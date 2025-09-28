549 فعالية في "رزنامة قطر" دعماً للسياحة

- أعلنت "قطر للسياحة" عن تنظيم 549 فعالية ضمن رزنامة 2025-2026، تشمل بطولات رياضية ومهرجانات ثقافية، مما يعزز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية ويبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - تضمنت الفعاليات بطولات كرة القدم تحت مظلة "الفيفا"، مثل كأس العالم تحت 17 عاماً، ومعارض ثقافية مثل "آرت بازل قطر"، ومهرجان الدوحة السينمائي، ومهرجان الدوحة الدولي للعروض الموسيقية العسكرية. - تهدف استراتيجية قطر السياحية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 12% من الناتج المحلي، مع توقع وصول مساهمة السياحة إلى 124.2 مليار ريال بنهاية 2025.

كشفت "قطر للسياحة" عن تنظيم 549 فعالية من قبل 220 جهة من القطاعين العام والخاص ضمن رزنامة قطر 2025 – 2026، تشمل بطولات رياضية كبرى ومهرجانات ومؤتمرات فنية وموسيقية وثقافية وترفيهية، لتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين الزوار، ما يؤكد مكانة قطر وجهةً سياحيةً عالميةَ المستوى.

وقال رئيس "قطر للسياحة" ورئيس مجلس إدارة "زوروا قطر" سعد بن علي الخرجي إن قطر أثبتت أن فعالياتها السياحية والثقافية لا تتوقف أمام التحديات، بل تمضي بثبات وجهةً نابضةً بالحياة تحتضن الفعاليات الكبرى وتُقدّم تجارب استثنائية طوال العام. وأكد أن إطلاق رزنامة موحدة يعكس النضج الذي حققه القطاع السياحي في الدولة والقدرة على توحيد الجهود تحت مظلة واحدة، لافتاً إلى أن الرزنامة ليست مجرد أداة تنظيمية، بل منصة استراتيجية تعكس قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوضح أن تنوع الفعاليات الكبرى يجسّد رؤية قطر للسياحة في تنويع المنتجات وتعزيز مكانة الدولة وجهةً عالميةً، ويساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال رفع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني وزيادة استقطاب الزوار. وأشارالخرجي إلى أن قطر استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 2.6 مليون زائر، فيما تجاوز عددهم خلال عام 2024 حاجز خمسة ملايين للمرة الأولى، منبهاً إلى أنعكاس ذلك على مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي إلى مايقارب 55 مليار ريال (15.1 مليار دولار) أي مايعادل 8%.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ"زوروا قطر" عبد العزيز علي المولوي أن "رزنامة قطر" وهي المرجع الأساسي للفعاليات في الدولة، ثمرة تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تقديم تجارب متنوعة وغنية تعكس روح التعاون الوطني وتبرز تنوع المشهد السياحي، مشيراً إلى أن قطر تمتاز بمقومات فريدة تشمل سهولة الوصول، والأمن والاستقرار، والبنية التحتية المتطورة، إضافة إلى تنوع الفعاليات التي تجعلها وجهة نابضة بالحياة على مدار العام.

وجرى خلال المؤتمر الصحافي تقديم عروض حول الفعاليات الكبرى، إذ استعرض الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولات كرة القدم جاسم عبد العزيز الجاسم أبرز البطولات الكروية المقبلة تحت مظلة "الفيفا"، مثل كأس العالم تحت 17 عاماً التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبطولة كأس العرب التي تنطلق مباراتها الافتتاحية في استاد البيت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع تفاصيل تخص الملاعب وتجربة المشجعين.

كما استعرض مدير متحف قطر الوطني عبد العزيز بن حمد آل ثاني البرامج الثقافية المقبلة، بما في ذلك الاستعدادات لاستضافة معرض "آرت بازل قطر" في نسخته الأولى، ودوره في تعزيز مكانة الدوحة مركزاً ثقافياً عالمياً.

وكشفت الرئيسة التنفيذية لمؤسّسة الدوحة للأفلام فاطمة حسن الرميحي ملامح مهرجان الدوحة السينمائي (20 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025)، الذي يشكّل منصة جديدة لربط المواهب المحلية بالمشهد السينمائي العالمي، وسيكون منصة للتبادل الثقافي والسرد القصصي، حيث سيُعرض أكثر من 60 فيلماً في أقسام متعددة، ويهدف إلى إبراز التقاطع المؤثر بين السينما والموسيقى والتبادل الثقافي، من خلال عروض يقدمها فنانون صاعدون ومتمرسون من المنطقة والعالم، ومنها عرض موسيقي استثنائي للفنان الفلسطيني العالمي سانت ليفانت.

وتناول الرئيس التنفيذي لحلبة لوسيل الدولية عبد العزيز علي المهندي أبرز الاستعدادات لاستقبال جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل، إضافة إلى أبرز العناصر التي تعزز تجربة المشجعين هذا العام.

كما قدّم النقيب محمد أحمد البوعينين، المتحدث باسم لجنة مهرجان الدوحة الدولي للموسيقى والمشاة بوزارة الداخلية، تفاصيل النسخة الأولى من مهرجان الدوحة الدولي للعروض الموسيقية العسكرية (DohaTattoo) من 16 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو المهرجان الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ويجمع المهرجان فرقاً موسيقية دولية من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأردن، و تركيا، بالإضافة إلى فرق قطرية. ولفت إلى أن المهرجان يجاوز الطابع العسكري ليكون منصة للتبادل الثقافي والفني، مع عروض متنوعة تشمل الألعاب النارية وطائرات العرض، ما يُضفي أجواء احتفالية مميزة.

وأشار مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في"زوروا قطر" أحمد البنعلي إلى أن الفعاليات الترفيهية تضم أمسيات مميزة أبرزها عرض النجم العالمي راسل بيترز ضمن جولته "ريلاكس"، إلى جانب حفلات موسيقية لكبار الفنانين العرب مثل وائل كفوري، وأنغام، وعمر خيرت. أما على الصعيد الثقافي، فيبرز موسم بروق 2026 في رأس بروق، ومهرجان قطر الدولي للأغذية، ومهرجان "أكل أول" الذي يعيد إحياء موروث المطاعم القطرية بروح عصرية، فضلاً عن الفعاليات المستمرة في الحي الثقافي "كتارا" وسوق واقف والبدع التي تثري المشهد الفني والثقافي.

وتعمل استراتيجية قطر السياحية 2030 على رفع مساهمة القطاع إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بتطبيق 54 مشروعاً استراتيجياً لتطوير المنتجات السياحية وتحسين تجربة الزوار وتوسيع الشراكات الترويجية إقليمياً ودولياً، ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي إلى 124.2 مليار ريال بنهاية 2025، مشكلةً ما يقارب 15% من إجمالي الناتج المحلي.