وأكد مدير سوق واقف، محمد السالم، أن إدارة السوق حرصت على تنوع الفعاليات وإضافة أفكار جديدة بهدف استمتاع الجماهير خلال إجازة الربيع، مشيراً إلى أن المهرجان يتضمن فقرات متنوعة مثل ألعاب المهارة والألعاب الكهربائية للأطفال، وعروض المهرجين، وتقدّم فرقة أوكرانية عروضاً للسيرك مخصصة للعائلات.

وأشار السالم إلى إفساح المجال للجميع من أجل الاستمتاع بألعاب الذكاء، فضلاً عن عروض المشاة التي تلاقي إقبالاً، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات سيحتضنها سوق واقف في كل من ساحتي الأحمد والحمام.

وسيكون للفنون التشكيلية نصيب في مهرجان الربيع من خلال الأقسام المختلفة لمركز سوق واقف للفنون، الذي يعقد دورات موجهة للصغار والكبار والهواة.

في السياق، يشهد سوق الوكرة القديم، مهرجان الربيع أيضاً، وبحسب مدير السوق، خالد السويدي، فإن اللجنة المنظمة حرصت على تنويع الفعاليات ما بين فنية ومنوعة وترفيهية، وتعليم الأطفال ركوب الخيل والمطايا، وجهزت قرية للملاهي، وفيها ألعاب كهروميكانيكية، بالإضافة إلى ألعاب الذكاء.

وأوضح أنه يمكن للزوار الاستمتاع بالشاطئ والسباحة في البحر، وبالألعاب البحرية من قبيل التجذيف وركوب القوارب، فضلاً عن تخصيص حيز للأطفال للاستمتاع بالأجواء مع أسرهم، وذلك بتوزيع "النطاطيات" على أماكن مختلفة في السوق، بالإضافة إلى عروض الخيول والنّوق وأحصنة البوني المخصصة للصغار.

إلى ذلك، تتواصل الحفلات الغنائية لمهرجان ربيع سوق واقف، الذي تنظمه إذاعة "صوت الريان" ويستمر إلى الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل، على مسرح عبد العزيز ناصر، بمشاركة عدد من الفنانين من قطر والوطن العربي، منهم القطري علي عبدالستار واللبنانية باسكال مشعلاني.