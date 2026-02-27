68% من الأميركيين يرفضون رواية ازدهار الاقتصاد

- أظهر استطلاع رويترز وإيبسوس أن 68% من الأميركيين لا يرون الاقتصاد مزدهرًا، مع انقسام داخل الحزب الجمهوري حول هذا الموضوع، مما يشير إلى تحديات سياسية مع اقتراب الانتخابات النصفية. - تصدرت كلفة المعيشة أولويات الناخبين، حيث رفض 82% من المشاركين، بما في ذلك 72% من الجمهوريين، فكرة التغلب على التضخم، مما يعكس قلقًا مستمرًا بشأن ارتفاع الأسعار. - رغم محاولات البيت الأبيض لخفض تكاليف المعيشة، إلا أن الوعي بها كان محدودًا، حيث لم يسمع 44% عن خطط تقييد شراء المنازل، وتوقع 54% أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الكلفة.

أكد 68% من الأميركيين أنهم لا يوافقون على مقولة "الاقتصاد الأميركي مزدهر"، وهو الكلام الذي يكرره دونالد ترامب مرارا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز بالشراكة مع شركة أبحاث السوق واستطلاعات الرأي العام "إيبسوس" (Ipsos)، يوم الاثنين الماضي، ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة، تبيّن أن غالبية واضحة من الأميركيين لا تشاطر الرئيس تقييمه لأداء الاقتصاد.

وأشار الاستطلاع، الذي شمل 4638 بالغا في الولايات المتحدة وأُجري عبر الإنترنت بهامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين، إلى انقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه. فبينما رأى 56% من الجمهوريين أن الاقتصاد مزدهر، عارض 43% هذا الطرح، في مؤشر قد يحمل دلالات سياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يدافع الجمهوريون عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

وعند سؤال المشاركين عن أولوياتهم الانتخابية، تصدر ملف كلفة المعيشة قائمة الاهتمامات. كما رفضت نسبة واسعة تأكيدات بأن التضخم لم يعد مشكلة، إذ لم يوافق سوى 16% على عبارة "لا يكاد يوجد تضخم في الولايات المتحدة"، مقابل 82% أعربوا عن عدم موافقتهم، من بينهم 72% من الجمهوريين. وعكس ذلك استمرار القلق الشعبي حيال ارتفاع الأسعار، رغم تصريحات ترامب في فبراير/شباط بأن "التضخم هُزم" وأن "الأميركيين يرون تقريبا لا تضخم".

وبيّن الاستطلاع أن شريحة كبيرة من الأميركيين ليست على دراية ببعض المقترحات التي طرحها البيت الأبيض للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة. فقد قال 44% إنهم لم يسمعوا بخطة تقييد شراء شركات الاستثمار للمنازل العائلية، فيما أفاد 48% بأنهم لم يسمعوا باقتراح تحديد سقف لفوائد بطاقات الائتمان عند 10%.

في المقابل، حظيت سياسة رفع الرسوم الجمركية على الواردات، وهي أبرز محاور الأجندة الاقتصادية لترامب، بقدر أكبر من الوعي العام، إذ قال 78% إنهم سمعوا على الأقل عن زيادات الرسوم. وتوقع 54% من المشاركين أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع كلفة المعيشة، بينهم 69% من الديمقراطيين و42% من الجمهوريين.

ورغم توقع عدد من الاقتصاديين تسارع النمو الاقتصادي بشكل طفيف خلال العام الجاري، فإن معظمهم لا يتوقعون طفرة قوية، ما يضع الرواية الرسمية حول الازدهار غير المسبوق أمام اختبار ثقة الناخبين في الأشهر المقبلة.

وفي هذا السياق، تبرز فجوة بين الخطاب الرئاسي والبيانات الفعلية بشأن الاستثمار والنمو. فقد قال دونالد ترامب إنه خلال ثمانية أشهر فقط من ولايته الثانية حصلت الولايات المتحدة على "التزامات مدفوعة بالفعل بقيمة 17 تريليون دولار، مقارنة بأقل من تريليون دولار في عهد جو بايدن". غير أن مراجعات صحافية أظهرت أن الرقم المعلن يفوق بكثير ما أحصاه البيت الأبيض نفسه والبالغ 8.8 تريليونات دولار، وهو بدوره يشمل تعهدات عامة ومشاريع أُعلن عنها سابقا وليست أموالا مدفوعة بالكامل. كما أن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات يرتبط بتعهدات خارجية غير رسمية سبق أن شكك خبراء في قابليتها للتحقق، ما يضعف مصداقية السردية التي تتحدث عن "طفرة استثمارية غير مسبوقة"، ويعزز شكوك الناخبين الذين لا يلمسون انعكاسا مباشرا لهذه الأرقام على حياتهم اليومية.

أما في ملف الأسعار، فقد كرر ترامب في خطاباته أنه "تغلب على التضخم وأن الأسعار تنخفض بشكل كبير"، إلا أن البيانات الرسمية لا تعكس هذا التوصيف. فمعدل التضخم اقترب من 3% خلال العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 2.7%، وهو ما يعني تباطؤ وتيرة الارتفاع لا انخفاض الأسعار نفسها.

كما ارتفعت تكاليف الغذاء بأكثر من 3% خلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، في حين لم يزد متوسط الأجر في الساعة سوى بنحو 1.1%. وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار الكهرباء سجلت زيادة سنوية ملحوظة، بينما كان تراجع البنزين طفيفا. هذه الفجوة بين الخطاب والأرقام تفسر نتائج الاستطلاع التي أظهرت أن غالبية الأميركيين لا يشعرون بازدهار اقتصادي ولا يرون أن التضخم هُزم، بل يضعون كلفة المعيشة في صدارة أولوياتهم الانتخابية.