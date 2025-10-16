77% من الأسر المغربية تشكو تدهور المعيشة

- تعاني الأسر المغربية من تدهور مستوى المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث يشعر 77.9% من الأسر بتدهور معيشتها، وتتوقع 51% استمرار هذا التدهور. - تواجه الأسر صعوبات مالية كبيرة، حيث بالكاد تغطي مداخيل 59% من الأسر مصاريفها، ولجأت 38.7% إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض، مع عدم توقع 90.4% القدرة على الادخار. - تدعو جمعيات حماية المستهلك لمحاربة الوسطاء والمضاربين، وتطالب بتدابير لدعم القدرة الشرائية، مع توقع مناقشة الحكومة لمشروع قانون موازنة العام المقبل لدعم الأسر المتضررة.

لم تتخلص الأسر المغربية من قلقها الناجم عن تراجع مستوى معيشتها وغلاء أسعار السلع الغذائية، رغم انخفاض معدل التضخم إلى مستوى دون السقف الذي اعتادت الحكومة على استهدافه. ويُظهر التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط اليوم الخميس،، حول مؤشر ثقة الأسر، أن 77.9% من الأسر تعتبر أن مستوى المعيشة قد تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين لا تتعدى نسبة الأسر التي ترى أن مستوى معيشتها تحسّن 5% فقط.

أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فلا تزال الأسر تحتفظ بنظرتها المتشائمة؛ إذ عبّرت 51% من الأسر المستطلعة آراؤها عن اعتقادها بأن مستوى المعيشة سيتدهور خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 7.1% فقط ترجّح تحسنه. وأكدت أغلبية الأسر استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث شددت 95.7% منها على هذا الارتفاع، بينما توقعت 81.8% من الأسر استمرار غلاء الأسعار خلال العام المقبل.

ويأتي هذا التقييم في وقت صرحت فيه 59% من الأسر بأن مداخيلها تغطي بالكاد مصاريفها، في حين استنزفت 38.7% من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.3%. كما أبدت 90.4% الأسر عدم قدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق ما ورد في البحث الفصلي للمندوبية السامية للتخطيط، الجهة المسؤولة عن إصدار بيانات النمو والبطالة والتضخم. ويأتي هذا التشاؤم العام حول مستوى المعيشة والقدرة على الادخار وارتفاع الأسعار في سياق ترقّب الأسر ما ستكشف عنه الحكومة من مشروع الموازنة.

وقد توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر بمناسبة اجتماعاته السنوية في واشنطن، أن يصل معدل التضخم في المغرب خلال العام الحالي إلى 1.2%، مقابل 0.9% في العام الماضي. ورغم انخفاض معدل التضخم، يرى خبراء أن الأسر لا تزال تعاني من تراجع قدرتها الشرائية نتيجة تداعيات عامي 2022 و2023 اللذين شهد فيهما التضخم ارتفاعاً إلى 6.6% و6.1% على التوالي.

وتشتكي الأسر من الغلاء وتدهور مستوى المعيشة، رغم تأكيد الحكومة أنها عملت على التخفيف من آثار التضخم من خلال دعم إنتاج الكهرباء وأسعار النقل والقمح ومدخلات الخضر. من جانبه، يرى محمد عربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن التمثل المتشائم الذي تعبر عنه الأسر حول مستوى معيشتها وغلاء الأسعار يعود، إلى جانب التضخم التراكمي، إلى الاختلالات التي تعرفها السوق بسبب تدخل المضاربين والوسطاء الساعين إلى توسيع هوامش أرباحهم. وفي تصريحه لـ"العربي الجديد"، شدد عربي على ضرورة أن تحرص الحكومة، إلى جانب التدابير الاقتصادية، على حماية المستهلكين من الممارسات الضارة بقدرتهم الشرائية.

وتواصل جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني مطالبتها بمحاربة الوسطاء والمضاربين، بما يسهم في خفض أسعار السلع الغذائية. كما تستحضر هذه الجمعيات الغلاء الذي طبع سوق اللحوم رغم الإجراءات الحكومية لتعزيز العرض. وبمناسبة إعداد مشروع موازنة العام المقبل، دعت هذه الهيئات إلى تبنّي تدابير داعمة للقدرة الشرائية للأسر، وضمان شفافية الأسواق، ومواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، وتحفيز الادخار مع تفادي الإفراط في الاستدانة.

ومن المرتقب أن تعرض الحكومة مشروع قانون موازنة العام المقبل على البرلمان خلال الثلث الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل بعد مناقشته من قبل المؤسسة التشريعية، حيث يُتوقع أن تركز الفرق البرلمانية في مداخلاتها على التدابير الموجهة لدعم الأسر المتضررة من الغلاء.