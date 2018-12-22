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ولطالما اشتهر دي كابريو بدفاعه عن البيئة في مواجهة التغير المناخي، حتى إن هذا الموضوع كان محور كلمته عند فوزه بجائزة الأوسكار بعد طول انتظار.



وقال آنذاك في كلمته: "تغير المناخ حقيقي. إنه يحدث الآن. إنه التهديد الأكثر إلحاحاً الذي يواجه الأنواع بكاملها. نحن بحاجة إلى العمل معاً لوقف المماطلة".