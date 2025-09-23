60 دولة تشارك بالمؤتمر العالمي للهاتف الجوال في قطر

- تستضيف الدوحة المؤتمر العالمي للهاتف الجوال 2025 MWC، مما يعزز مكانتها كمدينة ذكية ويدعم رؤية قطر الوطنية 2030، مع توقع مشاركة من 60 دولة، مما يبرز دورها كمركز للابتكار والنمو الاقتصادي. - يشارك في المؤتمر 200 متحدث عالمي وأكثر من 150 عارضًا، مع التركيز على التقنيات المتصلة والذكاء الاصطناعي، ويعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول الرقمي في قطر. - يُتوقع أن يحقق المؤتمر عوائد اقتصادية كبيرة، مع التركيز على دور الشركات الناشئة، ويشمل 11 قمة قطاعية تغطي مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية، مما يعكس تطور الصناعة العالمية.

أكدت الرئيسة التنفيذية للتسويق في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، لارا ديوار، أهمية احتضان العاصمة القطرية الدوحة للنسخة الأولى من المؤتمر العالمي للهاتف الجوال 2025 MWC، يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأوضحت لـ"العربي الجديد"، أن ما يميز ذلك عن الفعاليات العالمية عدة عوامل، في مقدمتها تزامنه مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي أحدثت تحولات شاملة في المشهدين الاجتماعي والرقمي، ورسخت ملامح الدوحة كمدينة ذكية تتمتع ببنية تحتية متقدمة في مجال الاتصال.

ويُتوقع أن يستقطب المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة، والذي تستضيفه قطر على مدى خمس سنوات، مشاركين من 60 دولة، ما يعكس مكانة الدوحة كمركز للابتكار والسياسات التي تمهد لنمو اقتصادي متسارع.

وقالت وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، ريم المنصوري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حيث يقام المؤتمر، إن المؤتمر العالمي يعزز مكانة قطر كمركز رئيسي في الابتكار الرقمي والتواصل العالمي، واعتبرته فرصة كبيرة لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية ورؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يساعد على دفع عجلة التحول الرقمي في البلاد. وأشارت إلى أن وجود قادة ومفكرين عالميين في المؤتمر سيساعد في تبادل الأفكار وتطوير استراتيجيات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة المدمجة.

ولفت الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، جون هوفمان، إلى مشاركة 200 متحدث عالمي في المؤتمر، و أكثر من 150 عارضا، 80% منهم دوليون، يعرضون تقنيات متصلة تحويلية. موضحا أن المؤتمر يسلط الضوء على مبادرات مثل منصة الشركات الناشئة، كما سيستضيف معرض المدينة الذكية وبرنامج GSMA الوزاري مع 30 وفدا عالميا، بالإضافة إلى ذلك، سيركز برنامج القادة الرقميين على الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وردا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول العوائد الاقتصادية لقطر من استضافة المؤتمر العالمي، أشار مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد الجميلي، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، التي تعتبر إطارا شاملا لتحقيق هذه الأهداف حتى عام 2030. مؤكدا التركيز على دور الشركات الناشئة في تحقيق الأهداف الاقتصادية من خلال مشاركتها الفعالة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، جون هوفمان: "سيكون التأثير في نطاق عشرات الملايين من الدولارات إلى مئات الملايين لبعض فعالياتنا الكبرى، للمقارنة، في برشلونة، تجاوز الأثر المباشر للمؤتمر العالمي للجوال 500 مليون يورو سنويا، وأضاف: "نحن لا نتوقع مثل هذه الأرقام في السنة الأولى من نسخة الدوحة 2025، لكننا نعتقد أنه سيكون في نطاق عشرات الملايين، وربما يقترب من 100 مليون دولار مع تطور الحدث بمرور الوقت".

وبيّن هوفمان خلال المؤتمر الصحافي، أن أبرز ملامح المؤتمر المرتقب، تشمل الافتتاح الرسمي الذي يعقبه إلقاء كلمات رئيسية تركز على دور الاتصال باعتبلره قاطرة للتقدم العالمي، وتعقد جلسات رئيسية تناقش دور الاتصال عاملا محفزا للتنمية العالمية، إلى جانب المعارض والقمم المتخصصة، حيث ستتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة من شركات كبرى مثل "هواوي" التي تعرض باقة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصممة لخدمة مختلف القطاعات، وشركة "ناغارو" التي تقدم روبوتات ذكية تُعيد تعريف تجربة العملاء، إضافة إلى أجنحة دولية مثل تركيا وكوريا تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

كما يبرز المؤتمر الدور المحوري لـ11 قمة قطاعية، تغطي مجالات متنوعة تعكس الخلفيات المختلفة للجهات المشاركة، موضحا أن هذه المؤتمرات المصاحبة أصبحت مرآة لتطور الصناعة العالمية واتجاهاتها المستقبلية، ومن أبرزها: "قمة مشغلي الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، التي تناقش تأثير التقنيات الذكية على الشبكات وحلول العملاء ومسائل الأخلاقيات، و"قمة البوابة المفتوحة" التي تتناول تجارب نشر واجهات برمجة التطبيقات الشبكية، حيث تحقق المبادرة تقدما ملحوظا في المنطقة بفضل مشاركة مشغلين مثل شركة اتصالات قطر "أوريدو" وغيرها، كذلك، ستتطرق "قمة الأقمار الصناعية" إلى سبل تعزيز الشراكات مع مزودي الخدمات الفضائية لدعم التغطية وتطوير خدمات مبتكرة.

وشدد هوفمان على أن المؤتمر لن يقتصر على استعراض الابتكارات، بل سيبرز السياسات والتنظيمات التي وفرت الأرضية للنمو التكنولوجي المتسارع، إلى جانب بحث سبل تعزيز التقدم في اقتصادات الأسواق الناشئة بالمنطقة.

يذكر أن نسخة 2024 للمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة عقدت في برشلونة، وتجاوز الحضور 100 ألف مشارك من 205 دول، ونحو 2700 شركة عارضة، وأطلقت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول نسخا إقليمية لتعزيز الابتكار عالميا، منها المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في شنغهاي، ومؤتمر في لاس فيغاس. وفي كيغالي. ومع استعداد قطر لاستضافة المؤتمر المقبل، فإنها تؤكد مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي في المنطقة، وتدفع برؤيتها نحو مستقبل متصل يعتمد على الذكاء الاصطناعي.