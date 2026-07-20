4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد

- شهد مضيق هرمز انخفاضًا في حركة السفن بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا واستهدفت إيران السفن المخالفة، مما أثر على تدفق إمدادات الطاقة. - لم تُشاهد ناقلات الغاز الطبيعي المسال منذ الخميس، مع استمرار الإنتاج في قطر والإمارات، مما زاد من مخزون الغاز على الناقلات المنتظرة، وقد يؤدي تخفيف الحصار إلى زيادة الصادرات. - تبحث الدول المصدرة للنفط عن بدائل، حيث وجهت السعودية صادراتها إلى البحر الأحمر، ويعمل العراق على بناء خط أنابيب يصل إلى الموانئ المتوسطية.

أظهرت بيانات شحن اليوم الاثنين، أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز ظل منخفضا في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي صعدت فيه الولايات المتحدة وإيران من هجماتهما في المنطقة. وأظهرت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن أربع سفن عبرت المضيق أمس الأحد، مقارنة مع ثماني سفن في اليوم السابق.

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وأظهرت البيانات أن ثلاث ناقلات لمنتجات نفطية على الأقل وناقلة نفط خام عملاقة دخلت المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل النفط. وتغطي بيانات مجموعة بورصات لندن حركة مرور سفن الحاويات وسفن البضائع السائبة وسفن نقل المركبات وناقلات النفط والغاز والمواد الكيميائية. وتستمر المخاوف بشأن تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز منذ أن استأنفت الولايات المتحدة وإيران الأعمال القتالية المفتوحة بعدما تبادلتا الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مرارا.

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وأمس الأحد، أعلنت الولايات المتحدة أنها أكملت ليلتها الثامنة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في حين أشارت الكويت والبحرين الحليفتان للولايات المتحدة إلى تعرضهما لمزيد من الهجمات الإيرانية. وفي الأيام القليلة الماضية، استهدف الطرفان حركة الملاحة البحرية، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها تفرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، في حين أعلنت إيران أنها تستهدف السفن التي تنتهك قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خُمس شحنات النفط العالمية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغا يشير إلى اشتعال النيران على متن سفينة على بعد ثمانية أميال بحرية شمال غربي كمزار في سلطنة عُمان. وأوضحت الهيئة أنه لم يتم التحقق بعد من سبب الحريق. ولم تُشاهد أي ناقلات للغاز الطبيعي المسال تمر عبر المضيق منذ يوم الخميس. وقامت الناقلات والسفن الأخرى في بعض الأحيان بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لإخفاء مرورها.

وأظهرت البيانات أنه من المعروف أن شحنة واحدة فقط من الغاز الطبيعي المسال غادرت الخليج خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، ذكر محللو إس اند بي غلوبال في مذكرة، أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحميل السفن في قطر والإمارات استمر بوتيرة قوية نسبيا على الرغم من تعطل الشحن المتجه إلى خارج المنطقة ، مما أدى إلى تزايد مخزون الغاز الطبيعي المسال على متن الناقلات المنتظرة داخل الخليج. وأضافت المذكرة: "في حال خفت حدة الحصار الفعلي لمضيق هرمز في الأسابيع المقبلة، فإن هذه السفن قد تتيح زيادة سريعة نسبيا في الصادرات، مما يتيح تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي تم إنتاجه وتحميله بالفعل".

ودفعت عودة التوترات إلى مضيق هرمز الدول المصدرة للنفط للبحث عن بدائل للتصدير، إذ وجهت السعودية صادراتها من الخليج إلى ينبع على البحر الأحمر، وأعلنت كوريا الجنوبية أمس الأحد، أن ناقلة نفط خام تابعة لها قادمة من ميناء ينبع نجحت في المرور من البحر الأحمر بأمان وتتجه حاليا إلى البلاد. وتُعد هذه ناقلة النفط الكورية الجنوبية الخامسة عشرة التي تعبر البحر الأحمر منذ إغلاق مضيق هرمز في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وأعلن وزير النفط العراقي باسم خضير أمس الأحد، أن العراق يعمل على تسريع خططه لبناء خط أنابيب نفط يصل إلى الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط في تركيا وسورية، مع استمرار الحصار المطول لمضيق هرمز في عرقلة الصادرات. وأضاف أنه يمكن تمديد هذا المسار لاحقا ليصل إلى ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر. وأشار خضير إلى وجود "رؤية واستراتيجية واضحة" في بغداد لإيجاد منافذ تصديرية جديدة للنفط العراقي.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)



