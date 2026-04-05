5 من أقوى سيارات 2027.. تحديثات وأداء خارق

- تجديدات السيارات لعام 2027: تشهد صناعة السيارات العالمية إصدارات مذهلة تجمع بين التصميم العصري والأداء الفائق، من السيارات العائلية إلى السيارات الخارقة الهجينة، لتلبية مختلف أذواق السائقين. - إصدارات بارزة: فولكسفاغن تطلق الجيل الثاني من أطلس، ومرسيدس تقدم GLE بتحديثات شاملة، وأستون مارتن تكشف عن فالهالا الهجينة بقوة 1,064 حصان، وفورد تحتفل بمرور 30 عاماً على Expedition. - كيا سيلتوس الجديدة: تصميم مستوحى من Telluride، بثلاثة خيارات للمحرك، تشمل محرك 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، ومحرك 1.6 لتر تيربو، ونسخة هجينة.

مع دخول عام 2027، تشهد صناعة السيارات العالمية موجة من التجديدات وإصدارات سيارات المذهلة التي تجمع بين التصميم العصري، والأداء الفائق، والتقنيات المتقدمة. من السيارات العائلية متعددة الاستخدامات إلى السيارات الخارقة الهجينة، تعكس هذه الإصدارات التزام الشركات بتلبية مختلف أذواق السائقين، من الباحثين عن الفخامة والراحة إلى عشاق السرعة والقوة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز خمس سيارات جديدة لعام 2027، مع التركيز على التطورات التقنية، والتصميمية، ومحركات الأداء العالي التي تجعل كل طراز تجربة فريدة في عالم السيارات الحديث.

سيارات فولكسفاغن

كشفت فولكسفاغن عن الجيل الثاني من سيارات رياضية متعددة الاستخدامات المعروفة بعلامة الأطلس لعام 2027، وهي السيارة التي شكلت جزءاً كبيراً من مبيعات الشركة في الولايات المتحدة، حيث تشكلت سيارات الدفع الرباعي بنسبة 80% من مبيعات فولكسفاغن في السوق الأميركية عام 2025. ومع ازدياد المنافسة في فئة سيارات كبيرة ثلاثية الصفوف، أصبح من الضروري تحديث الطراز القديم الذي صدر قبل نحو عقد من الزمن.

مرسيدس

طرأ على سيارة مرسيدس-بنز GLE تحديث شامل، لتقدم تصميماً جديداً ومقصورة داخلية محسّنة ومحركات مطوّرة. في قمة الطرازات، نجد GLE 580 4Matic بمحرك V8 ثنائي التوربو هايبرد متوسط بقوة 530 حصان و553 رطل-قدم من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 4.4 ثوان. أما طراز GLE 450 4Matic فيزود بمحرك Inline-Six بقوة 375 حصان وعزم 413 رطل-قدم، ويصل إلى 60 ميلاً خلال 5 ثوانٍ.

أستون مارتن

تقدّم أستون مارتن في فالهالا سيارة هجينة بمحرك V8 ثنائي التوربو بقدرة 1,064 حصان، وهو نموذج متوسط الوزن يعتمد على الديناميكا الهوائية العالية لتوفير أداء مذهل. السيارة تمثل مزيجاً بين السرعة التكنولوجية والالتزام بمعايير الانبعاثات الأوروبية، لتنافس سيارات مثل Ferrari F80. وتجربة القيادة أظهرت التفوق في التحكم والتوازن على الطرق الجبلية وCircuit de Navarra، ما يجعل فالهالا "ابن فالكييري" مثالاً على الابتكار والتقنية في سيارات العلامة البريطانية.

فورد

تحتفل فورد بمرور 30 عاماً على إطلاق Expedition التي أصبحت من السيارات العائلية المريحة بعد أن كانت مركبة عمل. وتقدّم الشركة نسخة 30th Anniversary Appearance Package التي تتميز باللون الخارجي Blue Ember المعدني الثلاثي الطبقات المستعار من Mustang Dark Horse، مع شعارات مخصصة وعجلات سوداء 22 بوصة عالية اللمعان. كما تشمل التجهيزات الداخلية شعار الذكرى الثلاثين على وحدة التحكم الوسطى والأبواب، وتتوفر الحزمة على السيارات المجهزة بـStealth Appearance Package.

سيارات كيا

كشفت كيا عن سيلتوس الجديدة للسوق الأميركية، مع تصميم مستوحى من سيارة Telluride، ويأتي بثلاثة خيارات للمحرك. الطراز الأساسي مزود بمحرك 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 147 حصاناً مع ناقل حركة CVT، ودفع أمامي قياسي مع خيار الدفع الرباعي. النسخة الثانية تأتي بمحرك 1.6 لتر تيربو بقوة 190 حصاناً ودفع رباعي قياسي. أما النسخة الهجينة فتجمع بين محرك 1.6 لتر وأوتوماتيكي بست سرعات.

