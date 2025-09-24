8 شركات تتولى استئناف صادرات نفط كردستان العراق

- توصلت ثماني شركات نفط دولية في كردستان العراق إلى اتفاق مبدئي مع الحكومتين العراقية والكردية لاستئناف صادرات النفط، مما قد يسمح بتدفق 230 ألف برميل يوميًا عبر خط الأنابيب العراقي التركي المتوقف منذ مارس 2023. - الاتفاق يحافظ على العقود القائمة ويوفر ضمانات دفع للشركات، مع توقع استئناف الصادرات قريبًا، رغم أن شركتي دي.إن.أو وجينيل إنرجي لم توقعا بعد وتطالبان بتعديلات لمعالجة متأخرات بقيمة مليار دولار. - من المقرر عقد اجتماع خلال 30 يومًا من استئناف الصادرات لوضع آلية لتسوية الديون، بينما تستعد تركيا لإعادة تشغيل خط الأنابيب بعد الطعن في حكم تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار.

توصلت ثمانٍ من شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان العراق، تمثل أكثر من 90% من الإنتاج، اليوم الأربعاء، إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط. وحسب رويترز، سيمثل هذا الاتفاق في حال إتمامه انفراجة تسمح بتدفق نحو 230 ألف برميل من النفط الخام يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023.

وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان في بيان إنه من المتوقع أن يسمح هذا الإطار، بمجرد توقيعه وتنفيذه، باستئناف الصادرات خلال الأيام المقبلة، مع تمهيد الطريق نحو ترتيبات طويلة الأجل. وذكر مصدر مطلع لرويترز أن رابطة صناعة النفط تمثل ثماني شركات دولية عاملة في كردستان، لكن لم توقع شركتا دي.إن.أو النرويجية وجينيل إنرجي البريطانية بعد على الاتفاق.

وأضافت مصادر لرويترز أن شركتين خارج الرابطة، وهما مجموعة كار الكردية العراقية المحلية وفورزا بتروليوم، أيدتا الاتفاقية أيضا. وأوضحت الرابطة أن الإطار المتفق عليه حافظ على العقود القائمة ووفر ضمانا بالدفع لشركات النفط الدولية. ولم ترد دي.إن.أو على طلبات التعليق بعد، فيما قالت جينيل إنرجي إنها ليس لديها مزيد من التعليقات.

ورحبت الشركتان أمس الثلاثاء بخطط استئناف الصادرات، لكنهما أشارتا إلى ضرورة إضافة بعض التعديلات على الشروط المقترحة، وتحديدا لمعالجة متأخرات حكومة إقليم كردستان عن شحنات سابقة. وتراكمت متأخرات للمنتجين على إقليم كردستان بقيمة نحو مليار دولار. وتقدر حصة دي.إن.أو من المستحقات المتأخرة بما يقرب من 300 مليون دولار.

وذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان، أن حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية اتفقت أيضا على الاجتماع في غضون 30 يوما من استئناف الصادرات للعمل على وضع آلية لتسوية الديون المستحقة. وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل، بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق في صورة تعويضات عن صادرات غير مصرح بها. وتطعن تركيا في الحكم، لكنها تقول إنها مستعدة لإعادة تشغيل خط الأنابيب.

وأفادت رويترز، الأسبوع الماضي، بأن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أبدى موافقة مبدئية على خطة لاستئناف الصادرات من كردستان.

(رويترز)