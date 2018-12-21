قالت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما، إنها تتعمد اختيار ملابسها بطريقة تجذب الانتباه نحو مصممين من المهاجرين، والنساء الشابات، والأميركيين الأفريقيين، بدلاً من اختيار إطلالات من إبداع مصممين مشهورين.
وجاءت تصريحات أوباما، في مقابلة مع سارة جيسيكا باركر، ضمن جولة للترويج لكتابها Becoming، وذلك بحسب ما نقله موقع Axios.
وبيعت بعض الفساتين التي ظهرت بها ميشيل أوباما خلال وجودها في البيت الأبيض كلها في مزادات مختلفة في غضون دقائق، كاشفة أنها تسعى بشكل مقصود لتسليط الضوء على المصممين غير المعروفين.
وكانت أوباما قد اختارت ثوبين من تصميم التايواني الكندي جاسون وا، لارتدائهما عند إطلاق كتابها.
وجاءت تصريحات أوباما، في مقابلة مع سارة جيسيكا باركر، ضمن جولة للترويج لكتابها Becoming، وذلك بحسب ما نقله موقع Axios.
وبيعت بعض الفساتين التي ظهرت بها ميشيل أوباما خلال وجودها في البيت الأبيض كلها في مزادات مختلفة في غضون دقائق، كاشفة أنها تسعى بشكل مقصود لتسليط الضوء على المصممين غير المعروفين.
وكانت أوباما قد اختارت ثوبين من تصميم التايواني الكندي جاسون وا، لارتدائهما عند إطلاق كتابها.
وأوضحت أوباما أنها تعرف تأثير ما تلبسه، "لذا قررت رفع بعض المصممين الشباب الجدد، الذين لا يحصلون عادة على هذا النوع من الاهتمام، لأن ذلك ربما يغير حياتهم"، بحسب وصفها.
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