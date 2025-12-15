6 مفاتيح لسلامة سيارتك... دليلك لتفادي الأعطال والمفاجآت المكلفة

- التأمين والصيانة الوقائية: التأمين الشامل مثل "ناشونال كافر" يوفر حماية إضافية ضد الحوادث غير المتوقعة، ويغطي مجموعة واسعة من المركبات، مع ميزات مثل سيارات بديلة وسحب على مدار الساعة، مما يعزز جهود الصيانة الوقائية. - جدول الصيانة وفحص السوائل: الالتزام بجدول الصيانة وفحص السوائل شهرياً يحمي المحرك من التآكل، خاصة في الظروف الحارة، مع التركيز على فحص الزيت، سائل التبريد، والبطارية. - الإطارات والفرامل والبطارية: فحص ضغط الإطارات شهرياً، واستبدالها عند الحاجة، وفحص الفرامل عند ظهور أصوات غريبة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة البطارية والأنوار، يضمن سلامة القيادة ويطيل عمر السيارة.

قيادة السيارات في معظم دول العالم تعني التعامل مع طرق طويلة وربما وعرة، وحرارة عالية، وظروف قاسية تجعل الإهمال البسيط يتحول بسرعة إلى عطل كبير. صوت محرّك غريب، فرامل رخوة، أو بطارية تتوقف فجأة قد تكون نتيجة فحص صغير تم تجاهله. هذا الدليل يقدّم ست نصائح صيانة عملية مناسبة تحديداً للسائق، تساعد على إطالة عمر سيارته وتجنّب التكاليف المفاجئة، مع دور مهم للتأمين الشامل كمظلّة حماية مكمّلة.

1 - التأمين شريك في الصيانة

الصيانة الدورية تمنع الأعطال لكن لا تمنع الحوادث غير المتوقعة، من تشققات الزجاج إلى أضرار العواصف. لذلك تعمل "ناشونال كافر" (National Cover) شبكة أمان تدعم جهودك، وهي تغطي كل شيء من السيارات الخاصة إلى خدمات النقل المشترك وشاحنات النقل السريع وأساطيل تأجير السيارات والسيارات الفاخرة وغيرها الكثير، نقدم أوسع نطاق من تأمين السيارات في أستراليا. ومع ميزات مثل سيارات بديلة في حال لم تكن مخطئاً، وسحب على مدار الساعة، وضمانات إصلاح طويلة الأمد. وتنصح أن السائق قبل أن يُفاجأ بالمصاريف، يجب أن يراجع بوليصته وما إذا كانت تغطي الاستخدام التجاري وكم مدة السيارة البديلة وما هو حجم التحمل عند المطالبة.

2 - جدول الصيانة والسوائل

التقيد بجدول الصيانة الوارد في كتيّب المصنع (كل 10 إلى 15 ألف كيلومتر عادة) يحمي المحرك من التآكل المبكر. ومع الحرارة العالية لدولة مثل أستراليا والعراق ودول الخليج، تصبح فحوصات السوائل أكثر أهمية. افحص الزيت، ومستوى سائل التبريد، والسوائل المساعدة شهرياً. قبل الصيف، تأكد من سلامة خراطيم التبريد وبطارية السيارة، إذ إن الحرارة تُسرّع ضعفها.

3 - اعتنِ بالإطارات والفرامل

الإطارات والفرامل هي خط الدفاع الأول لسلامتك. افحص ضغط الهواء شهرياً، وافحص عمق النقشة، واستبدل الإطارات قبل الوصول إلى الحد القانوني. أدر الإطارات كل 10 آلاف كيلومتر لتوزيع التآكل. أما الفرامل، فالأصوات الحادة والاهتزازات وسحب السيارة عند الكبح إشارات مقلقة تستوجب فحصاً سريعاً.

4 - البطارية والإنارة تفاصيل حاسمة

الحرارة تُجهد البطاريات أكثر من غيرها، لذلك افحص أطرافها من التآكل، وتأكد من عدم وجود انتفاخات في الهيكل. اختبر الأنوار شهرياً، فتعطّل ضوء واحد قد يعرّضك لمخالفة وحادث معاً.

5 - النظافة والفحص البصري

تنظيف السيارة يساعدك على ملاحظة التسربات والخدوش والشقوق. استبدل مسّاحات الزجاج مرة سنوياً، ونظّف البلور الداخلي والخارجي لمنع الوهج. تأكد من سلامة الأحزمة والمقاعد وأنوار الوسائد الهوائية.

6 - روتين شهري سريع

خصّص خمس دقائق كل شهر لفحص الإطارات والأنوار والسوائل والمسّاحات وجولة حول السيارة. سجل ملاحظاتك في دفتر صغير، فالتكرار يكشف المشكلات قبل أن تتفاقم. في شتى الأحوال، باتباع هذه الخطوات البسيطة، ومع تأمين شامل يساندك عند الطوارئ، ستحصل على حماية كاملة تبقيك على الطريق بثقة وتجنّبك الأعطال المكلفة وتمنح سيارتك عمراً أطول وأداءً أكثر استقراراً.