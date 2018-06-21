وقد تكشف الأبحاث الإضافية عن هوية الجنديين اللذين وجدت جثتيهما كاملتين، واللذين سيدفنان في القسم الجديد من مقبرة أرلينغتون الوطنية الذي سيفتتح هذا الصيف، إلا أن التعرف على أصحاب الأطراف المقطوعة قد يكون أسهل في الوقت الحالي لأن العديد من الأطباء احتفظوا بسجلات تحمل أسماء المرضى الذين قطعوا أذرعهم أو سيقانهم، كما يعتقد أن بعضهم نجا من الحرب.