HSBC يتوقع خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار بسبب مخطط مادوف

- تواجه شركة HSBC خسارة مالية كبيرة بقيمة 1.1 مليار دولار بسبب دعوى قضائية مرتبطة بمخطط بونزي لبرنارد مادوف، مما يؤثر على نسبة رأس المال الأساسي للبنك ويعكس التحديات المالية والقانونية المرتبطة بقضايا الاحتيال. - تعكس قضية HSBC المخاطر النظامية للمؤسسات المالية الكبرى بسبب الاحتيال وممارسات إدارة الأصول عالية المخاطر، وتكشف عن هشاشة الرقابة والامتثال في النظام المالي العالمي. - تأتي الخسائر وسط ضغوط على القطاع المصرفي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني، مما يثير تساؤلات حول استعداد المصارف لتحمل تبعات قانونية طويلة الأمد وتأثيرها على الأرباح وتوزيعات المساهمين.

تتوقع شركة HSBC خسارة قدرها 1.1 مليار دولار نتيجة دعوى قضائية رفعها مستثمرون خسروا أموالهم في مخطط بونزي الذي نفذه برنارد مادوف، وذلك بعد أن رفضت محكمة لوكسمبورغ استئناف البنك. وقالت المؤسسة المالية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها ستسجل هذا المخصص في نتائجها للربع الثالث، وتتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 0.15 نقطة مئوية في نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى، وهو مقياس رئيسي للملاءة المالية. وذكرت الشركة في تقرير أرباحها الصادر في يوليو/تموز الماضي أن عدة فروع تابعة لـ HSBC قدّمت خدمات وصاية وإدارة وخدمات مشابهة لعدد من الصناديق التي كانت أصولها مستثمرة لدى شركة Madoff Securities، مشيرةً إلى أنها طرف مدعى عليه في خمس قضايا جارية متعلقة بفضيحة مادوف، وفق ما نقلت صحيفة فاينشال تايمز.

وكان برنارد مادوف، الذي توفي في أحد سجون ولاية كارولاينا الشمالية عام 2021، قد دبر أكبر مخطط بونزي في التاريخ، ما تسبب بخسائر بمليارات الدولارات لعملائه. ويرتبط المخصص البالغ 1.1 مليار دولار بدعوى Herald Fund SPC، وهو صندوق أوروبي فرعي استثمر أمواله في صناديق مادوف، وكان بنك HSSL، الذراع اللوكسمبورغية لـ HSBC المختصة بالأوراق المالية، وصياً عليه. ورفع الصندوق الدعوى ضد HSSL عام 2009، مطالباً باسترداد أوراق مالية ونقد بقيمة 2.5 مليار دولار مع الفوائد، أو بتعويضات قدرها 5.6 مليارات دولار مع الفوائد.

وكانت محكمة ابتدائية قد رفضت الدعوى عام 2013، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم في عام 2024. ثم استأنف HSSL القرار أمام محكمة النقض في لوكسمبورغ، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. وقد قبلت المحكمة الاستئناف المتعلق باسترداد النقد لكنها رفضت الاستئناف بشأن ردّ الأوراق المالية، ما أدى إلى تسجيل المخصص المالي. وأوضحت HSBC أنها ستتابع استئنافاً ثانياً، محذّرة من أن "الأثر المالي النهائي قد يكون مختلفاً بدرجة كبيرة". ويُعد هذا الحكم عاملاً استثنائياً غير مرحّب به بالنسبة لأكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول، والذي سيعلن عن أرباحه للربع الثالث يوم الثلاثاء.

وفي نتائج الربع الثاني، سجّل البنك خسارة انخفاض قيمة قدرها 2.1 مليار دولار في حصته من بنك الاتصالات الصيني، كما خصّص 1.1 مليار دولار للقروض المتعثرة، من بينها 400 مليون دولار مرتبطة بقطاع العقارات التجارية في هونغ كونغ. وليس HSBC المؤسسة المالية الوحيدة التي لا تزال تتعامل مع تداعيات قضية مادوف؛ ففي عام 2014، وافق جيه بي مورغان على دفع 2.6 مليار دولار لتجنب الملاحقة الجنائية بعد أن خلص المدعي العام في مانهاتن إلى أن البنك فشل في إبلاغ السلطات الأميركية بمخاوفه بشأن مادوف.

تسلّط قضية HSBC الضوء على المخاطر النظامية التي تواجهها المؤسسات المالية الكبرى نتيجة ارتباطها التاريخي بقضايا الاحتيال الضخمة وممارسات إدارة الأصول عالية المخاطر. ففضيحة برنارد مادوف، التي تجاوزت خسائرها 65 مليار دولار، لم تكن مجرد عملية احتيال فردية، بل كشفت هشاشة منظومة الرقابة والامتثال داخل النظام المالي العالمي، وغياب التنسيق بين السلطات المصرفية والقضائية في أوروبا والولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين.

تأتي خسائر HSBC في وقتٍ يشهد فيه القطاع المصرفي العالمي ضغوطاً متزايدة ناتجة من ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وازدياد حالات التعثر في قروض العقارات التجارية، خاصة في آسيا. كما أن البنوك الأوروبية تواجه تشديداً تنظيمياً متصاعداً من قبل الهيئات الرقابية التي تسعى لتقليص المخاطر القانونية والائتمانية التي تهدد استقرارها المالي. ويرى محللون أن هذه القضية تُعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى استعداد المصارف الكبرى لتحمل تبعات قانونية تمتد لسنوات، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالحوكمة، والشفافية، ومخاطر السمعة، وهي عوامل قد تؤثر في تقييمات السوق وثقة المستثمرين. كما قد تُرغم البنوك على زيادة مخصصاتها الاحترازية، ما يضغط على الأرباح المستقبلية ويؤثر في توزيعات المساهمين.

تكشف معركة HSBC القانونية في لوكسمبورغ عن بُعدٍ أعمق يتجاوز الخسارة المالية المباشرة، فهي تذكيرٌ مستمر بأن آثار فضيحة مادوف ما زالت تتردد داخل النظام المالي العالمي بعد أكثر من 15 عاماً. ويبدو أن المصارف الدولية لا تزال تدفع ثمن ضعف الرقابة الداخلية والثقة المفرطة بآليات السوق التي سمحت لأكبر عملية احتيال استثماري في التاريخ بالازدهار لسنوات. وبينما تستعد HSBC لإعلان نتائج الربع الثالث، فإن هذه القضية قد تترك أثراً ملموساً على أداء البنك وثقة المستثمرين، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية على القطاع المصرفي العالمي، الذي يبدو أنه لا يزال يعيش في ظل "إرث مادوف" المالي الطويل.