وأوضح مدير المؤسسة: "عندما أسست هذه المؤسسة قبل 20 عاماً، قمت بذلك على أساس فكرة بسيطة أننا يمكن أن نُحدث فرقاً حقيقياً عن طريق تمويل مباشر لبعضٍ من أكثر المشاريع البيئية فعالية. سواء من الأفراد أو الحركات الشعبية أو المنظمات غير الربحية الرئيسية. أردنا التركيز على الحصول على التمويل الضروري لأولئك الذين يمكن أن يكون لهم أكبر الأثر".
وتابع: "منذ عام 1998، قمنا بدعم أكثر من 200 مشروع في كل قارة وفي كل المحيطات من حفظ الأنواع، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، وحقوق السكان الأصليين، وأكثر من ذلك".
ولطالما اشتهر دي كابريو بدفاعه عن البيئة في مواجهة التغير المناخي، حتى إن هذا الموضوع كان محور كلمته عند فوزه بجائزة الأوسكار بعد طول انتظار.
وقال آنذاك في كلمته: "تغير المناخ حقيقي. إنه يحدث الآن. إنه التهديد الأكثر إلحاحاً الذي يواجه الأنواع بكاملها. نحن بحاجة إلى العمل معاً لوقف المماطلة".
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق