- خطوط تبادل العملات توفر سيولة بالدولار للدول الأخرى في الأزمات، وتعمل عبر تبادل العملات بين البنوك المركزية، وتُعتبر أداة مهمة منذ أزمة 2008 لتعزيز استقرار الأسواق المالية. - طلب الإمارات لخطوط تبادل العملات مع الولايات المتحدة يعكس رغبتها في تعزيز مكانتها الاقتصادية والانضمام إلى النخبة المالية العالمية، وليس بسبب حاجة مالية مباشرة. - الولايات المتحدة تسعى لتوسيع شبكة خطوط تبادل العملات لتعزيز هيمنة الدولار، بينما تستخدم الصين هذه الخطوط لتعزيز نفوذها المالي، مما يعكس اختلاف الأهداف بين البلدين.

ليست خطوط تبادل العملات مجرد أداة تقنية في عالم البنوك المركزية، بل أصبحت جزءاً من هندسة النفوذ العالمي. فهي في وقت الأزمات تعمل شبكةَ أمان تمنع الانهيارات المالية، لكنها في الوقت نفسه تعكس من يملك القدرة على توفير الدولار عند الحاجة. فعندما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إبريل/نيسان المنصرم، أن الولايات المتحدة تدرس تقديم دعم مالي للإمارات عبر ما يُعرف بخطوط تبادل العملات أو المبادلة النقدية (Swap Lines)، بدا السؤال بديهياً لدى كثيرين: لماذا تحتاج دولة غنية مثل الإمارات إلى دعم مالي؟ وهل يتعلق الأمر بالحرب على إيران؟ وهل تحصل واشنطن في المقابل على مكاسب؟ والأهم: ما هي أصلاً هذه الأداة المالية الغامضة؟

لقد سعت بلومبيرغ في تقرير تفسيري لها اليوم الاثنين إلى الإجابة عن ثمانية أسئلة مرتبطة بآلية التمويل هذه، مشيرة في مستهله إلى أن هذه الخطوط ليست قروضاً تقليدية، بل آلية توفر من خلالها الولايات المتحدة سيولة بالدولار لدول أخرى عند الحاجة، خصوصاً في أوقات الأزمات أو شحّ العملة الصعبة، وظهرت أهميتها خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكنها موجودة منذ عقود، وتُستخدم أساساً عبر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مع امتلاك وزارة الخزانة أيضاً صلاحيات لإنشائها عبر صندوق خاص يُعرف باسم صندوق استقرار الصرف.

1 - كيف تعمل خطوط تبادل العملات عملياً؟

الفكرة بسيطة في الشكل لكنها دقيقة في التنفيذ. إذ يقوم البنك المركزي الأميركي بتبادل الدولار مع بنك مركزي في دولة أُخرى مقابل عملتها المحلية، على أن يُعاد التبادل لاحقاً بسعر فائدة متفق عليه.

2 - لماذا خطوط تبادل العملات مهمة؟

لأن أي دولة تواجه ضغطاً على عملتها أو نقصاً في الدولار يمكنها عبر هذه الآلية أن تحصل على سيولة فورية تمنع انهيار الأسواق أو تجمّد التجارة. وهذه الخطوط استخدمت منذ الستينيات، ثم أصبحت أداة مركزية خلال أزمة 2008، واليوم تمتلك مجموعة محدودة من الدول المتقدمة خطوط مبادلة دائمة مع الفيدرالي الأميركي، مثل بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

3 - هل خطوط تبادل العملات حكر على الاحتياطي الفيدرالي؟

ليس تماماً. فوزارة الخزانة الأميركية يمكنها أيضاً استخدام هذه الآلية عبر صندوق استقرار الصرف (Exchange Stabilization Fund)، وهو صندوق طوارئ يضم نحو 220 مليار دولار، لكن الجزء الأكبر منه ليس سيولة قابلة للاستخدام المباشر. وقد استخدمت الخزانة هذه الأداة في حالات محدودة، مثل أزمة الديون المكسيكية في التسعينيات، وكذلك لدعم الأرجنتين عام 2025. وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أنه يريد توسيع استخدام هذه الخطوط، بل وربطها بتعزيز مكانة الدولار عالمياً، قائلاً إن الهدف هو تعزيز الطلب على الدولار ومنع ظهور أنظمة دفع منافسة.

4 - لماذا تريد دولة غنية مثل الإمارات خط تبادل العملات الآن؟

هنا يصبح السؤال أكثر حساسية: إذا كانت الإمارات تمتلك احتياطيات ضخمة وصندوق ثروة سيادياً، فلماذا تطلب هذه الآلية؟ الإجابة ليست مالية بحتة. فكما يشرح اقتصاديون، فإن الأمر لا يتعلق بالحاجة إلى المال، بل بالثقة والمكانة. بكلام آخر، الحصول على خط مبادلة مع الفيدرالي يشبه الانضمام إلى نادي النخبة المالي العالمي. ويقول محللون في بلومبيرغ إن مثل هذه الخطوط تمثل إشارة ثقة لا إنقاذاً مالياً، بينما يشير مسؤولون إماراتيون إلى أن المسألة مرتبطة بالمكانة الاقتصادية وليس بالتمويل الطارئ. وذهبت بعض التفسيرات أبعد من ذلك، وربطت هذه الطلبات بتحولات أوسع في المنطقة، لكن لا توجد أدلة على ارتباط مباشر بينها وبين ملفات سياسية مثل حرب إيران أو إعادة تموضع اقتصادي إقليمي.

5 - ما الذي يعنيه تبادل العملات بالنسبة للدولار؟

الدولار اليوم يشكّل نحو 57% من الاحتياطيات العالمية، لكنه تراجع من 72% في بداية الألفية. ورغم ذلك، لا يزال بلا منافس حقيقي، إذ يأتي اليورو ثانياً، بينما تبقى العملات الأخرى متفرقة التأثير. وترى الإدارة الأميركية أن توسيع شبكة خطوط تبادل العملات يعزز هيمنة الدولار لأنه يجعل العالم أكثر اعتماداً على النظام المالي الأميركي عند الأزمات. لكنّ هناك رأياً آخر يحذّر من المخاطر. فبعض الخبراء، مثل دانيال ماكدويل من المجلس الأطلسي، يقولون إن استخدام هذه الخطوط أداةَ نفوذ سياسي قد يُضعف الثقة بالدولار إذا شعرت الدول أنها تحتاج رضا واشنطن للحصول على السيولة.

6 - هل لدى واشنطن القدرة على التوسّع؟

القدرة ليست غير محدودة. فرغم وجود عشرات المليارات في صندوق الاستقرار، إلا أن المساحة المتاحة للاستخدام المباشر أقل بكثير، ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية توسيع هذه السياسة دون مخاطر مالية. كما أن هناك قلقاً من أن تقديم خطوط مبادلة لدول تعاني من أزمات اقتصادية قد يعرض الولايات المتحدة لمخاطر التخلف عن السداد، ما لم تكن هناك ضمانات مثل تدخل صندوق النقد الدولي.

7 - هل تفعل الصين الشيء نفسه؟

نعم، لكن بطريقة مختلفة. منذ نهاية العقد الأول من الألفية، بدأت الصين توسيع نظام خطوط المبادلة مع عشرات الدول، ليصل حجمها إلى مئات المليارات من الدولارات. وبحسب دراسات أكاديمية، فإن بنك الشعب الصيني أنشأ اتفاقيات مع نحو 40 بنكاً مركزياً، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز نفوذ بكين المالي عالمياً، بالتوازي مع مشاريع الحزام والطريق.

8 - ما الفرق بين خطوط تبادل العملات الأميركية والصينية؟

الفرق الأساسي هو الهدف. فالولايات المتحدة تستخدمها أساساً كصمامَ أمان للنظام المالي العالمي، بينما تستخدمها الصين أيضاً أداةَ توسع نفوذ اقتصادي وجيوسياسي. لكن في الحالتين، النتيجة واحدة: تعزيز الاعتماد الدولي على عملة الدولة المانحة.