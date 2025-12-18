6 أضرار أصابت الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة حرب الإبادة في غزة... ما هي؟

- تدهور الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة في أكتوبر 2023، مع نزوح عشرات الآلاف وتجنيد مئات الآلاف، مما أدى إلى نقص في القوى العاملة وتراجع الإنتاجية وإفلاس نحو 50 ألف شركة. - يوصف الاقتصاد الإسرائيلي بأنه "اقتصاد زومبي"، حيث يعتمد على الإنفاق العسكري والائتمان الأجنبي، مما أدى إلى تضارب بين ازدهار الأسواق وارتفاع نسبة الفقر إلى 27%. - تسببت الحرب في هروب رؤوس الأموال وتراجع مكانة إسرائيل الدولية، مع ارتفاع الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع التصنيفات الائتمانية.

بالتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة، بدأت تقارير اقتصادية وسياسية إسرائيلية تناقش كيف أن ما تصفه باقتصاد الإبادة الجماعية في إسرائيل بات على وشك الانهيار، وكيف أدّت التعبئة الشاملة للحرب إلى ما سمّته هذه التقارير اقتصاد زومبي؛ اقتصاد يبدو كأنه يعمل في الظاهر، لكنه يفتقر إلى أي أفق مستقبلي. هذا ما خلص إليه تقرير نشرته مجلة +972 الإسرائيلية الاستقصائية في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025. ويُقصد بمصطلح اقتصاد الزومبي الأفكار الاقتصادية الخاطئة التي تُشبه "الموتى الأحياء"، وفق ما يشرح الاقتصادي الأسترالي جون كويجين في كتابه Zombie Economics.

بحسب هذه التقارير، واجه الاقتصاد الإسرائيلي سلسلة من الصدمات الحادة منذ عملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. فقد نزح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من المناطق الحدودية جنوباً وشمالاً، نتيجة الحرب، كذلك سُحب مئات الآلاف من القوى العاملة لفترات طويلة للعمل جنودَ احتياط، ما أدى إلى نقص حاد في الكوادر في قطاعات رئيسية، وتراجع واضح في الإنتاجية. بالتوازي، تدهورت الخدمات العامة، والتعليم، والرعاية الصحية، نتيجة تحويل الإنفاق الحكومي إلى المجهود الحربي، فيما أفلس نحو 50 ألف شركة.

وأدّى هروب رؤوس الأموال، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الاعتماد المتزايد على القروض الأجنبية، إلى زيادة الضغوط كثيراً على الاقتصاد. ومن المتوقع أن يصل حجم الدين العام إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. كذلك تراجعت مكانة إسرائيل الدولية، وتخلى عنها شركاء تجاريون، وتوسعت العقوبات والمقاطعات، فيما بدأ كبار المستثمرين البحث عن وجهات بديلة.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن المفارقة في الاقتصاد الإسرائيلي الآن بعد الحرب هو التضارب ما بين ازدهار الأسواق وارتفاع قيمة الشيكل وبورصة إسرائيل، وبين تفاقم الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية وتزايد الفقر ليطاول 27% من الأسر الإسرائيلية، وفق تقرير الفقر السنوي الصادر في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن منظمة "لاتيت" الإسرائيلية.

اقتصاد الزومبي

يفسر الباحث الاقتصادي الإسرائيلي شير هيفر هذه المفارقة بالقول إن إسرائيل تعمل حالياً ضمن ما يسميه اقتصاد الزومبي، وهو اقتصاد يستمر في الدوران من خلال الإنفاق العسكري الهائل، والائتمان الأجنبي، والإنكار السياسي. وقال هيفر، في مقابلة مع مجلة +972، إنه درس على مدى عقدين الروابط بين الاقتصاد الإسرائيلي والعسكرة والاحتلال، موضحاً لماذا لا يمكن قياس الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية بمجرد مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات التضخم، ولماذا بدأت الركائز التي دعمت نمو الاقتصاد سابقاً ، كالاستثمار الأجنبي، والابتكار التكنولوجي، والاندماج في الاقتصاد العالمي بالتآكل. وأوضح أن اقتصاد الزومبي يعني أن اقتصاد إسرائيل يتحرك، لكنه غير مدرك لحالته من الأزمة أو لزواله الوشيك.

ويضيف أن الاقتصاد الرأسمالي يقوم أساساً على الاستثمار، أي ضخ المال اليوم لتحقيق أرباح في المستقبل. غير أن الحكومة الإسرائيلية، بحسب هيفر، أقرت ميزانيات منفصلة عن الإنفاق الفعلي، ما أدى إلى خروج الدين عن السيطرة، فيما لا تبدو مسودة ميزانية العام المقبل أقل ضلالاً. ولذلك، فإن المظهر المزدهر للاقتصاد يعود في معظمه إلى التعبئة الواسعة لشريحة كبيرة من السكان للخدمة الاحتياطية، حيث يجري تسليحهم وتجهيزهم وإطعامهم ونقلهم لدعم الحرب، لتصبح الحرب نفسها النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تضطلع به الحكومة.

6 أضرار اقتصادية رئيسية

يوضح شير هيفر أن الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية متعددة الأوجه، ويمكن تلخيص أبرز أضرارها في ست نقاط:

أولاً: ضرر مباشر على الإنتاجية، نتيجة نزوح عشرات الآلاف من الأسر من المناطق القريبة من حدود غزة ولبنان، إضافة إلى الأضرار المباشرة التي تسببت بها الصواريخ والقذائف في تلك المناطق.

ثانياً: أدى تجنيد نحو 300 ألف جندي احتياطي لفترات طويلة جداً إلى انخفاض ملحوظ في نسبة المشاركة في سوق العمل، فضلاً عن ضياع عدد هائل من أيام التدريب والاستثمار البشري، في وقت لا تزال فيه أنظمة تدريب البدلاء بعيدة عن طاقتها القصوى.

ثالثاً: بدأت الطبقة الوسطى المتعلمة في إسرائيل بالتفكير جدياً في الهجرة، وقد غادرت بالفعل عشرات الآلاف من العائلات.

رابعاً: أزمة مالية متفاقمة، تمثلت بتحويل عدد كبير من الإسرائيليين مدخراتهم إلى الخارج تحسباً للتضخم، إلى جانب انخفاض قيمة العملة، وتراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل، وارتفاع علاوة المخاطر.

خامساً: حُوِّلَت الموارد بشكل واسع إلى الحرب، حيث تُظهر بيانات الحكومة نفسها شراء أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات بالتقسيط، ما أدى إلى تدهور كبير في جودة الخدمات العامة والتعليم العالي، لتصبح إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى الوقوع في فخ الديون، أي الاقتراض لتسديد فوائد ديون قديمة.

سادساً: وهو ضرر بالغ الأهمية، تدهور سمعة إسرائيل الدولية بشكل غير مسبوق، مع تصاعد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، ما دفع شركات إسرائيلية إلى مواجهة عزلة حقيقية، حيث بات شركاؤها التجاريون السابقون في الخارج يتجنبون التعامل معها.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقابلات مع مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، عبّروا فيها عن شعورهم بالعزلة، مؤكدين أن شركاءهم التجاريين، حتى أولئك الذين تربطهم بهم علاقات طويلة الأمد، يرفضون أي تواصل معهم. وروى بعضهم أنه طُلب منهم، حتى في دول صديقة لإسرائيل، حذف جميع سجلات الاجتماعات وعدم الإفصاح عنها، في إشارة إلى ألمانيا.

ركود تضخمي مقنّع

تحذّر تقارير اقتصادية إسرائيلية من الدخول في مرحلة الركود التضخمي، حيث يرتفع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وقد تعامل البنك المركزي الإسرائيلي مع هذا الوضع عبر بيع كميات كبيرة من الدولار، ما خلق انطباعاً بأن الأمور تحت السيطرة، وأن إسرائيل قادرة على مواصلة القتال.

ويرى اقتصاديون إسرائيليون أن هذه السياسة نجحت مؤقتاً، ولا سيما مع المستثمرين الدوليين، لكنها خلقت وضعاً اقتصادياً غريباً، متسائلين: "أليس من الغريب أن تخفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل درجة واحدة فقط؟ ما زالوا يعتقدون أن الحكومة ستسدد ديونها. ما هذه السذاجة؟". ويصف هؤلاء ذلك بأنه نوع من التواطؤ من جانب وسائل الإعلام المالية الدولية، خشية اتهامها بمعاداة إسرائيل إذا نقلت الحقائق كما هي.

كلفة الحرب على الأسر

في السياق، قدّرت صحيفة ذا ماركر الاقتصادية الإسرائيلية، كلفة الحرب على كل أسرة إسرائيلية، مقارنة متوسط معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل النمو الفعلي خلال العامين الماضيين، بنحو 111 ألف شيكل، أي ما يعادل حوالى 34 ألف دولار أميركي، وهو رقم كبير انعكس مباشرةً على مستوى معيشة الإسرائيليين.

ومع تجاوز نسبة الأسر التي تنفق أكثر من 40% من دخلها الشهري، وتغرق في ديون متزايدة لتغطية نفقاتها الأساسية، أكد تقرير الفقر الصادر عن منظمة لاتيت أن عدداً متزايداً من الإسرائيليين، رغم عدم تصنيفهم رسمياً ضمن فئة الفقراء، يعيشون أزمة معيشية حادة، حيث ارتفعت نسبة غير القادرين على شراء ما يكفي من الغذاء بنحو 29% في عام 2025. ومن المعروف، وفق هذه التقارير الاقتصادية الإسرائيلية، أن نسبة كبيرة من الأسر تعاني عجزاً مالياً منذ سنوات، وتعتمد على السحب على المكشوف والشراء بالتقسيط. وقد حذر البنك المركزي الإسرائيلي من أن الاقتصاد سيتعافى ببطء شديد، إن تعافى أصلاً، وفق تقديرات خبراء إسرائيليين.