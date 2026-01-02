80% زيادة طلب الأردنيين على الذهب في 2025

- شهدت الأردن زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 80% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعة بالعائد المادي المجزي والظروف الجيوسياسية العالمية. - سجلت أسعار الذهب ارتفاعات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الأونصة 4550 دولاراً، مما انعكس على السوق المحلي بارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 91 ديناراً، قبل أن ينخفض إلى 87.30 ديناراً. - تجاوزت مشتريات الأردنيين من الذهب مليار دولار، مع ارتفاع صادرات الذهب بنسبة 10.2%، وسط توقعات باستمرار الارتفاع في عام 2026 بسبب العوامل السياسية والاقتصادية العالمية.

تعززت ثقة الأردنيين بالذهب ملاذا ادخاريا آمنا، وهو ما عكسته زيادة الطلب على المعدن الأصفر بكافة تصنيفاته خلال العام الماضي.

وقدّر رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات وصياغتها، ربحي علان، زيادة المبيعات بأكثر من 80% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وبنسبة تصل إلى 100% عن عام 2023، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال العام الجديد 2026.

وقال علان لـ "العربي الجديد": "هنالك عدة أسباب دفعت الأردنيين للإقبال المتزايد على شراء الذهب، أهمها العائد المادي المتحقق من الادخار بالمعدن الأصفر، الذي بات ملاذاً آمناً بعد الارتفاعات القياسية غير المسبوقة في الأعوام الماضية، وخاصة عام 2025، فضلاً عن تبعات الظروف الجيوسياسية العالمية واضطرابات المنطقة".

أرقام تاريخية في 2025

أوضح علان أن أسعار الذهب شهدت العام الماضي ارتفاعات غير مسبوقة عالمياً، حيث سجلت الأونصة أعلى سعر في تاريخها عند 4550 دولاراً، بزيادة تقارب 75% منذ بداية العام. وانعكس هذا الارتفاع العالمي مباشرة على السوق المحلي، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأردن) إلى 91 ديناراً.

وأول من أمس الأربعاء، الذي صادف اليوم الأخير من عام 2025، انخفضت الأسعار بمقدار 1.3 دينار للغرام الواحد وفقاً للنشرة اليومية للنقابة.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 87.30 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، و83.70 ديناراً لجهة الشراء. كما سجلت أسعار الغرام لعيارات 24 و18 و14 نحو 99.70 و78.30 و60.20 ديناراً على التوالي.

مشتريات بمليار دولار

لا توجد تقديرات رسمية نهائية لحجم مشتريات الأردنيين من الذهب العام الماضي، لكن التوقعات الأولية تشير إلى تجاوزها 700 مليون دينار (حوالي مليار دولار). وعزا خبراء هذا الإقبال إلى المردود المادي المجزي مقارنة بالادخار في البنوك، وإمكانية تحقيق أرباح سريعة عبر المتاجرة.

وفي المقابل، بلغت الودائع المالية لدى البنوك الأردنية حوالي 70 مليار دولار بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2025، غالبيتها بالدينار وتعود لأفراد ومنشآت اقتصادية.

وشهدت صادرات الأردن من الذهب ارتفاعاً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 بنسبة 10.2%، حيث بلغت 672 مليون دينار مقابل 610 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024. (الدينار = 1.41 دولار).

كما بلغت واردات المملكة من الحلي والمجوهرات الثمينة للفترة ذاتها 1580 مليون دينار، مقارنة بـ 928 مليون دينار للفترة المقابلة من العام قبل الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 70.3%، مما يؤكد القفزة الكبيرة في الطلب المحلي بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار علان إلى أن عوامل سياسية واقتصادية ستظل مؤثرة على الأسعار، منها تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في غزة، وتغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتوقع أن يحمل عام 2026 مفاجآت كبيرة، مع إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة في حال استمرار حالة عدم اليقين العالمي. يُذكر أن قطاع الذهب والمجوهرات في الأردن يضم نحو 250 مصنعاً ومشغلاً متخصصاً، توفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل.