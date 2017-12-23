

ووصف هاسكل في الرسائل البريدية، التي يعود تاريخ الرسائل الإلكترونية إلى عامي 2014 و2015، المشاركة السابقة في المنافسة، غريتشن كارلسون، بالثعبان، بعد أن نجحت في مقاضاة المدير العالم لمحطة "فوكس نيوز"، روجر أيلز، بتهمة التحرش الجنسي.



وأكدت منظمة "مس أميركا"، أن هاسكل اعتذر من الإدارة عن تصرفه، في حين بقي في منصبه، الذي يتقاضى عليه أجرًا يبلغ 500 ألف دولار في السنة، إلا أن تعليقاته دفعت شركة "ديك كلارك" للإنتاج، إلى قطع علاقتها مع المنظمة، بعد حوالى 100 عام من العمل المشترك، وفقًا لموقع "تايم".



يذكر أن سام هاسكل أمضى 26 عامًا من حياته المهنية في وكالة "ويليام موريس" الإخبارية الشهيرة، حيث رقي فيها إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قسم التلفزيون، إلى أن استقال عام 2014 وانضم إلى منظمة "مس أميركا"، التي شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لمدة 12 عامًا، كما تولى مهام الرئيسة السابقة شارون برس، بعد استقالتها عام 2015.

(العربي الجديد)