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وأوضحت أوباما أنها تعرف تأثير ما تلبسه، "لذا قررت رفع بعض المصممين الشباب الجدد، الذين لا يحصلون عادة على هذا النوع من الاهتمام، لأن ذلك ربما يغير حياتهم"، بحسب وصفها.