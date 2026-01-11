9.8 ملايين سعودي يستفيدون من مساعدات نقدية بـ3 مليارات ريال

- أعلن برنامج حساب المواطن عن تقديم مساعدات نقدية بقيمة 3 مليارات ريال لأكثر من 9.8 ملايين سعودي في يناير 2026، ضمن الدفعة الـ98، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. - منذ انطلاق البرنامج في 2017، تم دفع أكثر من 265 مليار ريال للمستفيدين، حيث حصل 72% منهم على الدعم في الدفعة الأخيرة، بمتوسط دعم 1474 ريالاً للأسرة. - يساهم البرنامج في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم دعم مالي موجه، بدلاً من دعم السلع، لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة.

أعلن برنامج حساب المواطن الذي يعني بتخفيف الأعباء عن السعوديين، اليوم الأحد، عن مساعدات نقدية بلغت ثلاث مليارات ريال خلال شهر يناير/كانون الثاني 2026 إلى أكثر من 9.8 ملايين سعودي محتاج، استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة الـ98.

ويبلغ عدد السعوديين نحو 20 مليون نسمة بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، ما يعني أن نحو نصف السعوديين يحصلون على مساعدات شهرية. ويأتي ذلك في نطاق برنامج حساب المواطن الذي تم إقراره سنة 2017 بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على المواطنين الأقل دخلاً من جراء البدء في تصحيح أسعار منتجات الطاقة باتجاه الترفيع فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري قوله أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 265 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالاً. وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 87%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

وكانت المملكة قد تعهدت بحماية ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من أي ارتفاعات في أسعار الطاقة من خلال البرنامج الذي يقوم على فكرة تقديم الدعم الموجّه على شكل تعويض مالي بدل دعم السلع والمواد الأساسية بشكل عام، ما يجعل جميع السكان من دون استثناء، وبغض النظر عن قدراتهم المالية، يستفيدون من الدعم رغم الاختلاف الكبير بينهم في مدى حاجتهم إليه. وقالت السلطات إن "برنامج حساب المواطن يعد من ضمن الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 واستيعاب متطلباتها".

وتم تحديد المستفيدين الأساسيين منه بشكل تفصيلي، وهم "أسر حاملي بطاقة التنقل وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء والأرمل أو الأرملة والمطلق أو المطلقة والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة وليس لديه تابعون أو معالون".

(1 دولار = 3.75 ريالات سعودية)