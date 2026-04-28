8 طرق يكسب بها صناع المحتوى المال بعيداً عن المنصات

- يتجه صناع المحتوى نحو تنويع مصادر دخلهم بالاعتماد على مهاراتهم وثقة جمهورهم، بدلاً من الاعتماد على الإعلانات وصفقات العلامات التجارية، مما يعكس تحول "اقتصاد المؤثرين" نحو تأسيس أعمال مستقلة. - تشمل الاستراتيجيات الجديدة لتحقيق الإيرادات تنظيم الفعاليات الحضورية، تقديم الخدمات الرقمية، تطوير المنتجات الرقمية، والمشاركة في الفعاليات والخطابات، مما يتيح دخلاً مباشراً ومستداماً ويقلل الاعتماد على المنصات الرقمية. - يلجأ بعض صناع المحتوى إلى تأليف الكتب والعمل في الإعلانات والتلفزيون والسينما، مما يعزز مصداقيتهم ويفتح لهم فرصاً جديدة في مجالات مختلفة.

لم يعد نموذج الدخل القائم على الإعلانات وصفقات العلامات التجارية كافيا لضمان استدامة عوائد صناع المحتوى، في ظل تقلبات الخوارزميات وتشبع السوق وتراجع ميزانيات التسويق، ما يدفع هذا القطاع إلى مرحلة إعادة هيكلة عميقة في نماذج الربح. وبات صناع المحتوى يتجهون بشكل متسارع نحو بناء مصادر دخل مستقلة قائمة على مهاراتهم المباشرة وثقة جمهورهم، بدلا من الاعتماد على المنصات وسيطاً رئيسياً للعائدات، بحسب مجلة "فوربس". وهو ما يعكس انتقال ما يمكن تسميته بـ"اقتصاد المؤثرين" من مرحلة الاعتماد على الظهور الرقمي إلى مرحلة تأسيس أعمال قائمة بذاتها، حيث تتحول العلاقة مع الجمهور من متابعين إلى عملاء، وتصبح المنصات مجرد أداة للوصول لا مصدرا للدخل. وقدمت المجلة ثماني طرق رئيسية تمكن صناع المحتوى من تحقيق إيرادات خارج المنظومات الرقمية التقليدية، بما يعزز الاستقرار المالي ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق الرقمية، وذلك على النحو التالي:

1. الفعاليات الحضورية

تتجه شريحة متزايدة من صناع المحتوى إلى تنظيم فعاليات ميدانية، مستفيدين من رغبة الجمهور في التفاعل المباشر خارج المنصات الرقمية، وهو ما يتيح تحقيق دخل مباشر من بيع التذاكر. ونجحت صانعة المحتوى جاكلين رومانو صفي وهي مؤسسة مشروع رياضي في تحويل جمهورها الرقمي إلى فعاليات حضورية في مجال اللياقة البدنية، بعدما أسست مشروعا رياضيا، وأصبحت إيرادات المشروع تمثل جزءا متناميا من دخلها، ما ساعدها على تقليل الاعتماد على الإعلانات. وتقول رومانو: "أصبحت الفعاليات مصدرا مهما ومتناميا بسرعة من دخلي، وقد حولت عملي من الاعتماد الكامل على صفقات العلامات التجارية إلى نموذج دخل متنوع وأكثر استقرارا".

2. الخدمات الرقمية

يمتلك صناع المحتوى مهارات مهنية تبحث عنها الشركات، ولذلك بدأ الكثير منهم في تقديم هذه المهارات بوصفها خدمات. وحولت جايد باول، وهي متخصصة في المحتوى الرقمي، خبرتها إلى عمل متنوع تعمل فيه بصفة مستشارة أو مديرة إبداعية أو منتجة حسب حاجة العميل، وتقول: "لأن رؤيتي تركز على المنصات الرقمية، فإنني أقدم منظورا حديثا يتماشى مع احتياجات الشركات". كما يوضح مايكل ليموس، وهو صانع محتوى لديه نحو 50 ألف متابع، أن خبرته تساعده في تقديم رؤى عملية للعملاء في المجال الرقمي.

اقتصاد الناس المنصات الرقمية في الأردن.. وظائف بلا ضمان اجتماعي

3. المنتجات الرقمية

تمثل المنتجات الرقمية خطوة طبيعية لصناع المحتوى الذين بنوا مجتمعات حول موضوع معين. وتشمل هذه المنتجات الدورات التدريبية والقوالب والأدلة والمجتمعات المدفوعة. وبنت ريمي إيشيزوكا جمهورا يتجاوز مليون متابع عبر مشاركة نمط حياتها الصحي، ثم أطلقت برنامجا رقميا يوفر مصدر دخل مستمرا إلى جانب صفقات العلامات التجارية. وتوضح إدارتها أن إطلاق هذا البرنامج كان امتدادا طبيعيا لما كانت تقدمه مجانا عبر الإنترنت.

4. حضور الفعاليات والخطابات

أدركت جيس برونو مبكرا أن الاعتماد على منصة واحدة لا يضمن دخلا مستقرا، فعملت على بناء حضورها في الفعاليات. وبعد عام من العمل، بدأت تتلقى دعوات متزايدة للمشاركة، حيث تقول: "أحجز الآن من مشاركة إلى مشاركتين مدفوعتين كل شهر، والأفضل أنهم هم من يتواصلون معي". كما تبدأ أجور هذه المشاركات من نحو 500 دولار، إضافة إلى أنها تفتح فرصا أخرى مثل بيع المنتجات والخدمات.

5. تأليف الكتب

سلكت جيجي روبنسون طريقا غير تقليدي لتصبح كاتبة تنشر إنتاجها، حيث عرضت فكرتها مباشرة على إحدى دور النشر، قبل أن يتم اعتمادها لاحقا. ولم تقتصر فوائد الكتاب على العائد المالي، بل ساهم أيضًا في تعزيز مصداقيتها، ما أدى إلى زيادة فرص العمل والاستشارات. وتقول: "هناك تحول في الثقة عندما تقدم كتابًا يحمل اسمك من دار نشر معروفة، فهو يفتح أبوابًا كان من الصعب الوصول إليها".

6. الإعلانات والتلفزيون والسينما

بالنسبة لمن يمتلكون مهارات أداء، أصبح قطاع الترفيه مصدر دخل حقيقيا، خاصة مع وجود جمهور على وسائل التواصل. ويشير أليكس وونغ إلى أن حضوره الرقمي ساعده في الحصول على أدوار فنية، إضافة إلى التعاقد معه للترويج للمشاريع عبر منصاته. ويضيف: "أحيانا تدفع الحملات الرقمية أكثر من العمل نفسه".

7. الكتابة والمساهمات التحريرية

رغم انتشار المحتوى المرئي، تظل الكتابة وسيلة مهمة لبناء المصداقية. واعتمدت بريانا دو على الكتابة، ما جذب انتباه الشركات والمحررين الذين بدأوا التواصل معها، وتقول: "ليست أكبر مصدر للدخل، لكنها تعزز المصداقية وتعيد القراء إلى منصاتي".

8. العمل بدوام كامل

لا يرغب جميع صناع المحتوى في العمل بشكل مستقل فقط. فقد حصلت كارلي شامرليك على وظيفة بدوام كامل بعدما لفت محتواها انتباه إحدى الشركات، وتقول: "لولا صناعة المحتوى، لما تمكنت من الوصول إلى هذه الفرصة". وهي الآن تجمع بين الاستقرار الوظيفي والإبداع في إنتاج المحتوى.