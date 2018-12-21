وكشف مؤلف الأغنية الشاعر المصري محمد رفاعي عن بعض كواليس الأغنية، قائلاً إنها بعنوان "يالا مع السلامة"، قام بتلحينها المصري وليد سعد ووزعها موسيقياً علي أباظة.

وأضاف في لقاء إذاعي أن الأغنية تم تنفيذها على خمس مراحل، التلحين كان في موناكو ثم كان تنفيذ الموسيقى وتوزيعها في تركيا، وتمت مقابلة فضل شاكر في لبنان وكان الميكس مع ياسر أنور في مصر ثم الماستر النهائي في لندن.

وأشار إلى أن هناك أغنية ثانية تجمعه بفضل بعنوان "ممكن تقابل"، قام بتسجيلها، وهي من كلمات رفاعي وألحان وتوزيع علي أباظة، ولكن لم يتم تحديد توقيت طرحها.





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وعن كواليس الأغنية، قال إن فضل بعد أن سجلها، وانتهى مهندس الصوت كذلك من العمل عليها قام رفاعي بإضافة بعض الكلمات، وهو ما "عذّب" فضل.. على حد وصف الشاعر المصري.

وكان الشاعر المصري محمد رفاعي قد كشف في مداخلة لأحد البرامج عن جزء من كلمات الأغنية التي قال فيها: "بهد نفسي وببني فيك وجيت على نفسي ياما عشان أرضيك"، وأشار إلى أن فضل غناها بإحساس عظيم.











وكان آخر ظهور فني لفضل بعد الاعتزال، بنشر ابنه محمد فيديو يجمعهما وهما يغنيان "رجعت الشتوية" لفيروز.



