

وجاءت تغريدة موسيفيني، بعد وقت قصير من لقائه أبيناكيو في مبنى الرئاسة، ولم يوضح فيها ما إذا كان يقصد شكل التسريحة أو البلد المنشأ لنسيج الشعر، فيما وصفه بـ "الشعر الهندي"، في حين قال دون واناياما المتحدث باسمه: "انظر إلى الصورة فقط تعرف قصده، إنه شعر مستعار صناعي، والرئيس قال إنها ينبغي أن تظهر شعرها الطبيعي".



ودافع العديد من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، عن حق أبيناكيو في اختيار تصفيفة شعرها، حين قال أحدهم: "تبدو الفتاة جميلة، ومن حقها تصفيف شعرها كما يحلو لها، هذا لن يقلل من حسن مظهرها"، كما سخر البعض من تعليق الرئيس الأوغندي، وقال أحد مستخدمي "تويتر": "ولكن لم لا تبقي أنت على شعرك الطبيعي أيها الرئيس!".

كما أيد آخرون وجهة نظر موسيفيني، مستنكرين ميل النساء الأفريقيات لمقاييس الجمال الغربية بتمليس شعرهن، فقال أحد المغردين في "تويتر": "أوافق الرئيس في رأيه، الشعر الطبيعي يبرز خصوصية الجمال الأفريقي"، وهذا ما أيدته أبيناكيو نفسها، إلا أنها أضافت: "يعتمد الأمر على المناسبة وعلى رغبتي الخاصة، ولا يمكن لأحد أن يحدد ما الذي عليّ فعله، المهم هو أن أكون مرتاحة".





