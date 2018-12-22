إذا كنتَ تبحث عن قضاء إجازة رأس السنة في تركيا، فهناك العديد من المدن والأماكن التي بإمكانك أن تحزم حقائبك وزيارتها إذا وجدت نفسك متحمساً لذلك.

في البدء، عليك أن تحدد بوضوح الأشياء التي يمكن أن تمارسها خلال هذه الإجازة وتعيش أجواءها؟ هناك العديد من المدن التركية التي تختلف فيها طقوس الاحتفالات بالمناسبة. ولذا يجب قبل اتخاذ القرار أن تأخذ فكرة عن أبرز تلك الأماكن وفقاً لميولك.

حتماً ستكون إسطنبول وجهتك الأولى، التي قد تفكر بها لقضاء ليلة رأس السنة، وذلك لما تنفرد به المدينة من أجواء خاصة في العديد من الأماكن، التي يحتشد فيها الأتراك ومعهم السيّاح الأجانب للاحتفاء برأس السنة، وفي مقدمتها ميدان تقسيم وسط المدينة، حيث يجتمع فيه مئات الآلاف للعدّ التنازلي عند نهاية كل عام.

مدينة ومنتجعات بورصة البياض يستقبل رأس السنة (Getty)

على الجهة الأخرى من إسطنبول أيضاً، وتحديداً عند جسر البوسفور – منطقة كاباتاش - هناك يمكنك أن تقضي ليلة ممتعة ومختلفة، حيث تُطلق الألعاب النارية ويحتشد الناس في المكان لرؤيتها والاحتفال بقدوم العام الجديد.

ولكن هناك من لا يعجبه الصخب والازدحام وكثرة الحشود، خصوصاً لمن يصطحبون عوائلهم أثناء الإجازة، ومن ثم فهناك العديد من الخيارات المفتوحة أمامهم للاستمتاع بإجازتهم، من بينها حجز وجبة عشاء بحرية على سفينة بمضيق البوسفور، ومطالعة مناظر الاحتفالات على الجانبين الآسيوي والأوروبي، من إسطنبول.

ولمن يفضل أن يعيش تجربة التزلج في الثلوج، وقضاء يوم كامل في أحد المنتجعات الشتوية، بإمكانه الانتقال من إسطنبول إلى مدينة بورصة شمال غرب الأناضول، في رحلة بحرية، وقضاء إجازة رأس السنة على وقع الموسيقى والأغاني، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والإثارة التي يعيشها هواة التزلج.

من البوسفور يمكن مشاهدة فعاليات رأس السنة على جانبي إسطنبول (Getty)

أما في منتجعات مدينتي أنطاليا وموغلا الساحليتين غربي البلاد، فبإمكان من يرغب بقضاء إجازة ليلة رأس السنة حجز غرفة له في أحد المنتجعات، التي تقدم عروضاً راقصة وسهرات ليلية مشوّقة، في برنامج متكامل يبدأ منذ الساعات الأولى لمساء ذلك اليوم.

وستصادف بمجرد مرورك في شوارع أنطاليا وبعض مدن موغلا التركية (فتحية – بدروم – مرمريس)، الكثير من المباني والفنادق الضخمة والفاخرة، وقد زينت بالألوان والإضاءات الخاصة، وكذلك وجود العديد من عروض الثلوج الاصطناعية.

وهناك الكثير من الأنشطة الترفيهية الأخرى، التي يمكن للزائرين لهذه المدن القيام بها، إضافةً إلى الاستمتاع بالطبيعة الخلّابة والشواطئ الساحلية، ومن بين ذلك زيارة المعالم السياحية والتاريخية خلال وقت النهار في اليوم الأخير من العام، وتناول وجبة غداء في أحد المطاعم التي تقدم أطباقاً متنوعة أعدّت خصيصاً لرأس السنة.

وأخيراً، هناك من يفضل الاستجمام والاسترخاء في أحد الفنادق الفاخرة والمنتجعات الراقية، التي تقدم عروضاً راقصة بمشاركة فرق موسيقية تركية وأجنبية، وتجد هذا النوع من الأماكن في مدينة أنقرة حيث يمكنك أن تحجز فيها يوماً أو أكثر لقضاء أوقات مختلفة، تستعد خلالها لاستقبال العام الجديد.

منتجعات أنطاليا لمن يرغب بالابتعاد عن الضجيج (Getty)

وبالطبع يمكنك أيضاً أن تشاهد الألعاب النارية، وتشارك السكان الاحتفالات في ميدان كيزيلاي بأنقرة، حيث يلتقي الجميع لمشاهدة الاحتفال والهتاف بالعدّ التنازلي، إضافة إلى الرقص العفوي الذي يشارك فيه الجميع بمختلف فئاتهم العمرية من الجنسين.