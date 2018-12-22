إذ التقطت بعثة استكشاف المريخ التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، صوراً للثلج في فوهة بركانية أو حفرة "كوروليف" القريبة من القطب الشمالي للكوكب الأحمر، بحسب ما نقلته "بي بي سي".

يبلغ قطر الحفرة 82 كيلومتراً، ووصلت سماكة الثلوج فيها إلى 1.8 كيلومتر.

وتحمل هذه الحفرة اسم مهندس الصواريخ ومصمِّم المركبة الفضائية سيرجي كوروليف، وهو مهندس البرنامج الفضائي للاتحاد السوفييتي.

وهذه الصورة للحفرة عبارة عن مجموعة من اللقطات أخذتها كاميرا مارس اكسبرس عالية الدقة.

وتعتبر بعثة مارس إكسبرس أول مشروع من وكالة الفضاء الأوروبية إلى كوكب آخر، وتم إطلاقها في 2 يونيو/حزيران 2003، ودخلت المركبة مدار المريخ في يوم عيد الميلاد من ذلك العام.