800 سفينة عند ضفتي مضيق هرمز تنتظر إزالة الألغام للتحرّك

- الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز قوبل بحذر من قبل شركات الشحن وتجارة الطاقة، حيث ينتظر ملاك السفن والمتعاملون تفاصيل إضافية قبل استئناف العبور الطبيعي، مع تأثر نحو 800 سفينة بالإغلاق. - التحديات الأمنية واللوجستية تشمل إزالة الألغام البحرية وعودة أسعار التأمين لمستوياتها الطبيعية، مما قد يستغرق أسابيع، بينما قد تستغرق عودة الثقة إلى مستويات ما قبل الحرب حتى عام 2027. - استئناف الحركة البحرية تدريجياً يبدأ بناقلات النفط، مع استمرار العقبات مثل تنظيف هياكل السفن والتنافس على المرور، ويبقى مصير السفن العالقة مرتبطاً بسرعة استعادة الأمن الملاحي.

استقبلت شركات الشحن وتجارة الطاقة العالمية بحذر الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تساؤلات عن إمكانية استئناف الملاحة بعد أشهر من الحرب. ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المضيق سيُعاد فتحه يوم الجمعة، فإن ملاك السفن والمتعاملين في أسواق الطاقة لا يزالون ينتظرون مزيداً من التفاصيل قبل استئناف العبور بصورة طبيعية، بحسب تقرير لـ"بلومبيرغ".

800 سفينة بين العالقين والمنتظرين

وفق بيانات شركة "كبلر"، يوم الاثنين، لا تزال نحو 600 سفينة عالقة داخل الخليج العربي، فيما تنتظر مئات السفن الأخرى خارج المضيق للدخول فور استعادة الملاحة، ما يرفع عدد السفن المتأثرة بالإغلاق إلى نحو 800 سفينة. وأظهرت البيانات أن نحو 155 ناقلة نفط وكيماويات كانت موجودة في منطقة الخليج حتى 15 يونيو/ حزيران، انخفاضاً من 201 ناقلة في نهاية مايو/ أيار. وقدّرت شركة "أويل بروكريدغ" العدد بنحو 215 ناقلة، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وقال أنوب سينغ، رئيس أبحاث الشحن العالمية في "أويل بروكريدغ"، إن ازدحام السفن على جانبي مضيق هرمز يمكن أن يُحل خلال فترة تراوح بين 8 و10 أيام، إذا عادت ظروف الملاحة غير المقيدة. لكن ديفيد جوربنازي، رئيس قطاع أسواق النفط العالمية في "آي.سي.آي.إس"، قال لـ"رويترز" إن استئناف حركة الشحن على نطاق واسع يتطلب إزالة الألغام على مدى أسابيع وعودة أسعار التأمين إلى مستوياتها الطبيعية. وأضاف أن العودة الكاملة إلى مستويات ما قبل الحرب "تبدو واقعياً هدفاً لعام 2027، وذلك فقط إذا صمد الاتفاق دون حوادث وتعافى الإنتاج بوتيرة سريعة".

المخاطر الأمنية ما زالت قائمة

رحبت شركات الشحن اليابانية باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها أوضحت أنها تنتظر مزيداً من التفاصيل بشأن الاتفاق وإزالة الألغام قبل السماح لسفنها بعبور هذا الممر الحيوي. وذكرت رابطة مالكي السفن اليابانية أن 38 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال عالقة في مضيق هرمز. وتبقى المخاطر الأمنية أبرز العقبات أمام استئناف الحركة، في ظل المخاوف من الألغام البحرية واحتمال فرض قيود جديدة على السفن العابرة، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف التأمين.

وفي هذا السياق، قال بريت إريكسون، المدير التنفيذي لشركة "أوبسيديان ريسك أدفايزرز"، إن الأمن يمثل الهاجس الأول لجميع مالكي السفن الذين يحاولون فهم الوضع على الأرض. وأضاف أن أي خطأ في الحسابات أو قرار سياسي مفاجئ قد يعيد التوتر ويعرّض أطقم السفن للخطر مجدداً، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

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ناقلات النفط أول المرشحين للتحرك

من المرجح أن تكون السفن المحملة بالنفط أول من يستأنف الحركة، فيما قد تبدأ السفن الفارغة الموجودة بالفعل داخل الخليج بتحميل الشحنات خلال الأيام المقبلة. ويوجد حالياً أكثر من 300 سفينة فارغة تنتظر في خليج عُمان، ويمكن لكثير منها دخول الخليج العربي عبر هرمز فور استعادة حرية العبور.

وتشكل ناقلات النفط النسبة الأكبر من السفن العالقة داخل الخليج العربي، إذ لا تزال 98 ناقلة نفط خام و88 ناقلة للمنتجات النفطية الثقيلة متوقفة عن الحركة. وقال مويو شو، كبير محللي النفط الخام في "كبلر" لـ"بلومبيرغ"، إن مالكي السفن الأكثر استعداداً لتحمل المخاطر سيكونون أول من يعيد تشغيل سفنه.

اليوم الأول بعد الاتفاق

خلال اليوم الأول بعد إعلان التوصل إلى الاتفاق، عبرت ناقلة الغاز المسال "ديشا" مضيق هرمز قادمة من ميناء رأس لفان القطري، وكانت الناقلة الوحيدة من فئة ناقلات النفط والغاز التي مرت في ذلك اليوم. كذلك رُصد عبور 7 سفن بضائع أخرى في الاتجاهين، قادمة من موانئ في قطر والإمارات والعراق وسلطنة عُمان، ومتجهة إلى موانئ في الهند وعُمان وإيران والإمارات.

وأظهرت بيانات "مارين ترافيك" أن 4 سفن من بين السفن العابرة أخفت سجلات الملكية الخاصة بها، فيما أظهرت بيانات السفن الأربع الأخرى أنها تُدار من شركات مقرها الهند والإمارات وجزر مارشال وجزر القمر. كذلك أخفت إحدى سفن البضائع القادمة من ميناء حمد القطري والمتجهة إلى ميناء صحار العُماني إشارة البث الخاصة بها عند الوصول إلى المضيق.

اليوم الثاني

في اليوم الثاني بعد إعلان الاتفاق، وحتى ظهر الثلاثاء، اقتصر العبور المرصود على سفن مرتبطة بإيران، سواء كانت مغادرة من موانئ إيرانية أو متجهة إليها أو ترفع العلم الإيراني. وعبرت ناقلتا نفط وسفينة بضائع المضيق في الاتجاهين. وأظهرت بيانات "مارين ترافيك" مرور ناقلتي النفط "أرغو ماريس" و"داليا". وتشير البيانات إلى أن ناقلة النفط "داليا"، التي ترفع العلم الإيراني، تُدار من شركة مقرها إيران، فيما تُدار ناقلة "أرغو ماريس" من شركة مقرها الإمارات.

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كذلك عبرت سفينة البضائع "باري 25410" التي ترفع العلم الإيراني، وكانت قادمة من ميناء كراتشي الباكستاني ومتجهة إلى ميناء إيراني، فيما أظهرت بيانات التتبع أنها أخفت سجل ملكيتها. وتزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الولايات المتحدة بدأت رفع ما وصفته بالحصار البحري عن إيران، عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

وقال التلفزيون الإيراني إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأميركي دون مشكلات، مضيفاً أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف تمكنتا من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وذكرت قناة "برس تي في" أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكنت من عبور المنطقة، فيما نقلت وكالة "فارس" عن مصادر لم تسمّها أن سفناً إيرانية تجاوزت خط الحصار البحري خلال الساعات الماضية.

أيام تفصل عن إعادة الفتح

ورغم أن إعادة فتح المضيق قد تسمح نظرياً باستئناف الحركة، فإن عقبات عملية لا تزال قائمة، من بينها الحاجة إلى تنظيف هياكل السفن من الكائنات البحرية المتراكمة، مثل المحاريات، إضافة إلى التنافس على المرور عبر ممرّ ملاحي ضيق. كذلك قد يتغير العدد الفعلي للسفن المرصودة مع إضافة سفن أخرى أوقفت أجهزة التتبع الخاصة بها.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط، توقفت معظم حركة الملاحة عبر المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما جعل إعادة فتحه أولوية ملحّة للأسواق العالمية. ومع اقتراب موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق، يبقى مصير نحو 800 سفينة عالقة أو منتظرة مرتبطاً بسرعة استعادة الأمن الملاحي وإزالة الألغام وعودة الثقة إلى واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.