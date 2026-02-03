58 % من الفرنسيين يريدون "رجل اقتصاد" رئيساً للبلاد

- أظهر استطلاع رأي أن 58% من الفرنسيين يرون أن رجل أعمال سيكون رئيساً جيداً، و69% يعتقدون أن الحكومات لا تدرك واقع رواد الأعمال، مما يعكس تحسناً في صورة قادة الأعمال في فرنسا. - يعتقد الكثيرون أن رواد الأعمال هم الأكثر قدرة على خلق النمو وفرص العمل، ويشعرون بأن وجهة نظرهم لا تُؤخذ بالقدر الكافي في دوائر الحكم، مما يعزز الرغبة في منحهم مساحة أكبر في النقاش العام. - ساهم صعود صوت أرباب العمل في الإعلام في تغيير النظرة تجاههم، خاصة بعد الصدمة التضخمية في 2022، مما يعكس انتقال خطاب "الاحتجاج الاقتصادي" إلى مساحة أقرب للسياسة.

يعتقد 58% من الفرنسيين أن رجل أعمال سيكون "رئيساً جيداً للجمهورية". بينما يرى 69% منهم أن الحكومات المتعاقبة "لا تُدرك الواقع الذي يواجهه رواد الأعمال". وعكست النتائج تحسّن صورة قادة الأعمال في فرنسا، فبعد أن كانوا غير محبوبين، انقلبت هذه النظرة رأساً على عقب، وأصبحوا يحظون الآن بدعم واسع.

وكشف استطلاع رأي أجرته الشركة الفرنسية لاستطلاعات الرأي "أوبينيون واي" (OpinionWay) ونشرته يوم الأحد جريدة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية، عن أن المزاج العام في فرنسا يميل أكثر إلى منح رواد الأعمال "ثقة سياسية" كانت تاريخياً محل جدل. وقال 77% إنهم يعتقدون أن "فرنسا ستكون أفضل حالاً لو جرى الاستماع إلى رواد الأعمال بشكل أكبر في عملية صنع القرار العام".

وأوضح الاستطلاع أن هذه النظرة الإيجابية لا تقتصر على "فكرة الرئيس" فقط، بل تمتد إلى تقييم دور الشركات في الاقتصاد، إذ يرى كثيرون أن رواد الأعمال هم الأكثر قدرة على خلق النمو وفرص العمل، كما يعتقد أغلب المستجوبين أن الشركات تساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكدت النتائج أيضاً أن جزءاً معتبراً من هذا التأييد مرتبط بالإحساس بأن عالم الأعمال لا يجد آذاناً صاغية بما يكفي لدى صناع القرار. فإلى جانب نسبة الـ69% التي ترى أن الحكومات لا تدرك واقع رواد الأعمال، يعكس الاستطلاع شعوراً عاماً بأن وجهة نظر أصحاب الشركات لا تُؤخذ بالقدر الكافي داخل دوائر الحكم والنقاش العمومي.

وفي السياق نفسه، يرى المستجوبون أن منح رواد الأعمال مساحة أكبر في النقاش العام قد ينعكس إيجاباً على البلد، إذ يميل كثيرون إلى الاعتقاد بأن الاستماع لخبرة "الميدان الاقتصادي" يمكن أن يساهم في تحسين الأداء العام، خاصة في ملفات التشغيل والاستثمار واستقرار السياسات.

وحسب ما ورد في تحليل نتائج الاستطلاع، فإن صعود صوت أرباب العمل في الإعلام خلال السنوات الأخيرة ساهم في ترسيخ هذه الصورة. فقد تكررت إطلالات رؤساء شركات كبرى، لا سيما في قطاعات قريبة من المواطنين، فضلاً عن بروز قيادات منظمات أرباب العمل بمقترحات حادة أو صادمة كسبت الانتباه.

كما ساهمت دعوة العديد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التجزئة بانتظام إلى برامج الأخبار الصباحية، لا سيما منذ الصدمة التضخمية التي شهدتها فرنسا عام 2022، في تغيير النظرة تجاههم، كما أسهمت أفكارهم وأطروحاتهم وحلولهم للأزمة في تغيير الصورة النمطية لهوية الرئيس الذي يجب أن يحكم فرنسا.

وربطت تحليلات الاستطلاع هذا المزاج الشعبي المتقلب، بسجالات الضرائب والميزانية، حيث صعّد قادة منظمات أرباب العمل انتقاداتهم لما يعتبرونه ضغطاً ضريبياً مرتفعاً على الشركات، واعتبروا أن بعض الإجراءات تفتقد "الرؤية والاستقرار"، وتنعكس على الاستثمار وثقة الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا الإطار، ذكر الاستطلاع تحركات وبيانات وقّعها مسؤولون في منظمات أرباب العمل، من بينهم حركة شركات فرنسا (Medef)، واتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة (CPME)، إلى جانب أسماء من عالم الأعمال والإدارة، في مؤشر على انتقال خطاب "الاحتجاج الاقتصادي"، إلى مساحة أقرب للسياسة مع اقتراب استحقاقات مقبلة.

وخلال مناقشات الميزانية، عبّر قادة الأعمال أيضاً عن احتجاجهم على ضرائب الشركات الواردة في مشروع قانون المالية.

وقالت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية، معلقة على نتائج الاستطلاع، إن رواد الأعمال تعلموا كيف يُسمعون أصواتهم. من خلال ترسيخ حضورهم الإعلامي، مشيرة إلى أن استراتيجيتهم بدأت تؤتي ثمارها.