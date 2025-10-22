6 أخطاء تدمر مستقبل وكلاء العقارات المبتدئين... تعرف إليها

- التعلم المستمر والتوجيه المهني: النجاح في العقارات يتطلب التعلم المستمر والعمل تحت إشراف مرشد متمرس لاكتساب الخبرة العملية. - التواضع والتركيز على الخدمة: الحفاظ على التواضع بعد النجاح الأول مهم، حيث يجب أن يظل التركيز على خدمة العملاء بدلاً من السعي وراء الشهرة. - التخصص وبناء العلاقات طويلة الأمد: بناء علاقات متينة مع العملاء والتخصص في مجال معين يعزز الثقة والسمعة القوية، مما يساهم في النجاح المستدام.

مسيرة وكلاء العقارات الناجحة ليست سباقاً سريعاً، بل هي ماراثون من البناء المتقن. لذلك، على كل من يريد النجاح تجنب مزالق هذه المهنة، وأن يرسم لنفسه مساراً من التعلم المستمر، والتركيز على العلاقات والنزاهة المهنية، ليتحول من وكيل مبتدئ إلى اسم لامع في هذا القطاع الاستثماري الواسع النطاق.

ففي عالم يعج بالمنافسة، حيث يكون كل وكيل عقارات محطة محتملة لبناء سمعة طيبة أو تدميرها، يخطو العديد من الوكلاء الجدد إلى الساحة بأحلام كبيرة لكن بأخطاء أكبر. ومن خلال تجارب من سلكوا الطريق من قبل، ثمة ستة أخطاء يجب تجنبها مهما كان الثمن من أجل بناء مسيرة مهنية مزدهرة وليس مجرد صفقات عابرة، حسب تقرير أوردته خدمة "ريل إستايت بزنس" الإماراتية اليوم الثلاثاء.

1 - القفز في المياه العميقة دون تعلم السباحة

أحد أكبر المغريات للمبتدئ هو الانطلاق فوراً إلى ميدان المبيعات، لكن هذه أقصر الطرق إلى الفشل. تظهر التجارب أن الوكلاء الذين يبدأون مساعدين (Associates) أو وكلاء مساعدين تحت إشراف قائد متمرس يبنون خبرتهم أسرع بسنوات.

بدلاً من أن تُلقى في غرفة مكتب مع هاتف ويُتوقع منك "أن تتدبر أمرك بنفسك"، فإن وجود مرشد (Mentor) يوجهك يمنحك البصيرة العملية التي لا تتعلمها في الكتب ويضعك على مسار النجاح من البداية. عند اختيارك لمكان العمل، اسأل نفسك: "من الذي سأتعلم منه؟".

2 - داء النجومية والغرور

بعد إبرام أول صفقة ناجحة، يقع بعض الوكلاء في فخ الاعتقاد بأنهم أصبحوا نجوماً. يتحول اهتمامهم من خدمة العميل إلى رؤية أسمائهم مضيئة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الحقيقة المؤكدة هي أن الوكلاء الناجحين هم أولئك الذين يحافظون على تواضعهم ويتركون جودة الخدمة تتحدث عنهم. تذكر أنك في النهاية تقدم خدمة، وعملك هو تمثيل أفضل مطالب البائع أو المشتري، وليس تكبيل ذاتك.

3 - الجهل هو العدو اللدود

العقارات ليست مجرد وساطة، فأنت مستشار، يأتي إليك العملاء طلباً للنصح والخبرة. فإذا كنت لا تعرف الإجابة عن أسئلة مثل: "ما تصنيف المنطقة؟ ما كلفة البناء أو التجديد؟"، فأنت بذلك تخذل من وثق بك. الأكثر إيلاماً أن بعض العملاء قد يكونون أكثر معرفة بالمنطقة والأسعار منك. لذلك، اجعل أول سنتين من مسيرتك مكرسة للتعلم الشامل، كأن تتعرف إلى كل شارع، كل صفقة، وكل سبب يجعل عقاراً ما يستحق سعره. فالمعرفة هي رأس مالك الحقيقي.

4 - لعبة الأفق القصير عند وكلاء العقارات

يركز الوكلاء المبتدئون غالباً على "الصفقات الموجودة على الطاولة" اليوم، فيهملون بناء خطط طويلة الأمد. إن التوقف عن البحث عن فرص جديدة بمجرد حصولك على بعض العقارات للبيع هو انتحار مهني. ما إن تُباع هذه العقارات حتى تجد نفسك عند نقطة الصفر من جديد. النجاح الحقيقي لا يكمن في بيع عقارين، بل في بناء خط متدفق من العملاء المحتملين وعلاقات متينة تثمر لسنوات قادمة.

5 - النظرة المعاملاتية الضيقة

الخطأ الأكثر شيوعاً هو التعامل مع العملاء باعتبارهم معاملات منفصلة: "هذا مستأجر"، "هذا بائع". هذه النظرة القصيرة تجعلك تفقد فرصا ذهبية. اليوم المستأجر هو الغد مشتر المنزل، واليوم المشتري هو الغد بائع الاستثمار. الوكلاء الجذابون (Attraction Agents) هم من يبنون سمعة قائمة على المصداقية والعلاقات، حيث يقدمون قيمة في كل تفاعل دون انتظار مقابل فوري. "أعط، أعط، أعط، وسيعود إليك العائد مضاعفاً في وقته المناسب".

6 - فوضى التخصّص

محاولة أن تكون "خبيراً" في كل شيء غالباً ما تعني أنك لست متميزاً في شيء. الوكلاء الكبار يبنون أنفسهم بوصفهم متخصصين مرجعيين في مجال محدد، سواء أكان شاطئياً أم شققاً فاخرة أو حتى ضاحية معينة. فالتخصص يبني الثقة، لأن الناس يثقون بمن يعرفون مجالاتهم بدقة. القفز بين الأسواق المختلفة يعني البدء من الصفر في بناء السمعة والاتصالات في كل مرة. التمسك بسوق واحد يجعلك وجهة معروفة وأسهل في الوثوق بك عندما يتعلق الأمر بأهم ممتلكات الناس.