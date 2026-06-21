- التحول الرقمي في صناعة السيارات يحولها إلى منصات ذكية تعتمد على البرمجيات، مما يعزز الأمان وتجربة القيادة ويقلل من تكلفة الصيانة عبر التحديثات البرمجية وأنظمة القيادة الذكية والتشخيص التنبؤي. - تلعب شركات مثل "دي إكس سي تكنولوجي" و"إلكتروبيت" و"كيه بي آي تي تكنولوجيز" دوراً محورياً في تطوير برمجيات السيارات، مما يسهم في تحسين تجربة القيادة والسلامة من خلال أنظمة أكثر ذكاءً وكفاءة. - تقدم شركات مثل "لوكسوفت" و"تاتا إليكسي" حلولاً متقدمة في واجهات المستخدم والأنظمة المدمجة، مما يوفر تجربة قيادة تفاعلية وراحة أكبر عبر شاشات ذكية وأنظمة أمان واتصال متطورة.

لم تعد السيارات في عصرنا مجرّد وسائل ميكانيكية تقليدية تعتمد على المحرك والقطع المعدنية فحسب، بل أصبحت منصة ذكية متكاملة تعتمد كثيراً على البرمجيات والتقنيات الرقمية. فمع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي والاتصال الدائم بالإنترنت وأنظمة القيادة المساعدة، تحولت السيارات إلى أجهزة حوسبة متحركة تحتوي على ملايين الأسطر البرمجية التي تتحكم في أدق تفاصيل الأداء والسلامة والراحة.

هذا التحول العميق لا يهم الشركات المصنعة وحدها، بل ينعكس مباشرة على أصحاب المركبات، سواء من حيث الأمان، أو تجربة القيادة، أو حتى تكلفة الصيانة. فالتحديثات البرمجية أصبحت اليوم قادرة على تحسين أداء السيارة دون الحاجة إلى زيارة الورشة، وأنظمة القيادة الذكية باتت تقلل من الحوادث كثيراً، بينما تساعد تقنيات التشخيص التنبؤي في اكتشاف الأعطال قبل حدوثها.

لكن خلف هذا التطور الكبير تقف شركات متخصّصة في تطوير برمجيات المركبات، تعمل بصمت على تشكيل مستقبل التنقل الذكي، اعتماداً على مزودي حلول البرمجيات لتطوير سيارات أكثر ذكاءً واتصالاً، حسب شركة الأبحاث المتخصصة "فوكس تو موف". وتشمل هذه الحلول أنظمة القيادة الذاتية، وتقنيات مساعدة السائق (ADAS) وخدمات السيارات المتصلة، وأنظمة الصيانة التنبؤية. ومن بين الأبرز خمس شركات إليك ترتيبها حسب التأثير العالمي في برمجيات وتقنيات التنقل الذكي، من الأقوى والأوسع تأثيراً إلى الأقل نسبياً في هذا المجال تحديداً:

1 - دي إكس سي تكنولوجي (DXC Technology)

أميركية، هي الأقوى من حيث الخدمات الشاملة والتحول الرقمي، تعمل مع عدد كبير من شركات السيارات العالمية، وقوية في السحابة والأمن السيبراني وإدارة الأنظمة. تُعد من أبرز الشركاء التقنيين في قطاع السيارات، إذ تساعد شركات التصنيع على تحديث أنظمتها وتطوير حلول رقمية متقدمة. تعتمد الشركة على تقنيات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات والأمن السيبراني لبناء أنظمة سيارات متصلة أكثر أماناً وكفاءة. بالنسبة للمستخدم، فإن هذه التقنيات تعني تجربة قيادة أكثر سلاسة، وأنظمة أكثر ذكاءً في مراقبة السيارة، وقدرة أفضل على تخصيص الخدمات حسب احتياجات السائق.

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2 - شركة تكنولوجيا السيارات إلكتروبيت (Elektrobit)

ألمانية، ومن أبرز الشركات المتخصصة في المركبات المُعرَّفة بالبرمجيات (Software-Defined Vehicles)، قوية جداً في أنظمة تشغيل السيارات وتحديث برمجيات السيارة عن بُعد عبر الإنترنت (OTA) دونما حاجة إلى زيارة الورشة أو مركز الصيانة، وشريك مهم لكبار المصنعين الأوروبيين. تُعد إلكتروبيت من الشركات الرائدة في تطوير أنظمة تشغيل السيارات الحديثة وأنظمة القيادة المساعدة. أهمية هذه التقنيات بالنسبة لأصحاب السيارات تكمن في إمكانية تحديث السيارة باستمرار دون الحاجة إلى زيارة مركز الصيانة، ما يجعل السيارة أكثر تطوراً مع مرور الوقت بدلاً من فقدان قيمتها التقنية.

3 - كيه بي آي تي تكنولوجيز (KPIT Technologies)

هندية، متخصصة جداً في السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية، قوية في البرمجيات المدمجة والهندسة العميقة، ولاعب أساسي في مستقبل المركبات الكهربائية (EV). تتخصص في هندسة برمجيات التنقل الحديثة، وخاصة في مجالات السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية والأنظمة المدمجة. تعمل الشركة مع كبار مصنعي السيارات لتطوير حلول تعزز الأداء وتزيد من مستوى الأمان. بالنسبة لأصحاب السيارات، فإن هذا النوع من التطوير يعني سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وأنظمة ذكية تساعد السائق على اتخاذ قرارات أفضل أثناء القيادة.

4 - لوكسوفت (Luxoft)

سويسرية، تابعة للأميركية دي إكس سي تكنولوجي، قوية في واجهات المستخدم وأنظمة السيارات المتصلة، متميزة في تجربة السائق (UX) وواجهة التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI)، لكنها أقل شمولاً من الشركات الثلاث الأولى. تركز لوكسوفت على تطوير منصات السيارات المتصلة وأنظمة التفاعل بين الإنسان والآلة داخل المركبة، كما تعمل على تطوير البرمجيات الخاصة بأنظمة القيادة الذاتية والتصميم الرقمي للسيارات. وهذا النوع من التكنولوجيا يظهر للمستخدم في شكل شاشات ذكية داخل السيارة، وأنظمة ترفيه متقدمة، وتجربة قيادة أكثر تفاعلية وراحة.

5 - تاتا إليكسي (Tata Elxsi)

هندية، قوية في التصميم الهندسي والأنظمة المدمجة، تركيزها أكبر على الخدمات الهندسية والتصميم، وتأثيرها عالمي لكن أقل تخصصاً في منصات السيارات الكاملة. تقدم تاتا إليكسي حلولاً متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والمركبات الكهربائية. وتعمل مع شركات السيارات على تطوير أنظمة أمان واتصال أكثر تطوراً. بالنسبة للمستخدم، فإن هذه التقنيات تعني سيارات أكثر ذكاءً في الاستجابة للطريق، وأنظمة أمان متقدمة تقلل من مخاطر الحوادث، وتجربة قيادة أكثر تطوراً.

بالإجمال، إنّ التحول نحو السيارات المعتمدة على البرمجيات لم يعد خياراً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً يعيشه السائق اليوم. فكل سيارة حديثة تقريباً تعتمد على أنظمة رقمية تتحكم في المحرك، المكابح، الملاحة، وحتى ترفيه الركاب.

