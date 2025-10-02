74% من الأدمغة الفرنسية قلقة إزاء الوضع الاقتصادي

- أظهرت دراسة "سينتيك" و"إبسوس بي في إيه" قلقاً كبيراً بين الأدمغة الفرنسية حول الوضعين الاقتصادي والسياسي، حيث يشعر 74% بالقلق الاقتصادي و81% بالقلق السياسي، ويفكر 57% في الهجرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. - تواجه فرنسا تحديات في جذب الكفاءات بسبب الضرائب وصافي الأجور وجمود سوق العمل، رغم إنفاق الحكومة مليار يورو على تدريب الكفاءات. - حذرت "سينتيك" من خطر هجرة الأدمغة على الابتكار والتنافسية، داعية لاتخاذ إجراءات عاجلة للاحتفاظ بالمواهب ومواءمة الضرائب مع المتوسط الأوروبي.

كشفت دراسة أجرتها فيدرالية "سينتيك" (اتحاد الشركات الفرنسية في مجالات الهندسة الرقمية والاستشارات والتكنولوجيا)، بالتعاون مع معهد "إبسوس بي في إيه" (مؤسسة فرنسية متخصصة في استطلاعات الرأي والدراسات)، أن 74% من الأدمغة الفرنسية تشعر بالقلق إزاء الوضع الاقتصادي و81% إزاء الوضع السياسي، بينما 70% من الموهوبين يعتقدون أن فرنسا في حالة تدهور.

وبسبب هذه الأوضاع، قالت نتائج الدراسة التي نشرت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي إن 57% من الأدمغة أصبحت تفكر في الهجرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، من بينهم 21% أبدوا جدّية بالغة في ذلك. أما الوجهات الرئيسية المستهدفة، فكندا تُعد الأبرز بـ29% ثم سويسرا (22%)، والولايات المتحدة (17%)، وألمانيا (16%).

وأشارت الدراسة إلى أن فرنسا لا تزال تواجه عقبات هيكلية رئيسية في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها. إذ يرى ما يقرب من نصف المشاركين أن الضرائب تُشكل عبئا، كما اعتبر 44% أن صافي الأجور غير كاف، و32% أشاروا إلى أن سوق العمل جامد للغاية.

ظاهرة فريدة

الدراسة التي أعدت في الفترة من 13 إلى 23 يونيو/حزيران 2025، وشملت 1008 أشخاص مقيمين في فرنسا (حاصلين على شهادة جامعية)، من بينهم 802 موظف نشط (كبار المديرين التنفيذيين وقادة الأعمال) و206 طلاب، أشارت إلى إنفاق الحكومة الفرنسية لما يقارب مليار يورو على تدريب الكفاءات الطلابية، لكن هذا قابلته رغبة لدى ما يقرب من 15 ألف خريج شاب من معاهد الهندسة والإدارة الفرنسية لبدء مسيرتهم المهنية في الخارج.

ووصفت فيدرالية "سينتيك" ظاهرة هجرة الأدمغة بالفريدة من نوعها في فرنسا، وأشارت إلى أن هذا "النزوح البطيء والمستمر للمواهب المؤهلة تأهيلا عاليا يعكس تآكلا صامتا ودائما لإمكانات فرنسا العلمية والتكنولوجية والاقتصادية".

وحذّر لوران جيوفاشيني، رئيس الفديرالية، من خطر تناقص عدد الكفاءات، مشيرا إلى أن فرنسا تستثمر بكثافة في تدريب مهندسيها ومديريها، "لذا لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة للاحتفاظ بهذه المواهب، التي تُعدّ أساسية لابتكار بلدنا وتنافسيته وإعادة تصنيعه وسيادته".

ارتفاع مستوى الهجرة

ودعت فيدرالية "سينتيك" السلطات إلى تهيئة الظروف اللازمة للاحتفاظ بهذه المواهب، التي تُعد أساسية لابتكار البلاد وتنافسيتها وإعادة تصنيعها وسيادتها. إذ سلطت الضوء على واقع مُقلق يبرز تزايد هجرة أكثر الخريجين الفرنسيين تأهيلا، "ما يمثل خطرا هيكليا على الابتكار والقدرة التنافسية"، وأكدت أنه في كل عام يختار 10% من خريجي كليات الهندسة الشباب و15% من خريجي كليات الإدارة الشباب الهجرة، ومشيرة إلى أن هذه الهجرة شهدت زيادة ملحوظة في الحجم (أكثر من 23% خلال عشر سنوات). علاوة على ذلك، قالت إن مستوى الهجرة يرتفع كلما زادت مؤهلات الخريجين (19% في عام 2024 لمدرسة البوليتكنيك وهي واحدة من أعرق المدارس الهندسية في فرنسا و17.4% لمدرسة سنترال سوبيليك وهي مدرسة عليا متخصصة في الهندسة الكهربائية في عام 2022)، وكشفت أن التمويل العام لتدريب مَن سمّتهم "المغتربين المستقبليين" في الفصول التحضيرية ثم في المدارس ما يقرب من مليار يورو سنويا.

وإزاء هذه النتائج، دعت فديرالية سينتيك إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة لتجنب خطر تناقص عدد الكفاءات، من خلال تهيئة الظروف اللازمة للاحتفاظ بها وتسهيل عودتها، ومواءمة مساهمات الضرائب والضمان الاجتماعي التي "تُثقل كاهل أكثر المهنيين تأهيلا مع المتوسط ​​الأوروبي"، ودعت لجعلها أكثر جاذبية أسوة بالجيران الأوروبيين.