5 من أعظم طرازات السيارات الأميركية الفاخرة

- كاديلاك V-16: رمز للترف الأميركي، تميزت بفخامتها وأناقة هيكلها الضخم، مع تصميمات مخصصة من Fleetwood وFisher، وأجسام مخصصة من شركات مستقلة، مما جعلها أيقونة في عالم السيارات الفاخرة بين 1930 و1940. - دوسنبيرغ تونتي غراند: سيارة فاخرة تضاهي رولز-رويس، عرضت لأول مرة في معرض شيكاغو 1933، بتصميم فاخر من Gordon Buehrig، وسعرها الفلكي جعلها رمزاً للترف في عصرها. - ستوتز بلاكهوك: ظهرت في السبعينيات بتصميم فاخر على قاعدة Pontiac Grand Prix، لتصبح رمزاً للترف في عصر "Malaise"، وإحدى أعظم السيارات الفاخرة الأميركية.

عندما يفكر عشاق السيارات بالترف الفائق، عادة ما تتبادر إلى الذهن السيارات الأوروبية، مثل رولز-رويس، إلا أن الشركات الأميركية تركت بصمتها أيضاً في عالم السيارات الفاخرة، عبر عدد من الطرازات الأسطورية التي جمعت بين القوة والأناقة والفخامة المطلقة. فمنذ بدايات صناعة السيارات، كان الأثرياء يتطلعون إلى ما هو أكثر من مجرّد وسيلة نقل، ما دفع صانعي السيارات ومصممي الهيئات لتقديم سيارات تجمع بين الراحة والتميز الحصري، وهو ما أصبح محور تركيز بعض الشركات.

من كاديلاك V-16 إلى ستوتز بلاكهوك، أثبتت هذه السيارات أن أميركا لم تتخلف عن أوروبا في عالم الرفاهية على أربع عجلات، بل صنعت أساطير فاخرة بقيت خالدة في ذاكرة محبي السيارات حول العالم، وفقاً لخدمة "أوتو إيفوليوشن" (Auto Evolution).

1- كاديلاك في-16 (Cadillac V-16)

لطالما تصدرت كاديلاك قطاع السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة، وتجلّى ذلك في طراز V-16 المعروف بـ"Sixteen"، الذي صنع بين 1930 و1940 كأول سيارة إنتاجية بمحرك V16. وتميز هذا الطراز بفخامته وأناقة هيكلته الضخمة، مع تصميمات مخصصة من قِبل صانعي الهيئات Fleetwood وFisher، وحتى طلب بعض العملاء أجساماً مخصصة من شركات مستقلة مثل Hartmann، ما جعله رمزاً للترف الأميركي.

2 - دوسنبيرغ تونتي غراند (Duesenberg Twenty Grand)

أسّس الأخوان فريد وأوغست دوسنبيرغ شركتهما عام 1920، ورغم قصر عمرها الذي انتهى عام 1937، فقد صنعت الشركة سيارات فاخرة تضاهي رولز-رويس وبوغاتي. أبرزها الـTwenty Grand سيارة عرضت لأول مرة في معرض شيكاغو العالمي 1933، مع جسم وتصميم داخلي فاخر من تصميم Gordon Buehrig ومقدمة من Rollston. لقبها جاء من سعرها الفلكي، الذي كان يعادل عشرة أضعاف ثمن المنزل المتوسط آنذاك.

3 - دوال-جيا (Dual-Ghia)

في الخمسينيات، ظهر طراز Dual-Ghia، سيارة فاخرة منخفضة الإنتاج مبنية على شاسّي Dodge D-500 مع هيكل مصمم خصيصاً من Ghia، بمحركات V8 بسعات 5.2 و5.9 ليترات، ليصل إنتاجها إلى 117 وحدة فقط. كانت هذه السيارة رمزاً لترف النخبة الأميركية، حيث جمع التصميم الأوروبي والابتكار الأميركي في تجربة قيادة فريدة.

4 - السيارات الفاخرة كونتيننتال مارك (Continental Mark II)

أطلقت فورد عام 1956 قسم Continental لتقديم طرازات فاخرة مخصصة، وأبرزها Continental Mark II، سيارة كوبيه يدوية الصنع بمحرك V8 بسعة 6.0 ليترات، بلغت قوتها 285 حصاناً في 1956 و300 حصان في 1957. ورغم إنتاجها المحدود بـ3005 وحدات فقط خلال عامين، اعتُبرت بديلاً أميركياً شرعياً لرولز-رويس وبنتلي.

5 - ستوتز بلاكهوك (Stutz Blackhawk)

أعاد المصرفي جيمس أودونيل إحياء علامة Stutz في السبعينيات، فظهر طراز Blackhawk في 1970 بتصميم فاخر وفريد على قاعدة Pontiac Grand Prix، ليصبح رمزاً للترف في عصر "Malaise"، وإحدى أعظم السيارات الفاخرة الأميركية في تاريخ الصناعة، رغم إنتاجه المحدود بين 1971 و1987.