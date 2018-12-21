ستحتاج فقط مكعب تنظيف خاصا بجلايات الصحون، ورق ألمنيوم، وحوض غسيل مليئا بالماء الساخن، وقد تستغرق العملية ساعتين على الأقل، إلا أنك ستكون مسترخيًا في هذا الوقت، بينما تتلاشى الشحوم وحدها، لتحصل على فرن نظيف للغاية في النهاية، من دون الحاجة لكشطه لساعات، وفقًا لموقع "ديلي ميل".

ويتوجب عليك في البداية سحب رفوف الفرن للخارج، لف كل واحد منها بورق الألمنيوم، ثم غمرها في الماء الساخن وفوقها مكعب التنظيف الخاص بالجلايات، دعها على هذا الحال لمدة ساعتين، ثم اسحبها من المياه وامسحها بقطعة تنظيف، ستفاجأ بزوال الشحوم وقتها من دون الحاجة لبذل جهد.

وتعتبر عملية التنظيف هذه فعالة للغاية، لأن ورق الألمنيوم يتفاعل كيميائيًا مع المنظف، مما يحدث تأثيرًا على الشحوم المتكدسة، ويمكن تطبيقها أيضًا على الصواني والأبواب الزجاجية عالية الاتساخ، بنقعها في الماء الساخن بنفس الطريقة، لمدة 3 ساعات ونصف، كما يمكنك استبدال مكعبات تنظيف جلايات الصحون، بمنظفات الغسيل العادية.

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