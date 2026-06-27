9 مباريات و2.1 مليار دولار.. هكذا تراهن دالاس على كأس العالم

- الاستعدادات الاقتصادية والتوزيع الحضري: بدأت دالاس في جني المكاسب الاقتصادية من كأس العالم 2026 بفضل تدفق المشجعين، مما زاد الطلب على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل، وامتدت الاستضافة إلى مدن أخرى لتوزيع المكاسب. - الفعاليات والمكاسب الاقتصادية: حصلت دالاس على تسع مباريات، مما يعزز تأثيرها الاقتصادي، وتستضيف مركز البث الدولي، متوقعة تحقيق أثر اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار وزيادة في إيرادات الضرائب وتوفير فرص وظيفية. - التاريخ والتجربة السابقة: تستند دالاس إلى تجربة استضافة كأس العالم 1994، مما يعزز قدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى، مع توسع اقتصادي وسكاني ملحوظ في النسخة الحالية.

لم تنتظر دالاس نهاية كأس العالم 2026 حتى تبدأ في جني مكاسبها الاقتصادية. فمنذ المباراة الأولى التي أقيمت في أرلينغتون يوم 14 يونيو/ حزيران، تدفق عشرات الآلاف من المشجعين إلى المنطقة، فارتفع الطلب على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والترفيه، وبدأت آثار البطولة تظهر سريعاً في حركة الإنفاق المحلي. لكن الحديث عن استضافة دالاس لا يقتصر على مدينة واحدة. فالمباريات تُلعب في أرلينغتون، بينما تحتضن دالاس مهرجان الجماهير ومركز البث الدولي، وتستقبل فنادق "فورت وورث" جزءاً من الزوار والمنتخبات، فيما تشارك "فريسكو" بفعاليات ومعسكرات مرتبطة بالبطولة. لذلك تتوزع المكاسب على نطاق حضري واسع.

اقتصاد بحجم 825 مليار دولار

تدخل منطقة "دالاس فورت وورث" كأس العالم وهي تستند إلى واحد من أكبر الاقتصادات الحضرية في الولايات المتحدة. فبحسب جداول تقرير مؤتمر رؤساء البلديات الأميركيين الصادر في 20 يونيو/ حزيران 2025، يُقدّر الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 825 مليار دولار خلال عام 2025، ما يجعلها خامس أكبر منطقة اقتصادية حضرية في البلاد. ويقوم هذا الاقتصاد على قطاعات متنوعة تشمل الطيران والنقل والتجارة والتكنولوجيا والخدمات المالية والعقارات والخدمات اللوجستية. لذلك لا تغيّر كأس العالم مسار اقتصاد ضخم بهذا الحجم، لكنها تمنح قطاعات محددة، مثل الفنادق والمطاعم والنقل والترفيه، فرصة استثنائية لتحقيق إيرادات إضافية خلال فترة قصيرة.

وتُظهر بيانات هيئة السياحة في دالاس أن المدينة دخلت البطولة وهي تملك قاعدة سياحية قوية. فقد استقبلت 27.7 مليون زائر خلال 2024، وحقق قطاع السياحة أثراً اقتصادياً بلغ 10.9 مليارات دولار، ودعم أكثر من 60 ألف وظيفة، كما ولّد 649 مليون دولار من الضرائب المحلية وضرائب الولاية. وفي السنة المالية 2025، حجزت هيئة السياحة أكثر من 1400 فعالية ومؤتمر، بأثر اقتصادي قُدّر بنحو 1.56 مليار دولار. فدالاس مدينة معتادة على تنظيم الأحداث الكبرى واستقبال التدفقات الكبيرة من الزوار.

الأثر الاقتصادي المتوقع لكأس العالم في دالاس أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

9 مباريات

حصلت دالاس على تسع مباريات في كأس العالم 2026، وهو العدد الأكبر بين جميع المدن المستضيفة. وتشمل هذه المباريات خمس مواجهات في دور المجموعات، ومباراتين في دور الـ32، ومباراة في دور الـ16، ثم مباراة في نصف النهائي. وتقام المباريات في ملعب دالاس بمدينة أرلينغتون، الذي تبلغ سعته خلال البطولة نحو 70 ألفاً و649 متفرجاً. وقد اقتربت المباراة الأولى من الامتلاء، بعدما حضر نحو 69 ألف مشجع مواجهة هولندا واليابان.

ومع أن عدد المباريات الكبير دفع بعض المسؤولين سابقاً إلى تشبيه البطولة بتنظيم تسع نسخ من مباراة "سوبر بول"، فإن مسؤولي السياحة في أرلينغتون خفّضوا سقف التوقعات مع اقتراب انطلاق المنافسات، إذ أوضح رئيس هيئة السياحة في أرلينغتون أن المنطقة لن تعيش 31 يوماً متواصلاً من الفنادق الممتلئة والأسعار القياسية، حتى لو شهدت أيام المباريات طلباً قوياً، مشيرا إلى أن المونديال يوّلد موجات قوية من الطلب حول أيام المباريات، خصوصاً في الفنادق القريبة من الملعب، والمطاعم، ومناطق المشجعين، وخدمات النقل.

وتتميز خصوصية دالاس في أن البطولة تتجاوز في تحركها المدينة الواحدة إلى كتلة حضرية مترابطة، إذ تضم دالاس كلاً من أرلينغتون وفورت وورث وفريسكو. وهذا يجعل الأثر الاقتصادي موزعاً بين عدة مدن، لكنه في الوقت نفسه يعزز قدرة المنطقة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار دون أن يكون الضغط مركزاً في مكان واحد.

مدينة تبث المونديال إلى العالم

لا تحصل دالاس على حصتها من كأس العالم عبر المباريات وحدها. فالمدينة تستضيف في مركز المؤتمرات مركز البث الدولي، الذي تمر عبره صور المباريات الـ104 قبل توزيعها على 56 جهة إعلامية حول العالم. وهذا يمنح استضافة المدينة دخلاً أكثر انتظاماً من إنفاق المشجع العابر. فالعاملون في مركز البث يحتاجون إلى إقامة أطول، وتنقل يومي، وطعام، وخدمات لوجستية مستمرة. كما يساعد مهرجان الجماهير في إبقاء جزء من الإنفاق داخل دالاس، رغم أن المباريات نفسها تُقام في أرلينغتون.

مليارا دولار للمنطقة.. و9.5 ملايين لخزينة دالاس

بحسب دليل اللجنة المنظمة لشمال تكساس، الصادر في 28 إبريل/ نيسان 2026، قد تولّد كأس العالم أثرا اقتصادياً بنحو 2.1 مليار دولار في المنطقة. كما تحدث مسؤولو أرلينغتون في 5 يونيو/ حزيران عن توقع وصول ما يقارب أربعة ملايين زائر إلى شمال تكساس خلال فترة البطولة. وبحسب تقرير اقتصادي نُشر في 10 يونيو/حزيران 2026، تتوقع دالاس زيادة بنحو 3.5 ملايين دولار في إيرادات ضريبة المبيعات، ونحو ستة ملايين دولار من ضريبة الإقامة الفندقية، أي قرابة 9.5 ملايين دولار في المجموع.

في المقابل، خصصت المدينة أكثر من 32 مليون دولار للشرطة والطوارئ وإدارة فعاليات البطولة. وتتوقع السلطات استرداد جزء كبير من تكاليف الأمن عبر التمويل الاتحادي، بعدما خُصص لشمال تكساس نحو 51 مليون دولار، منها 22 مليون دولار لشرطة دالاس. أما في سوق العمل، فقد تحدثت التقديرات الأولى لملف الاستضافة عن توفير نحو ثلاثة آلاف فرصة مرتبطة بالضيافة والأمن والنقل وتنظيم الفعاليات.

ماذا حدث في مونديال 1994؟

لا تدخل دالاس كأس العالم من دون ذاكرة سابقة. ففي نسخة 1994، استضاف ملعب "كوتون بول" ست مباريات، بينها مواجهة البرازيل وهولندا في ربع النهائي، كما احتضنت المدينة مركز البث الدولي للبطولة. وبحسب صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز"، فقد أنفقت المدينة آنذاك نحو 18 مليون دولار لتجهيز البطولة وتنظيمها، ثم حصلت على نحو 20 مليون دولار من إيرادات ضرائب الفنادق والمبيعات.

لكن لا يمكن إسقاط أرقام 1994 مباشرة على نسخة 2026. فالنسخة الحالية أكبر بكثير، بمشاركة 48 منتخبا و104 مباريات، كما تستضيف منطقة دالاس تسع مواجهات بدلا من ست، داخل منطقة حضرية توسعت اقتصاديا وسكانيا خلال أكثر من ثلاثة عقود.