5 ملايين برميل تغادر الخليج عبر مضيق هرمز

- غادرت ثلاث ناقلات محمّلة بخمسة ملايين برميل من النفط الخام مضيق هرمز، مع توجه اثنتين منها إلى آسيا، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بفضل الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. - تشير البيانات إلى أن الناقلات "في.إل بريز" و"بلاتا كاريير" و"برودنت واريور" تحمل شحنات من المكثفات القطرية والنفط الخام من أبوظبي والسعودية والعراق، وتتجه إلى وجهات مختلفة في آسيا. - أكدت سلطنة عمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً للملاحة دون رسوم، مع تحديد مسارات مؤقتة لتسهيل مرور السفن بأمان، وسط عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال لتحميل شحناتها من قطر.

أظهرت بيانات شحن أن ثلاث ناقلات محمّلة بخمسة ملايين برميل من النفط الخام غادرت، أو ستغادر، مضيق هرمز، اليوم الأربعاء، اثنتان منها متجهتان إلى آسيا، في وقت يتيح فيه الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة خروج المزيد من الإمدادات العالقة في الخليج، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.

وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر أن الناقلة العملاقة "في.إل بريز"، التي ترفع علم كوريا الجنوبية وتحمل مليوني برميل من المكثفات القطرية والنفط الخام من أبوظبي، عبرت المضيق وتتجه إلى ديسان. وتستأجر شركة التكرير الكورية الجنوبية "هيونداي أويل بنك" هذه الناقلة.

كما تشير البيانات إلى أن الناقلة العملاقة "بلاتا كاريير"، التي تستأجرها شركة "إنديان أويل كورب"، تستعد لمغادرة المضيق محملة بمليوني برميل من النفط الخام السعودي، إلى جانب الناقلة "برودنت واريور" من فئة سويزماكس، والمتجهة إلى صحار في سلطنة عمان، وتحمل مليون برميل من خام البصرة العراقي. وترفع الناقلتان علم ليبيريا.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من شركتي "هيونداي أويل بنك" و"إنديان أويل كورب". وكان محللون في شركتي "كبلر" و"فورتيكسا" قد قدروا، الأسبوع الماضي، أن نحو 90 مليون برميل من النفط الخام لا تزال عالقة داخل الخليج.

وقالت وزارة النقل البحري في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن أربع سفن تديرها شركات شحن محلية غادرت المضيق وتتجه إلى وجهاتها، من بينها سفينة متجهة إلى كوريا الجنوبية. وأضافت أن 18 سفينة من أصل 26 سفينة كانت عالقة منذ بداية الحرب في المنطقة لا تزال داخل الخليج.

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ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه السفن تستخدم الممرات البحرية المؤقتة التي أنشأتها سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية لتسهيل مغادرة السفن المنطقة بأمان. وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن سفناً بدأت بالفعل عبور مضيق هرمز في إطار الخطة الجديدة التي أطلقتها المنظمة مؤخراً. وأضاف: "بدأت السفن بالفعل في العبور بموجب الخطة"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن السفن التي استخدمت هذه الترتيبات.

وأكدت سلطنة عمان أنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة من دون فرض رسوم، بعد تحديد مسارين مؤقتين شمال وجنوب الممر الملاحي الحالي لتسهيل مرور السفن المغادرة من المنطقة بأمان. وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلتي الغاز الطبيعي المسال الفارغتين "شاندونغ ريدوود" و"ملاحة قطر" كانتا آخر السفن التي رُصدت غربي المضيق في طريقهما لتحميل شحنات من قطر. وبذلك يرتفع عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال الفارغة المعروفة التي عبرت المضيق لتحميل شحناتها من قطر إلى تسع ناقلات، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله إن بلاده ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي خلال بضعة أسابيع. وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز.

(رويترز)