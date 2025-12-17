61% من الشباب يثقون بنصائح الاستثمار الرقمية

- أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً رئيسياً لنصائح الاستثمار للشباب، مما يثير القلق بسبب افتقار العديد من المؤثرين الماليين إلى التأهيل اللازم، مما يستدعي التحقق من التوصيات عبر مصادر موثوقة. - يعتمد المؤثرون الماليون على الرعايات والإعلانات المدفوعة، مما يجعل نصائحهم تخدم مصالحهم الشخصية، ويؤدي المحتوى القصير إلى تبسيط مفرط للمواضيع الاستثمارية المعقدة. - تزدهر منصات التواصل بالمحتوى الجذاب الذي يهوّل الفرص الاستثمارية، مما قد يدفع لاتخاذ قرارات غير مدروسة، ويزيد من خطر الاحتيال، مما يستدعي الحذر والتحقق من مصداقية النصائح.

قبل الأخذ بأي نصيحة استثمارية يقدّمها مؤثر مالي على يوتيوب أو تيك توك أو إنستغرام أو غيرها من المنصات، ثمة خمسة أمور أساسية ينبغي التوقف عندها. فالمعلومة قوة، لكن ماذا لو كانت هذه المعلومة خاطئة؟ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً رئيسياً لنصائح الاستثمار لدى ملايين الشباب حول العالم، وهو تطور يثير قدراً متزايداً من القلق.

صحيح أن بعض المحتوى الذي يقدمه مؤثرون ماليون قد يكون مفيداً، مثل الدعوة إلى الاحتفاظ بالمدخرات في حسابات مصرفية مؤمّنة وذات عائد مرتفع، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه النصائح قد يسبب ضرراً مباشراً للثروة على المدى الطويل. وينتمي المؤثرون الماليون إلى خلفيات متباينة، وغالباً ما لا يخضعون للمعايير المهنية أو لمدونات السلوك التي تحكم عمل المستشارين الماليين الخاضعين للتنظيم والرقابة.

في هذا السياق، أصدرت مؤسسة تعليم المستثمرين التابعة لهيئة تنظيم القطاع المالي الأميركية (FINRA) بيانات حديثة حول سلوكيات المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة ومستوى معرفتهم المالية. وأظهرت النتائج أن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدراً للنصيحة الاستثمارية آخذ في الازدياد، لا سيما بين فئة الشباب. فقد أفاد ربع المشاركين في الاستطلاع بأنهم يستخدمون توصيات المؤثرين الماليين في قراراتهم الاستثمارية، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 61% بين من هم في سن 35 عاماً أو أقل.

وتزداد الصورة قتامة مع إحصائية أخرى تشير إلى أن 57% من الأشخاص الذين تقل خبرتهم الاستثمارية عن عامين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدراً رئيسياً للنصيحة المالية. ورغم أن هذا الإقبال يعكس رغبة حقيقية لدى الشباب في تعلّم الاستثمار، فإن الاعتماد على توصيات تُقدَّم في مقاطع فيديو قصيرة يتطلب قدراً كبيراً من الحذر. وفي ما يلي أبرز الأسباب التي تجعل طلب النصيحة الاستثمارية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي محفوفاً بالمخاطر بطبيعته، وفق ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

أولاً: الافتقار إلى التأهيل اللازم

يفتقر كثير من المؤثرين الماليين إلى الخبرة العملية التي تمكّنهم من تقديم توصيات سليمة. فصياغة نصيحة مالية دقيقة تتطلب دراسة متعمقة للظروف المالية الفردية، بما في ذلك الدخل، والديون، والأهداف طويلة الأجل. وعلى عكس المهنيين الماليين الخاضعين للرقابة، يعمل العديد من المؤثرين من دون أي إشراف أو مساءلة.

لذلك، يُنصح دائماً بالتحقق من أي توصية استثمارية عبر مصادر مستقلة وموثوقة أو عبر جهات حكومية، مثل لجنة التجارة الفيدرالية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أو هيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA). ويقدّم موقع investor.gov معلومات واسعة تتيح التحقق من تسجيل الشركات أو المستشارين الاستثماريين، والاطلاع على خلفياتهم المهنية وأي إجراءات تأديبية سابقة بحقهم، كما يرتبط بقاعدة بيانات (BrokerCheck) التابعة لـFINRA.

كما خصصت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC) قسماً بعنوان (Money Smart for Young Adults) لتقديم معلومات مالية أساسية للفئة العمرية بين 16 و24 عاماً. وللحصول على نصيحة شخصية، يُنصح بالتعامل مع مستشار مالي محترف يعمل وفق معيار الأمانة (fiduciary)، أي المُلزم قانونياً بالعمل بما يخدم مصلحة العميل المالية الفضلى.

ثانياً: النصيحة غالباً إعلان مدفوع

يحقق كثير من المؤثرين الماليين أرباحاً من خلال الرعايات، والروابط التابعة، والعمولات مقابل الترويج لمنتجات أو خدمات مالية أو لأسهم وعملات رقمية محددة. وغالباً ما لا يُفصح بوضوح عن هذه المصالح، ما يجعل النصيحة أقرب إلى إعلان مدفوع يخدم مصلحة المؤثر أكثر مما يخدم المتابع.

ثالثاً: تبسيط مخلّ بالمخاطر

تفرض طبيعة المحتوى القصير على المؤثرين اختزال مواضيع استثمارية معقدة، ما يؤدي إلى تبسيط مفرط وتجاهل المخاطر الأساسية. فكثير من المقاطع، على سبيل المثال، تروّج لامتلاك العقارات باعتباره طريقاً مضموناً لبناء الثروة، من دون التطرق إلى مخاطر الشراء المبكر أو الأعباء المالية طويلة الأجل. وقد أظهرت دراسات حديثة، من بينها تقييم لنصائح صناع محتوى على تيك توك، مدى صعوبة التمييز بين النصيحة الجيدة والتوصيات المضللة.

رابعاً: الإفراط في التهويل وإثارة المشاعر

تزدهر منصات التواصل بالمحتوى الجذاب القائم على العناوين المثيرة واللغة العاطفية، بهدف تحقيق الانتشار الواسع. وغالباً ما يُصوَّر الامتناع عن الاستثمار في أدوات عالية المخاطر، مثل العملات الرقمية، باعتباره قراراً غير ذكي، رغم أن تقلباتها الكبيرة تجعلها غير مناسبة لكثير من المستثمرين. كما باتت هذه السوق بيئة خصبة لعمليات الاحتيال، مستفيدة من الخوف من تفويت الفرص. وتؤكد التجارب أن القرارات الاستثمارية المبنية على القلق أو الاندفاع نادراً ما تكون سليمة.

خامساً: خطر الوقوع في الاحتيال

في أسوأ الحالات، يكون بعض المؤثرين متورطين في مخططات الضخ والتفريغ، حيث يُروَّج لسهم أو أصل مالي بهدف رفع سعره مؤقتاً قبل بيعه لتحقيق أرباح سريعة على حساب المتابعين. لذلك، ينبغي التعامل مع أي نصيحة استثمارية على الإنترنت بشك مشروع إلى أن يثبت العكس. في المحصلة، تبقى المعرفة، والتحقق من المصادر، والتشكيك المدروس، خط الدفاع الأول في مواجهة الاستراتيجيات الاستثمارية السيئة، وعمليات الاحتيال، والنصائح المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.