- شهدت الأسواق المالية في 2025 أداءً قويًا في الولايات المتحدة وأوروبا والهند واليابان، مدعومًا بالتفاؤل بقدرات الذكاء الاصطناعي، رغم التوترات التجارية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. - تألقت البورصات الأوروبية بفضل التحفيز الاقتصادي، وتفوقت الأسواق الناشئة على المتقدمة، بينما تراجعت الثقة في الدولار الأمريكي بسبب اضطرابات سوق السندات. - تراجعت جاذبية البيتكوين كملاذ آمن، وارتفعت أسعار الذهب والفضة، بينما شهدت الأصول المدارة تباطؤًا في النمو بسبب ارتفاع تكاليف الديون وعدم اليقين الجيوسياسي.

تتجه أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا والهند واليابان إلى إنهاء عام 2025 عند مستويات قياسية أو قريبة منها، مع اقتراب بعضها من تسجيل ثالث عام متتال من المكاسب مزدوجة الرقم (التي تتجاوز 10%). ويعود جزء من هذا الأداء إلى تصاعد التفاؤل بقدرات الذكاء الاصطناعي على دفع الأرباح، إلا أن اندفاع المخاطرة تجاوز أسهم التكنولوجيا ليشمل مختلف أسواق الأسهم والائتمان عالميا. ففي آسيا، لم يسبق لشركات الأسواق الناشئة أن اقترضت من حاملي السندات بعلاوات منخفضة إلى هذا الحد، بينما لم تدفع الشركات الأميركية ذات التصنيف الاستثماري تكاليف تمويل متدنية كهذه منذ تسعينيات القرن الماضي. غير أن هذه الأرقام العريضة تخفي وراءها عاما بالغ الاضطراب بالنسبة للمتعاملين في الأسواق.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، كاد النظام المالي العالمي أن ينزلق إلى أزمة حادة عقب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت مسمى "يوم التحرير"، والتي هددت بقلب نظام التجارة العالمية رأسا على عقب. وعلى مدار العام، انكسرت اتجاهات راسخة أو انعكست مسارات اعتبرت لفترة طويلة من المسلمات. وفيما يلي خمسة تطورات كانت الأشد تأثيرا في الأسواق خلال 2025، وفق مجلة "إيكونوميست" البريطانية:

اهتزاز الثقة في الاقتصاد الأميركي

في أوائل إبريل/نيسان، بدأت الولايات المتحدة لفترة وجيزة تتصرف في الأسواق كما لو كانت اقتصادا ناشئا عرضة للأزمات. فبعد أن كشف ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق، وصفت بأنها محسوبة على نحو غير منطقي، انهارت أسعار الأسهم، وسارع المستثمرون إلى بيع السندات الحكومية الأميركية أيضا. ومع تراجع أسعار السندات، ارتفعت عوائدها، وهو ما كان يفترض نظريا أن يدعم الدولار. غير أن ما حدث كان العكس تماما، إذ عمد المتعاملون المرتبكون إلى التخلص من العملة الأميركية، في سلوك نادر الحدوث بالنسبة لعملة الاحتياطي العالمي.

هدأت موجة الذعر لاحقا بعدما تراجع ترامب عن معظم الرسوم أو أجل تطبيقها، ما دفع المستثمرين إلى استنتاج أن البيت الأبيض ليس منفلتا من القيود كما خشي البعض، وأن الأسواق لا تزال قادرة على فرض قدر من الانضباط. واستقرت سندات الخزانة والدولار، واستأنفت سوق الأسهم الأميركية مسارها الصاعد طويل الأمد. لكن الثقة الكاملة في "العم سام" لم تُستعد. فالدولار لم يتعاف إلا جزئيا من هبوطه، وأصبح المستثمرون الأجانب أكثر حرصا على التحوط من تعرضهم للعملة الأميركية. وفي الأزمة المقبلة، من المرجح ألا ينسى هؤلاء تجربة تعثر سندات الخزانة، ولو لفترة وجيزة، في أداء دور الملاذ الآمن.

انقلاب موازين الأسهم

دخلت الأسهم الأميركية عام 2025 وهي محط أنظار العالم، بعد ارتفاعها بنسبة 26% في 2023 و23% في 2024، مقابل 14% و2% فقط لأسهم الأسواق المتقدمة الأخرى على التوالي. إلا أن هذا التفوق انكسر هذا العام، رغم تمركز الولايات المتحدة في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي. ويفسر ضعف الدولار جزءا من هذا التحول، لكنه لا يفسره بالكامل. فقد تألقت البورصات الأوروبية، مدفوعة بخطط ألمانيا لتحفيز اقتصادها، وبالزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي عبر القارة. وداخل أوروبا نفسها، شهد العام انقلابا إضافيا؛ إذ تفوقت أسواق الدول التي كانت تصنف سابقا على أنها "طرفية" على أسواق "القلب" الأوروبي.

وشملت أبرز الأسواق المتفوقة في 2025 كلا من اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، مع أداء قوي بشكل خاص للبنوك التي كانت تعاني في السابق من اختلالات مزمنة. وفي تطور لافت، تفوقت الأسهم في الأسواق الناشئة على نظيرتها في الأسواق المتقدمة للمرة الأولى منذ سنوات، إذ ارتفعت مؤشرات الأسواق الناشئة بنسبة 27% مقابل 19% للأسواق المتقدمة. وقفز مؤشر كوريا الجنوبية بنحو 70%. ورغم أن السوق الأميركية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، فإن مركز الثقل الحقيقي للأسواق هذا العام كان في أماكن أخرى.

خفض الفائدة دون هبوط العوائد الطويلة

كان عام 2025، في مجمله، عاما اتسم بازدياد الميل التيسيري في سياسات البنوك المركزية الكبرى. فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات بمقدار 0.25% في كل مرة، كما فعل بنك إنكلترا. واختار كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا خفض الفائدة أربع مرات. أما الاستثناء فكان بنك اليابان، الذي رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل مرتين، وإن كان ذلك انطلاقا من مستوى شديد الانخفاض. وعلى الرغم من ذلك فإن العوائد طويلة الأجل، التي تحدد فعليا تكلفة معظم القروض العقارية، وديون الحكومات والشركات، لم تنخفض بالقدر نفسه، بل ارتفعت في بعض الحالات. فتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو 0.4% فقط، بينما انخفضت عوائد السندات البريطانية بأقل من 0.1%.

أما في ألمانيا، فقد ارتفعت تكلفة الاقتراض لعشر سنوات إلى 2.9%، أي أعلى بنحو 0.5% مقارنة ببداية العام، في حين وصلت العوائد اليابانية إلى 2%، وهو أعلى مستوى منذ 1999. وأسهم هذا التباين في ترسيخ ما بات يعرف بـ "تجارة تآكل القيمة"، إذ يخشى المستثمرون أن يأتي خفض الفائدة في توقيت مبكر، بالتوازي مع توسع الاقتراض الحكومي على نحو غير مستدام. ووفق هذا التصور، تتزايد احتمالات عودة الضغوط التضخمية، بما يضعف القيمة الحقيقية للعملات والديون السيادية، ويدفع المستثمرين في السندات إلى المطالبة بعوائد أعلى تعويضا عن المخاطر المتنامية.

سقوط سردية البيتكوين بوصفه ذهباً رقمياً

حتى وقت قريب، كانت عملة بيتكوين الرقمية تقدم باعتبارها جزءا من تجارة تآكل القيمة. فالمعروض المحدود للعملة المشفرة، وكونها خارج سيطرة البنوك المركزية، غذيا الآمال في أن تصبح بديلا رقميا للذهب، وأداة تحوط من التضخم والإفراط الحكومي في الاقتراض. إلا أن المستثمرين، على ما يبدو، يفضلون الذهب الحقيقي. فمنذ بداية 2025، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 67%، في حين تراجعت بيتكوين بنسبة 7%، وتعرضت لهبوط حاد تجاوز 30% بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وبدل البحث عن بدائل رقمية، اتجه المستثمرون إلى بدائل تقليدية، إذ حققت الفضة أداء أقوى حتى من الذهب، مسجلة أكثر من تضاعف في قيمتها خلال العام، وزادت الفضة 138%، متفوقة على الذهب بشكل كبير. وإذا لم تكن بيتكوين ذهبا رقميا، فما هي إذن؟ غالبا ما توصف بأنها مقياس لشهية المخاطرة العالمية أو للتفاؤل التكنولوجي. وقد تزامن هبوطها الحاد في نهاية العام مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. غير أن هذه الأسهم، على مدار العام، تفوقت بوضوح على العملة المشفرة، ما يضع أنصار بيتكوين أمام تحدي صياغة سردية أكثر إقناعا لمستقبلها.

تراجع جاذبية الأسواق الخاصة

بعد تضخم الأصول المدارة في شركات الاستثمار الخاص خلال عقد 2010، بدأ هذا القطاع ينمو بوتيرة أبطأ. ووفقا لبيانات "بيتش بوك" الأميركية، جمعت هذه الشركات نحو 900 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وهو ما يشير، إذا استمر الإيقاع نفسه، إلى رابع عام متتال من التراجع منذ ذروة 2021. ويعود هذا التباطؤ جزئيا إلى صعوبة شراء الشركات الخاصة وبيعها، إذ تعتمد هذه الصفقات عادة على الديون التي باتت أكثر كلفة. كما أن عدم اليقين الجيوسياسي، لا سيما المرتبط بالرسوم الجمركية والتجارة العالمية، أبقى العديد من الصفقات معلقة خلال النصف الأول من العام.

ورغم بدء تحسن الأوضاع تدريجيا، فإن تأجيل عمليات التخارج قلص السيولة المعادة للمستثمرين، ما جعلهم أكثر ترددا في ضخ أموال جديدة. وفي هذا السياق، تسعى شركات الاستثمار الخاص إلى فتح الاستثمار أمام الأفراد تحت شعار "دمقرطة" القطاع، في وقت يتراجع فيه إقبال المستثمرين المؤسسيين الأكثر خبرة، ما يثير تساؤلات حول طبيعة المخاطر التي يجري نقلها إلى القاعدة الأوسع من المستثمرين.