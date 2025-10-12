99 ألف دولار سعر أول سيارة طائرة تنتجها تركيا

- أعلنت شركة "إيركار للتكنولوجيا والطيران" التركية عن السعر الرسمي لأول سيارة طائرة محلية الصنع "AirCar"، بسعر يبدأ من 99 ألف دولار، مع تسليم المشترين في عام 2027. - نجحت الشركة في إجراء أول اختبار مأهول للسيارة الطائرة الكهربائية ذات المقعدين، التي تعمل بالكهرباء بالكامل وتصل سرعتها الجوية إلى 130 كم/ساعة، مع حمولة تصل إلى 250 كلغ. - تتيح الشركة الحجز المسبق بدفع 250 دولارًا، مؤكدة أن "AirCar" ستكون مستقبل النقل الحضري، بفضل الابتكار البيئي والاستقلالية التكنولوجية.

أعلنت شركة "إيركار للتكنولوجيا والطيران" التركية، اليوم الأحد، عن السعر الرسمي لأول سيارة طائرة تركية محلية الصنع، والتي تحمل اسم "AirCar"، لتكون من النماذج الأولى في العالم الجاهزة للإنتاج التجاري. وقالت الشركة إن سعر السيارة الطائرة سيبدأ من 99 ألف دولار، على أن يتم تسليم المشترين في عام 2027.

وقد نجحت الشركة في إجراء أول اختبار مأهول لسيارتها الطائرة الكهربائية ذات المقعدين، التي وصلت نسبة المكونات المحلية فيها إلى 85% في منطقة كوجالي التركية في مايو/أيار الماضي. وتعمل السيارة الطائرة، بحسب ما نشر موقع خبر 7 "Haber7"، بالكهرباء بشكل كامل، وتتسع لشخصين، لتجمع بين القيادة الأرضية والطيران، عبر سرعة جوية تصل 130 كم في الساعة وارتفاع 10 آلاف قدم وحمولة بنحو 250 كلغ.

كما يمكن، بحسب المصدر نفسه، للراغبين بالحجز المسبق دفع 250 دولارًا فقط مقدمًا، ضمن حملة أطلقتها الشركة "AirCar" عبر موقعها الإلكتروني، مع ضمان يمتد حتى 500 ساعة طيران أو سنتين من الاستخدام، مؤكدة أن المركبة الجديدة ستكون مستقبل النقل الحضري في تركيا والعالم، إذ تجمع بين الابتكار البيئي والاستقلالية التكنولوجية، ما يجعلها نموذجًا رائدًا ضمن ثورة المركبات الطائرة.

وكان المدير التقني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار قد أعلن عام 2019 عن إطلاق مشروع السيارة الطائرة محلية الصنع "جزري" بحجم استثمار بنحو مليار دولار، لتكون تركيا، التي تزيد من خبراتها في مجالي الصناعات الدفاعية والصناعات الجوية، قد أخذت مكانها أيضاً وسط الدول التي تعمل على تصنيع هذه التكنولوجيا، بعد أن جرى تطوير 130 نظاماً كهربائياً للإقلاع والهبوط العمودي خلال الأعوام العشرة الماضية.

وشهدت السيارة الطائرة التي بدأ العمل في تصنيعها محلياً عام 2019 أول تجربة تحليق لنسخة مصغرة "زنة 230 كلغ" عام 2020 بارتفاع 10 أمتار في أثناء الاختبارات. وتقول الشركة إن تسيير رحلات مأهولة لها على الطرقات "سيستغرق نحو 10-15 سنة، وقد نشهد خلال 3 أو 4 سنوات استخداماً ترفيهياً لها في المناطق الريفية".

وتكتسب السيارة الطائرة "جزري" اسمها من العالم المسلم مؤسس علم التحكم الآلي بديع الزمان أبو العز بن إسماعيل بن الرزاز الجزري، المولود عام 1136 في بلدة جيزرة (Cizre)، التي تتبع اليوم مدينة شرناق جنوب شرقي تركيا، والذي عمل رئيساً للمهندسين في ديار بكر، إذ برع في تصميم وتنفيذ آلات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، منها آلات رفع الماء، وساعات مائية ذات نظام تنبيه ذاتي، وصمامات تحويل وأنظمة تحكم ذاتي وكثير غيرها.