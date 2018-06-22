اللي يقول إنتي تغنين وتمثلين هذا شغلي، وبالنسبة للعباية أنا مستقرة بدبي وأقدر إطلع بدون عبايه وأوقات إطلع لكن كثير اللبس عبايه ومحد جبرني بس سبحان الله لها هيبه وبس حبيت أقلكم ‏والله يستر عليكم ويكفيكم شر الحوادث".









ووصفت سعوديات وعد



وذكرت بعض الناقدات وعد بموقفها "المخيب" تجاه حق المرأة في قيادة السيارة، وكيف أنها كانت ضدّه، وأنهن نلن هذا الحق في الوقت الذي كانت فيه وعد مشغولة تماماً عن هموم





وسخر المغردون من وعد عبر نشر صور لها في ملابس تبرز التناقض بين آرائها وتصرفاتها على أرض الواقع، في حين رأت بعضهن أن وعد تخشى في حال "





ووصفت سعوديات وعد "بالمنافقة"، لاسيما أنها تعيش حياتها بعيداً عن العادات والتقاليد، مطالبات إياها بالتزام نصيحتها قبل توجيهها للآخرين، وعدم المزاودة على المرأة السعودية التي تدرك جيداً ما تفرضه عليها ثقافة مجتمعها ودينها من التزام.وذكرت بعض الناقدات وعد بموقفها "المخيب" تجاه حق المرأة في قيادة السيارة، وكيف أنها كانت ضدّه، وأنهن نلن هذا الحق في الوقت الذي كانت فيه وعد مشغولة تماماً عن هموم المجتمع السعودي بإنجازاتها الفنية.وسخر المغردون من وعد عبر نشر صور لها في ملابس تبرز التناقض بين آرائها وتصرفاتها على أرض الواقع، في حين رأت بعضهن أن وعد تخشى في حال " انفتاح المجتمع السعودي " أن تدخل إلى الساحة الفنية منافسات لها.



















انتقدت عشرات السيدات السعوديات مواطنتهن المطربة والممثلة وعد عقب توجيهها نصيحة لهن، على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن يلتزمن الحشمة في اللباس والمظهر، أثناء قيادتهن للسيارة.وطالبت وعد السعوديات المقبلات على قيادة السيارة، "بالالتزام باللباس المحتشم، وعدم وضع مساحيق التجميل"، موضحة "أنهن يمثلن المرأة السعودية لذا عليهن الحرص على عدم الإتيان بفعل يشوه صورتها وسمعتها، لاسيما وسط مترصدين ينتظرون فرصة للإساءة لها" بحسب تعبيرها.وأرفقت وعد المقيمة حالياً في الإمارات نصيحتها بصورة لها، داخل سيارة مرتدية العباء، وأكملت موضحة: "