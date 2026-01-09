- من المتوقع أن تحقق البنوك الأمريكية الكبرى أرباحًا سنوية تصل إلى 157 مليار دولار، بزيادة 9% عن العام الماضي، مدفوعة بارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 12.8% في الربع الأخير من 2025. - شهدت صفقات الشركات ارتفاعًا بفضل الإدارة الداعمة والتطورات في الذكاء الاصطناعي، مما ساعد في ضبط التكاليف ونمو صافي دخل الشركات رغم التغيرات السياسية، بينما كان الإقراض ضعيفًا بسبب سياسات ترامب. - استفادت البنوك من صفقات كبيرة مثل استحواذ "إلكترونيك آرتس"، مع توقعات بزيادة إيرادات التداول لدى "جي بي مورغان" و"بنك أوف أميركا"، وانخفاضها في "سيتي غروب".

من المتوقع أن تحقق البنوك الستة العملاقة في القطاع المصرفي الأميركي ثاني أعلى أرباح سنوية في تاريخها بقيمة 157 مليار دولار، بعد تجاوزها التغييرات الجذرية في سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتوقع المحللون أن تحقق خمسة من أكبر البنوك مجتمعةً 9.9 مليارات دولار من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 12.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع انطلاق إعلان أرباح البنوك الأسبوع المقبل، يُقدّر أن ترفع البنوك الستة الرائدة في القطاع وهي: "جي بي مورغان"، و"بنك أوف أميركا"، و"سيتي غروب"، و"ويلز فارغو"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، أرباحها السنوية مجتمعة بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات المحللين التي جمعتها وكالة بلومبيرغ صباح الجمعة في نيويورك. وسيصل ذلك إلى أعلى مستوى له منذ موجة الصفقات والحوافز المالية التي أعقبت جائحة كورونا، والتي ساهمت في تحقيق رقم قياسي خلال عام 2021.

صفقات الشركات

وشهدت صفقات الشركات ارتفاعاً قياسياً تقريباً مدعومةً بتوجه إدارته الأكثر دعماً للأعمال. وأعاد عملاء التداول هيكلة محافظهم الاستثمارية بشكل متكرر استجابةً لإعلاناته المفاجئة. وساهمت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في مساعدة العديد من المقرضين على ضبط التكاليف. واستمر نمو صافي دخل الشركات على مدى أربع سنوات رغم التغييرات السياسية غير المتوقعة التي أحدثها ترامب، وهو ما قد يفيد البنوك من خلال حث عملائها على إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية أو أعمالهم، ما يدرّ عليهم رسوماً.

مع ذلك، قد يكون لهذا الأمر وجهان للبنوك، ففي خضم المكاسب غير المتوقعة من التداول الفصلي، كان الإقراض ضعيفاً خلال معظم النصف الأول من العام، حيث فضل المقترضون التريث بانتظار فهم أفضل لخطط ترامب.

وفازت البنوك بفرص تقديم المشورة في بعض أكبر الصفقات، مثل دور "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" في صفقة الاستحواذ على شركة "إلكترونيك آرتس" بقيمة تقارب 55 مليار دولار. وقد أشارت بعض البنوك بالفعل إلى هذا الانتعاش الناتج عن تدفق الصفقات، إذ صرح المدير المالي لـ"سيتي غروب" مارك ماسون، في ديسمبر/ كانون الأول، بأنّ بنكه قد يشهد زيادة في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال الربع الأخير من عام 2025.

وشهدت مجموعة "جيفريز" المالية، التي أعلنت عن أرباحها أول من أمس الأربعاء، ارتفاعاً في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 20% في الربع الأخير من السنة المالية، مقارنةً بـ1.19 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في "ويليام بلير وشركاه" مات زيمر، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، أول من أمس الأربعاء: "مع نهاية العام، استقرت الأوضاع إلى حد كبير. وشهدنا انفتاح السوق، وتوافق العرض والطلب".

ومع تسارع الشركات إلى الإعلان عن صفقات بوتيرة وحجم غير مسبوقين منذ سنوات، سارع المقرضون إلى تمويلها. فقد ضخت بنوك كبرى، من بينها "جي بي مورغان"، مبالغ طائلة العام الماضي. ومن المرجح أن يكون ازدهار سوق الأسهم العام الماضي حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 16% وعززت تقلبات الأسواق أعمال التداول في العديد من البنوك الكبرى.

قفزة الإيرادات

ويتوقع المحللون قفزة بنسبة 13% تقريباً في إيرادات التداول لدى "جي بي مورغان"، ومكاسب بنسبة 9.3% لدى "بنك أوف أميركا". ومن المتوقع أن تُعلن "غولدمان ساكس" عن زيادة بنسبة 6.3%، بينما يتوقع المحللون انخفاضاً بنسبة 2.7% لدى "سيتي غروب" مدفوعاً بتراجع تداول أدوات الدخل الثابت.

ويواجه متداولو "مورغان ستانلي" مقارنة صعبة، فقد شهدت أعمالهم في مجال الأسهم نمواً هائلاً خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث قفزت الإيرادات بنسبة 51% خلال تلك الفترة مقارنةً بالعام السابق. مع ذلك، يتوقع المحللون نتائج أفضل هذه المرة. وتشير التقديرات إلى أن إيرادات الربع الرابع قد تصل إلى 5.46 مليارات دولار، بزيادة عن 5.26 مليارات دولار في العام السابق.