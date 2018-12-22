السلسلة عنوانها "كوميديو العالم"، وتضم فقرات مدتها نصف ساعة يقدمها نجوم الكوميديا العالميون. والفنانون العرب المقرر ظهورهم على منصة "نتفليكس" هم: روسن حلاق من الأردن، وعدي خليفة من فلسطين، ومؤيد النفيعي وإبراهيم الخير الله من المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن المحتوى العربي الأصيل الوحيد الذي يعرض حالياً على المنصّة هو برنامج "مباشر من بيروت" الذي يقدمه اللبناني عادل كرم. وبدأ عرضه في مارس/ آذار الماضي.







يذكر أن عدد المشتركين في "نتفليكس" بلغ 137 مليون شخص في أنحاء مختلفة في العالم.



أدناه عيّنة من أعمال العرب المشاركين في السلسلة:



روسن حلاق:



