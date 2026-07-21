5 سيارات جديدة في مهرجان "غودوود" للسرعة

- شهد مهرجان "غودوود" للسرعة 2026 الكشف عن سيارات جديدة بارزة، منها ماكلارين MCL-HY الخارقة المصممة لبطولة العالم للتحمل، وألباين A110 ميول الكهربائية بالكامل، وأستون مارتن DB12 S المحسنة في الأداء والتحكم. - تألقت بنتلي بنتايغا EWB أرتينارا كسيارة رياضية فاخرة متعددة الاستخدامات، بمحرك V8 ثنائي التوربو، بينما قدمت بي إم دبليو i3 50 xDrive نقلة نوعية في السيارات الكهربائية بمدى قيادة يصل إلى 563 ميلاً. - احتفل المهرجان بمرور 30 عاماً على انطلاقه تحت شعار "الصيغة الرابحة: الأبطال والمنافسون"، مستعرضاً أحدث الابتكارات في عالم السيارات.

يُعدّ مهرجان "غودوود" للسرعة، أضخم معرض للسيارات على وجه الأرض، والوجهة الأمثل لإطلاق أحدث السيارات ببرنامج حافل بالكشف عن أحدث الإصدارات واللحظات المميزة والعروض الأولى. وأقيم المهرجان هذا العام من يوم الخميس 9 يوليو وحتى يوم الأحد 12 يوليو 2026 في موقعه المعتاد في "Goodwood House" في غرب ساسكس بالمملكة المتحدة، وجرى الاحتفال هذا العام بذكرى مرور 30 عاماً على انطلاق المهرجان، وكان تحت شعار "الصيغة الرابحة: الأبطال والمنافسون".

وخلال المهرجان جرى الكشف عن العديد من السيارات الجديدة، هذه أبرزها:

1- ماكلارين MCL-HY الخارقة

أشعلت ماكلارين حماس الحلبات بالكشف عن سيارة MCL-HY الخارقة الجديدة كلياً، المصممة لبطولة العالم للتحمل FIA لعام 2027 وسباق لومان 24 ساعة. تُطلق هذه التركيبة الفتاكة قوة هائلة تبلغ 707 حصاناً (520 كيلوواط) مباشرة إلى المحور الخلفي. وبوزنها الخفيف للغاية الذي لا يتجاوز 1030 كيلوغراماً، توفر السيارة نسبة قوة إلى وزن مصممة خصيصاً للحفاظ على أداء فائق السرعة خلال سباقات الماراثون التي تستمر 24 ساعة.

2- ألباين A110 ميول

كشفت شركة ألباين عن الجيل الجديد من سيارتها الرياضية الأيقونية A110. ومن خلال نموذج تجريبي، كان الظهور العالمي الأول لهذه السيارة الكهربائية بالكامل في مهرجان "غودوود" للسرعة، لتكون خليفة واحدة من أعظم السيارات الرياضية في العقد الماضي. بُنيت السيارة على منصة جديدة تماماً، وتقول الشركة إنها ستجعلها أول سيارة رياضية كهربائية "حقيقية".

3- أستون مارتن DB12 S

قدمت أستون مارتن مجموعتها الجديدة من طرازات "S"، التي تركز على تحسين التحكم، وتقليل الوزن. وقد زادت قوة محرك V8 ثنائي التوربو في DB12 S إلى 700 حصان (515 كيلوواط) وعزم دوران 800 نيوتن متر (590 رطل قدم)، مما يُحقق قفزة نوعية في الأداء، وتسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.4 ثوان.

كما جرى تخفيض الوزن لتعزيز الأداء. فيما صوت العادم أصبح أكثر قوة.

4- بنتلي بنتايغا EWB أرتينارا

تألقت سيارة بنتلي بنتايغا EWB أرتينارا الجديدة كلياً في منصة العرض الأولى، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة ترتقي بمستوى الراحة إلى آفاق جديدة. تتميز السيارة بلونها الغرانيتي اللافت. ويستطيع محرك V8 ثنائي التوربو سعة 4.0 لترات الانطلاق من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في غضون 4.5 ثوان فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 178 ميلاً في الساعة، بينما يوفر الخيار الهجين سرعة قصوى تبلغ 158 ميلاً في الساعة.

5- بي إم دبليو i3 50 xDrive

تُمثل سيارة BMW i3 50 xDrive الجديدة كلياً نقلة نوعية في عالم السيارات التي عُرضت في سباق السرعة، حيث تُطرح كسيارة كهربائية رائدة ضمن عائلة "Neue Klasse" المرتقبة من BMW. بفضل تقنية البطاريات عالية الكفاءة تتميز سيارة i3 بسعة 108.7 كيلوواط/ساعة، مما يوفر مدى قيادة رائداً في فئتها يصل إلى 563 ميلاً، أما من حيث الأداء، فتنطلق السيارة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في غضون 4.7 ثوان فقط، قبل أن تصل سرعتها القصوى إلى 124 ميلاً في الساعة.