه كثار وانا اختكم واللي يقول انتي تغنين وتمثلين هذا شغلي وبالنسبه للعبايه انا مستقره بدبي واقدر اطلع بدون عبايه واوقات اطلع لكن كثير اللبس عبايه ومحد جبرني بس سبحان الله لها هيبه وبس حبيت اقلكم والله يستر عليكم ويكفيكم شر الحوادث 💓#وعد #سواقه #waed
ووصفت سعوديات وعد "بالمنافقة"، لاسيما أنها تعيش حياتها بعيداً عن العادات والتقاليد، مطالبات إياها بالتزام نصيحتها قبل توجيهها للآخرين، وعدم المزاودة على المرأة السعودية التي تدرك جيداً ما تفرضه عليها ثقافة مجتمعها ودينها من التزام.
وذكرت بعض الناقدات وعد بموقفها "المخيب" تجاه حق المرأة في قيادة السيارة، وكيف أنها كانت ضدّه، وأنهن نلن هذا الحق في الوقت الذي كانت فيه وعد مشغولة تماماً عن هموم المجتمع السعودي بإنجازاتها الفنية.
وسخر المغردون من وعد عبر نشر صور لها في ملابس تبرز التناقض بين آرائها وتصرفاتها على أرض الواقع، في حين رأت بعضهن أن وعد تخشى في حال "انفتاح المجتمع السعودي" أن تدخل إلى الساحة الفنية منافسات لها.
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(العربي الجديد)
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