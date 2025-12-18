67 عاماً على إصدار العملة السورية

- تحتفل سوريا بذكرى إصدار الليرة السورية في 18 ديسمبر، وهو حدث يعكس تطور الاقتصاد الوطني وترسيخ السيادة النقدية، حيث أكد حاكم مصرف سورية المركزي على أهمية هذه الذكرى في بناء نظام نقدي يعكس هوية الدولة واستقلال قرارها المالي. - مرت الليرة السورية بتحديات اقتصادية كبيرة، حيث شهدت انخفاضًا حادًا في قيمتها بسبب النزاع المستمر والعقوبات الاقتصادية، مما يتطلب إصلاحات اقتصادية جذرية لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. - يعتمد مستقبل الليرة السورية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة، مع التركيز على سياسات مالية تعزز الإنتاج المحلي وتحقق استقرارًا سياسيًا لاستعادة دورها كأداة للاستقرار الاقتصادي.

في 18 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، تحيي سورية ذكرى إصدار الليرة السورية عام 1958، وهو حدث شكّل محطة محورية في تطور الاقتصاد الوطني وترسيخ السيادة النقدية للدولة. وتمثل هذه المناسبة، التي يحتفي بها السوريون، تذكيرًا بالأهمية الرمزية والاقتصادية للعملة الوطنية في تعزيز الهوية الوطنية والاستقلال المالي.

وسلّط حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية الضوء على أهمية هذا اليوم في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، معتبرًا أن الذكرى تمثل ركيزة أساسية في بناء نظام نقدي وطني يعكس هوية الدولة واستقلال قرارها المالي، وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل عمل المصرف المركزي على تعزيز دور الليرة السورية ضمن مشروع إعادة بناء الاقتصاد الوطني في سورية الجديدة.

تُعدّ ذكرى إصدار الليرة السورية مناسبة لاستحضار تاريخ طويل من السياسات النقدية التي ساهمت في تشكيل الاقتصاد السوري، حيث ارتبطت الليرة بشكل وثيق بالهوية الوطنية. وأكد حصرية في كلمته أن تاريخ الليرة هو امتداد لتاريخ الدولة السورية، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تتزامن مع مرحلة وطنية مفصلية تتطلب العمل على تطوير هذا الإرث النقدي بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.

وفي ما يخص تفاصيل إصدار العملة الوطنية الجديدة، أوضح حاكم المصرف المركزي أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لهذه الخطوة حتى الآن، مشددًا على ضرورة انتظار اكتمال الترتيبات اللازمة. كما أكد أن جميع المعلومات المتعلقة بالعملة الجديدة يجب أن تُستقى حصريًا من القنوات الرسمية للمصرف، في إشارة إلى أهمية الشفافية والدقة في التعامل مع هذا الملف الحساس.

العملة السورية والتحديات الاقتصادية

منذ إصدارها عام 1958، مرّت الليرة السورية بمراحل متعددة من التراجع الاقتصادي، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي أنس فيومي إلى أن الليرة شهدت انخفاضًا حادًا في قيمتها بسبب النزاع المستمر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، لافتًا إلى أن سعر صرف الدولار تجاوز في عام 2024 حاجز 15 ألف ليرة، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة. واعتبر فيومي أن انهيار قيمة الليرة أدى إلى تدهور كبير في القدرة الشرائية للمواطن السوري، ما يستدعي تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية لضمان استقرار العملة واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن أي مشروع لإصدار عملة جديدة يجب أن يكون مترافقًا مع إصلاحات نقدية شاملة تضمن استقرار السوق.

مستقبل الليرة السورية

يرى خبراء اقتصاديون أن أي محاولة لتحسين وضع الليرة السورية من دون تنفيذ إصلاحات اقتصادية متكاملة لن تكون ذات جدوى. وأوضح فيومي أن إعادة بناء النظام النقدي تتطلب سياسات مالية واضحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب تحقيق استقرار سياسي يسمح بعودة الليرة إلى مكانتها رمزاً للسيادة الاقتصادية.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، شهدت الليرة السورية تدهورًا متواصلًا أمام الدولار. ففي عام 2011، كان سعر الدولار يقارب 50 ليرة، قبل أن يبدأ مسار التراجع التدريجي ليصل إلى نحو 150 ليرة عام 2013. واستمر الانخفاض ليبلغ أكثر من 500 ليرة في عام 2016، ثم واصلت الليرة تراجعها بين عامي 2017 و2019 ليصل الدولار إلى نحو 3.000 ليرة.

وفي عام 2020، بلغ سعر الدولار نحو 5.000 ليرة، قبل أن يرتفع إلى حدود 6.000 ليرة بين عامي 2021 و2023. أما في عام 2024، فقد سجل الدولار مستويات غير مسبوقة متجاوزًا 15.000 ليرة، مع استمرار التقلبات الحادة حتى عام 2025. وفي حين تشكّل ذكرى إصدار الليرة السورية مناسبة وطنية تعكس تاريخ الدولة وسيادتها النقدية، فإن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه العملة الوطنية تفرض الحاجة إلى حلول جذرية. ويبقى مستقبل الليرة السورية مرهونًا بمدى تنفيذ إصلاحات نقدية وسياسية شاملة، قادرة على تمكينها من تجاوز الأزمة الراهنة واستعادة دورها أداةً للاستقرار الاقتصادي في سورية.