- منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، عبرت 77 سفينة مضيق هرمز، معظمها تتبع "أسطول الظل" الذي يمارس أنشطة غير قانونية للتحايل على العقوبات. - مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز، شهد تعرض 20 سفينة لهجمات أو حوادث، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات السفن في الموانئ الإقليمية. - تركيا تمكنت من تمرير سفينة عبر المضيق بعد التنسيق مع إيران، بينما تنتظر 14 سفينة تركية أخرى دون مشكلات، وسط توترات إقليمية متزايدة.

كشفت خدمة "لويدز ليست إنتليجنس" لبيانات الملاحة البحرية، اليوم الجمعة، أنّ نحو 77 سفينة قد عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية الشهر الماضي. وقالت بريدجيت دياكون المحللة لدى الخدمة، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إنّ معظم هذه السفن التي عبرت المضيق تتبع ما يسمى بـ"أسطول الظل".

وللمقارنة، أشارت الشركة التي تصدر مجلة "لويدز ليست ليست إنتليجنس" المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية، إلى تسجيل 1229 عبوراً في المضيق في الأحد عشر يوماً الأولى من مارس/ آذار 2025. وهددت إيران بإغلاق المضيق رداً على الهجمات العسكرية. ومنذ بداية الحرب تقطعت السبل بمئات السفن وناقلات النفط التي لم تتمكن من عبور المضيق واحتمت بالموانئ الإقليمية في المنطقة.

ويعتبر مضيق هرمز نقطة اختناق لعبور النفط والغاز الذي تنتجه المنطقة، إذ يمر عبره خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المُسال. ومنذ الأول من مارس، الجاري تعرضت 20 سفينة تجارية، من بينها تسع ناقلات نفط، لهجمات أو حوادث في المنطقة، وفقاً لمنظمة السلامة البحرية البريطانية. وأكدت المنظمة البحرية الدولية من جانبها وقوع 16 حادثة، ثمانٍ منها شملت ناقلات نفط.

وتقول المنظمة البحرية الدولية إنّ "أسطول الظل" يشير إلى السفن التي "تمارس أنشطة غير قانونية بهدف التحايل على العقوبات، أو التهرّب من لوائح السلامة، أو البيئة، أو تجنّب تكاليف التأمين، أو ممارسة أنشطة غير قانونية أخرى". وتقول دياكون إن هذه السفن "معتادة على العمل في ظروف مضطربة"، ومن ثم يُتوقع منها أن تحاول عبور المضيق. وتضيف أن إيران التي لديها أسطول كبير منها "تواصل التصدير".

وتوضح شركة البيانات البحرية أن عمليات العبور عبر مضيق هرمز قامت بها حتى الآن بشكل رئيسي سفن تابعة لإيران 26% واليونان 13% والصين 12%. وتقول "فرانس برس" إنها أحصت نحو 40 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب، ويشمل ذلك فقط السفن التي لم تغلق جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بنظام التعريف الآلي.

على صعيد آخر قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، في تصريحات صحافية، إنّ سفينة تركية قد عبرت المضيق بعد التنسيق مع السلطات الإيرانية. وأضاف أوغلو "لدينا 15 سفينة مملوكة لتركيا في مضيق هرمز، وتمكّنا من تمرير إحداها بعد الحصول على إذن من السلطات الإيرانية".

وجاءت تصريحاته قبل ساعات من اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من إيران داخل الأجواء التركية بواسطة أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، في ثالث حادث من نوعه خلال ما يزيد قليلاً على أسبوع. وأضاف الوزير التركي أن "أربع عشرة سفينة من سفننا تنتظر حالياً، ولا تواجه أي مشكلات"، مشيراً إلى أنه "لا توجد سفن ترفع العلم التركي في المنطقة".

(فرانس برس، العربي الجديد)