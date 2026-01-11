- حققت صادرات تركيا من سمك السلمون 520 مليون دولار في 2025، بزيادة 13% عن 2024، حيث تم تصدير 79 ألف طن إلى 37 دولة، وتصدرت روسيا الأسواق المستوردة بـ378 مليون دولار. - أعلن وزير الزراعة التركي عن حزمة دعم مالي بقيمة 51 مليار ليرة لتعزيز الإنتاج البحري، تشمل دعم الصيادين المتضررين من الكوارث الطبيعية والتلوث، وإنشاء مركز دولي لمراقبة المنتجات البحرية. - ارتفع إنتاج تركيا البحري إلى مليون طن، مع زيادة صادرات القطاع إلى ملياري دولار في 2024، بفضل استراتيجية تطوير القطاع وإدخال أنواع جديدة في الزراعة المائية وصيد الأسماك.

حققت صادرات تركيا من سمك السلمون، 520 مليوناً و281 ألفاً و294 دولاراً، خلال عام 2025. وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة الأناضول من اتحاد مصدري شرق البحر الأسود في تركيا، فإن عائدات صادرات سمك السلمون سجلت نموًّا بنسبة 13% خلال العام المنصرم، مقارنة بعام 2024.

وعلى الصعيد الكمي، صدرت تركيا 79 ألفاً و112 طناً من سمك السلمون خلال 2025، أي بزيادة تقدر بـ6% مقارنة بالعام الذي قبله. في وقت وصلت فيه صادرات تركيا من سمك السلمون، العام الماضي، إلى أسواق 37 دولة حول العالم. أما في ما يتعلق بالأسواق الأكثر استيرادا لسمك السلمون التركي، تصدرت روسيا القائمة بـ378 مليوناً و721 ألفاً و622 دولاراً.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي تخصيص حزمة دعم مالي لقطاع المنتجات البحرية بقيمة 51 مليار ليرة تركية (نحو 1.24 مليار دولار)، بهدف تعزيز الإنتاج وضمان استدامة القطاع. وأوضح يوماكلي أن الدعم لا يقتصر على التوسع في الإنتاج أو توفير القروض، بل يشمل أيضاً مساندة الصيادين الذين تضرروا من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانجراف الطيني، إضافة إلى التعويض عن الأضرار المرتبطة بالتلوث البحري. كما أشار إلى العمل، بالتعاون مع الجهات المختصة، على معالجة ملفات تأمين المراكب والصيادين، إلى جانب إنشاء مركز دولي لمراقبة المنتجات البحرية وتنظيمها في بحر مرمرة.

وبيّن الوزير أن 19 مليار ليرة خُصصت مباشرة لزيادة الإنتاج، فيما رُصدت 700 مليون ليرة لدعم الصيادين أصحاب المشاريع الصغيرة، مع رفع سقف القروض لتكون من دون فوائد أو بفائدة مخفضة. وأضاف أن نحو 61 ألف صياد ومنتج استفادوا من قروض سابقة تجاوزت 50 مليار ليرة. ولفت إلى أن القروض المدعومة من الدولة ارتفعت خلال العام الماضي بعد رفع الحد الأقصى من 15 مليوناً إلى 40 مليون ليرة، مع خفض كامل للفائدة بنسبة 100% للمرة الأولى.

وأشار يوماكلي إلى أن تركيا أصبحت من أبرز الدول في الإنتاج الزراعي والبحري، متقدمة على مستوى أوروبا والعالم من حيث الإنتاجية، إذ ارتفع إجمالي إنتاج المنتجات البحرية إلى مليون طن بعد زيادة بنسبة 60% مقارنة بنحو 600 ألف طن. وذكر أن صادرات القطاع تجاوزت ملياري دولار في عام 2024. وختم الوزير بتأكيد أن البنية التنظيمية للقطاع البحري واستراتيجية تطويره ستدفعان باتجاه زيادة الإنتاج والصادرات، بعد إدخال أربعة أنواع جديدة في الزراعة المائية وسبعة أنواع في صيد الأسماك ضمن خطة منظمة لتحقيق الاستدامة والإنتاج المخطط له.