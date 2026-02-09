42.7 مليون برميل إنتاج النفط الليبي في يناير 2026

- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الليبي بلغ 42.7 مليون برميل في يناير، مع تخصيص 27.26 مليون برميل للتكرير والتصدير و3.63 ملايين برميل لمحطات الكهرباء. - بلغت إيرادات النفط 1.03 مليار دولار و1.25 مليون يورو، مع تحويل إتاوات وضرائب بقيمة 1.95 مليار دينار ليبي، بينما اقتصرت الميزانية على المرتبات بقيمة 327.8 مليون دينار. - تسعى ليبيا لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً قبل 2030، وسط تحديات الانقسام السياسي وتعطل الإنتاج، مع توقيع اتفاقيات استراتيجية في قطاع الطاقة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الليبي الخام ناهز 42.7 مليون برميل الشهر الماضي، وفقاً لملخص الإنتاج والإيرادات والميزانية المستلمة الذي نشرته المؤسسة اليوم الاثنين.

وأظهرت البيانات أن حصة الدولة الليبية من الإنتاج وصلت إلى 31.5 مليون برميل، مقابل 7.6 ملايين برميل حصة الشركاء، في حين قُدّرت الكميات المتاحة للتصدير للطرفين بنحو 7.07 ملايين برميل حتى 31 يناير/كانون الثاني. كما جرى خلال الشهر نفسه تحويل 27.26 مليون برميل للتكرير والتصدير بصفة نفط خام، إضافة إلى 3.63 ملايين برميل خُصصت لتغذية محطات الكهرباء.

وبحسب المؤسسة، بلغ متوسط سعر خام برنت خلال يناير 66.796 دولاراً للبرميل، مشيرة إلى أن الكميات المتاحة للتصدير تشمل الإنتاج المحوّل إلى المخزون خلال الشهر، إلى جانب كميات تراكمية من فترات سابقة مخزنة في الخزانات.

في جانب آخر، قالت المؤسسة إن إيرادات النفط الليبي المحصلة والمحالة إلى حساب الإيراد العام خلال يناير بلغت 1.03 مليار دولار، إضافة إلى 1.25 مليون يورو. كما جرى تحويل إتاوات وضرائب عقود الامتياز إلى الجهات المختصة بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.95 مليار دينار ليبي.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن قيمة الضمانات العينية لتوريد المحروقات بلغت 676.5 مليون دولار، في حين قُدّرت قيمة النفط الخام المحول لمحطات الكهرباء (أوباري – شركة مليتة) بنحو 33.7 مليون دولار.

وعلى صعيد الميزانية، أوضحت المؤسسة أن الميزانية المستلمة خلال يناير 2026 اقتصر صرفها على الباب الأول (المرتبات) بقيمة 327.8 مليون دينار ليبي، من دون تسجيل مخصصات للأبواب الأخرى، بما في ذلك دعم المحروقات

وكانت فاعليات "قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026" في طرابلس قد شهدت توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية في قطاع الطاقة، أبرزها توقيع اتفاق تطوير طويل المدى، على مدى 25 عاماً، بين شركة الواحة للنفط وشركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.

ويشكل النفط والغاز أكثر من 97% من إيرادات البلاد، في ظل سباق مع الزمن لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً. وتعاني ليبيا انقساماً بين حكومتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها، وأدى تعطل إنتاج النفط المتكرر وجولات العنف المتقطعة إلى إهمال وتضرر جزء كبير من البنية التحتية للطاقة.

هذا، وتستهدف السلطات أن يصل إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً قبل 2030، وهو مستوى يتجاوز ذروة الإنتاج عند 1.75 مليون برميل في 2006، خلال حكم الزعيم معمر القذافي. وتنتج ليبيا حالياً نحو 1.4 مليون برميل يومياً.