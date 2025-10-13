6 مليارات دولار إيرادات الأردن من السياحة خلال 9 أشهر

- شهد قطاع السياحة في الأردن نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8% ليصل إلى 5.95 مليارات دولار، مع زيادة عدد السياح بنسبة 14.5% مقارنة بالعام السابق. - تصدرت الأسواق الآسيوية والأوروبية معدلات النمو في الدخل السياحي، بينما شهدت السياحة المحلية تراجعاً طفيفاً، مما يعكس تحسناً في السياحة الأجنبية. - ارتفع الإنفاق على السياحة الخارجية بنسبة 4.4%، وزادت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 3.1%، مما يعزز استقرار ميزان المدفوعات الأردني.

سجل قطاع السياحة في الأردن أداء قوياً خلال العام الحالي مع استمرار تعافي الحركة السياحية وارتفاع عدد الزوار القادمين من مختلف الأسواق العالمية، إذ بلغ الدخل السياحي نحو 5.95 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني الصادرة اليوم الاثنين. وأظهرت البيانات أن عدد السياح القادمين إلى المملكة ارتفع بنسبة 14.5%، ما انعكس مباشرة على الإيرادات بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 4.3% في الفترة المماثلة من عام 2024.

وخلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي وحده، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 1.4% ليصل إلى 622.4 مليون دولار، مقارنة بـ614 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بعدما كانت نسبة التراجع في الفترة المماثلة من العام السابق قد بلغت 8.3%. وأوضحت بيانات البنك أن الأسواق الآسيوية تصدرت معدلات النمو في الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 36.2%، تلتها الأوروبية (29.6%)، ثم الأميركية (16.9%)، والعربية (4.1%)، في حين ارتفعت العائدات من الجنسيات الأخرى بنسبة 33.1%. في المقابل، شهدت عائدات السياحة القادمة من الأردنيين المقيمين في الخارج تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.6%، ما يعكس تحسناً أكبر في السياحة الأجنبية مقارنة بالمحلية.

وفي المقابل، ارتفع الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 4.4% ليبلغ 1.59 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل شهر سبتمبر/أيلول ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 8.2% ليصل إلى 145.4 مليون دولار، ما يعكس نمواً في الطلب على السفر الخارجي بالتوازي مع تحسن مستويات الدخل المحلي. كما أشارت بيانات البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 3.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتبلغ 2.98 مليار دولار، ما يشكل مصدراً مهماً للعملات الأجنبية ودعماً للاحتياطي النقدي، فيما ارتفعت الحوالات الصادرة من المملكة بنسبة 15.3% لتصل إلى 1.14 مليار دولار، في دلالة على تحسن قدرة الأفراد والشركات الأردنية على الإنفاق والاستثمار في الخارج.

ويعكس هذا الأداء المتوازن بين ارتفاع الدخل السياحي وتحسن التحويلات الخارجية تعزيزاً لاستقرار ميزان المدفوعات الأردني، خصوصاً أن قطاع السياحة يعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد إلى جانب تحويلات المغتربين والدعم الخارجي. ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو السياحة من الأسواق الأوروبية والآسيوية يعكس نجاح الجهود الترويجية وتحسن البنية التحتية السياحية، لا سيما في مدن مثل البتراء والبحر الميت وجرش والعقبة، وسط توقعات بأن يتجاوز الدخل السياحي حاجز 8 مليارات دولار بنهاية 2025 إذا استمر الزخم الحالي في الحركة السياحية.