909 ملايين دولار لقطاع الطاقة في الجزائر

- خصصت الجزائر 133.6 مليار دينار لقطاع الطاقة لعام 2026، مع التركيز على مشاريع الربط بالكهرباء والغاز في الجنوب والهضاب العليا، وتطوير الطاقات المتجددة وإنشاء مقرات لمديريات الطاقة في الولايات الجديدة. - تم تخصيص 32.41 مليار دينار للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، مع التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة وتعميم الطاقات المتجددة في المناطق النائية، ودعم مشاريع طاقة الرياح والطاقة النووية للاستخدام الطبي. - تشمل جهود سونلغاز إنشاء منشآت طاقوية وتشغيل محطات للطاقة الشمسية والغاز المسال، مع تحفيزات تشريعية مثل تخفيض الرسوم الجمركية على سخانات المياه الشمسية وإعفاء المركبات الكهربائية من الرسوم.

دافع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجّال، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن الميزانية المخصصة لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي بلغت 133.6 مليار دينار جزائري (909 ملايين دولار). وكشف الوزير، يوم الاثنين، أن الجزء الأكبر من هذه الاعتمادات موجّه لدعم مشاريع الربط بالكهرباء والغاز، ولدعم فاتورة الكهرباء خصوصاً في ولايات الجنوب والهضاب العليا، في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي، إلى جانب تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، والتحكم في الطاقة، وإنشاء مقرات لمديريات الطاقة في الولايات الجديدة.

وأشار عجّال إلى أن 96.38 مليار دينار (655 مليون دولار) من الميزانية مخصصة لبرنامج الكهرباء والغاز، الذي يهدف إلى مواصلة برامج ربط المنازل بالكهرباء والغاز، بما فيها البرامج التكميلية، وإطلاق برامج جديدة لفائدة الولايات. كذلك يشمل البرنامج ربط ست مناطق صناعية بالطاقة، وتركيب أجهزة كشف أول أكسيد الكربون، ودعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب وثلاث ولايات من الهضاب العليا هي: الجلفة، والبيض، والنعامة.

ترشيد الاستهلاك المحلي

وأضاف المسؤول الجزائري أن 32.41 مليار دينار (220 مليون دولار) ستُخصَّص لبرنامج التحكم في الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، حيث ستُنفَّذ مشاريع لترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الخدمات والسكن والصناعة والنقل، وتعميم استخدام الطاقات المتجددة خارج الشبكة، خصوصاً في المناطق النائية والبعيدة، بما يشمل كهربة المنازل المعزولة والسقي الزراعي بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع تجريبية في المباني العامة.

كذلك سيُعَدّ لمشاريع طاقة الرياح من خلال اقتناء معدات قياس الإمكانات الريحية وتثبيتها، ودعم الطاقة النووية للاستخدام الطبي عبر تحديث مركز الأبحاث النووية لإنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، واقتناء معدات الحماية من الأشعة وإدارة النفايات المشعة. وفي المقابل، خُصّصت 4.8 مليارات دينار (33 مليون دولار)، كما أوضح الوزير، لبرنامج الإدارة العامة، لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، وإعادة تأهيل مقرات مديريات الطاقة، إضافة إلى إنشاء مقرات جديدة في الولايات المستحدثة.

إنجاز منشآت جديدة

وأشار وزير الطاقة الجزائري إلى جهود شركة سونلغاز (المجمع العمومي للكهرباء والغاز)، التي ستواصل إنجاز المنشآت الطاقوية بميزانية خاصة تبلغ 651.45 مليار دينار (4.43 مليارات دولار). كذلك ستُشغَّل تسع محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1480 ميغاواط، ودخول محطة توليد الكهرباء في حاسي الرمل بقدرة 368 ميغاواط، والانطلاق في بناء محطات توليد الكهرباء في تبسة وأدرار بقدرة 1200 ميغاواط لكل محطة.

كذلك ستُنقَل محطتان لغاز البترول المسال (GPL) إلى ولايتي عين قزام وبرج باجي مختار بتكلفة 6.536 مليارات دينار (44.5 مليون دولار) لتغطية جميع بلديات الولايتين، بالإضافة إلى وضع محطة توليد كهرباء متنقلة في تيمياوين بقدرة 20 ميغاواط، والانتهاء من مشروع رفع الجهد لخط نقل الكهرباء من 90 إلى 220 كيلوفولت بشرق البلاد، وإتمام الربط بالطاقة للمشروع الاستراتيجي "فوسفات مندمج"، وتوظيف 618 عاملاً خلال السنة، منهم 297 في ولايات الجنوب.

تحفيزات وتشريعات داعمة

وأوضح الوزير أن قانون المالية لسنة 2026 يتضمن تدابير تحفيزية لدعم القطاع، منها تخفيض الرسوم الجمركية على سخانات المياه الشمسية من 30% إلى 15%، وإعفاء أجهزة التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين من الرسوم الجمركية لتطوير الهيدروجين الأخضر محلياً، وإعفاء المركبات الكهربائية والهجينة من قسيمة المركبات الآلية، إضافة إلى تطبيق رسم جمركي بنسبة 5% على واردات المواد الأولية لتصنيع الألواح الشمسية، دعماً للصناعة الوطنية. واختتم الوزير كلمته بتبرير حجم هذه النفقات، مؤكداً أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية عالمياً، وأن ضمان خدمات طاقوية موثوقة ومستدامة وبتكلفة معقولة يمثل أولوية للدولة الجزائرية، من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار للأجيال القادمة.