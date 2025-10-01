4 أدوات استثمارية متنوعة تساعدك على بناء ثروتك.. تعرف إليها

- الصناديق المشتركة وتداول العملات الأجنبية: توفر الصناديق المشتركة تنويعًا في الاستثمارات من خلال محفظة متنوعة يديرها مدير محترف، مما يقلل المخاطر. تداول العملات الأجنبية يعتمد على حركة أسعار الصرف في السوق العالمي، مع خدمات مثل FX Order Watch لمتابعة الاستثمارات. - الأوراق المالية والسندات: تشمل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار، وتوفر عوائد أعلى من حسابات التوفير. الأسهم تمنح حصصًا في الشركات، بينما السندات تمثل أداة دين بعوائد ثابتة أو متغيرة، مما يضيف تنويعًا للمحفظة. - البدء في الاستثمار: موازنة المخاطر والعوائد ضرورية لتحقيق الأهداف المالية طويلة الأجل. البدء المبكر يمنح وقتًا للتعافي من الخسائر والاستفادة من المكاسب، مع التفكير في حجم المساهمة والمخاطر لتحقيق أفضل العوائد.

يبحث الكثير من الأفراد عن طرق آمنة وفعّالة لتنمية أموالهم، لكن تعدد المنتجات الاستثمارية يجعل الاختيار أمرًا معقدًا أحيانًا. من هنا، يقدّم HSBC لمحة مبسطة عن أربع أدوات استثمارية رئيسية، تساعدك على فهم الخيارات المتاحة، وتحديد ما يتناسب مع أهدافك المالية ومستوى المخاطر الذي يمكنك تحمّله.

الصناديق المشتركة (Unit Trusts)

الصندوق المشترك يعني أن أموالك تُستثمر في محفظة متنوعة من الاستثمارات، إلى جانب مستثمرين آخرين من قبل مدير صندوق محترف. اعتمادًا على استراتيجية الصندوق، قد تُستثمر أموالك في أنواع مختلفة من الأصول، بدءًا من الأسهم والسندات وغيرها. أداء استثمارك يعتمد على نوع الصندوق الذي اخترته وكيف يتأثر بأوضاع السوق المختلفة.

وتختلف مستويات المخاطر في الصناديق المشتركة من صندوق لآخر، ولكن بشكل عام يجري توزيع استثمارك على أوراق مالية عدة، بدلاً من الاعتماد على ورقة واحدة فقط. ميزة التنويع هي أن تعرضك الاستثماري موزع عبر أوراق مالية عدة من شركات مختلفة في المحفظة. كما يمكنك الاختيار للاستثمار عبر قطاعات عدة أو موضوعات أو دول/مناطق مثل الرعاية الصحية، التكنولوجيا، أو حتى بلد أو منطقة محددة. إذا كنت تبحث عن بعض التنويع في محفظتك الاستثمارية، فإن الصناديق المشتركة مكان جيد للبدء. فمدير صندوق محترف هو من يختار لك الأوراق المالية، ولن تعتمد بشكل مفرط على أداء ورقة مالية واحدة، لأن المخاطر موزعة على المحفظة.

تداول العملات الأجنبية (Foreign Exchange)

تداول العملات الأجنبية (FX) يعني التعامل بعملات مختلفة، حيث تعتمد عوائدك على حركة أسعار الصرف. إنه أكبر سوق في العالم، إذ يجري تداول أكثر من 5 تريليونات دولار أميركي يوميًّا، ما يعكس النشاط الكبير للمستثمرين فيه.

تتأثر أسعار الصرف بعوامل الاقتصاد الكلي المتغيرة باستمرار والعوامل الاجتماعية والسياسية عالميًّا. لكن هذا لا يعني أنك بحاجة للبقاء مستيقظًا طوال الوقت لمتابعة استثماراتك. يمكنك إعداد خدمة FX Order Watch للتأكد من أنه بمجرد وصول أسعار الصرف المحددة إلى المستوى المستهدف، يجري تحويل الأموال تلقائيًّا. يمكن القيام بذلك بين 10 عملات، ويمكنك متابعة استثماراتك بسهولة من خلال بيانات مباشرة، وأخبار لحظية، وإشعارات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

الأوراق المالية (Securities)

الأوراق المالية هي استثمارات مالية قابلة للتداول تحمل قيمة نقدية، مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). عمومًا، هناك نوعان من الأوراق المالية: الأسهم (Equities) والديون (Debt)، وهناك أيضًا أوراق مالية هجينة تجمع بين الاثنين.

والأسهم هي حصص في شركات أو صناديق ائتمانية قد تمنح المستثمرين أرباحًا منتظمة. وتسمى الزيادة في قيمة الاستثمار مع مرور الوقت بـ"تقدير رأس المال". عادةً ما تحقق الأوراق المالية عوائد أعلى مما قد تكسبه من وضع أموالك في حساب توفير.

من خلال حساب الاستثمار في الأسهم من HSBC، يمكنك الاستثمار في مجموعة واسعة من الأوراق المالية مثل الأسهم، وصناديق المؤشرات، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs) والإيصالات الأميركية للإيداع.

السندات (Bonds)

السندات استثمارات تقوم فيها بإقراض المال لمصدر السند، سواء كان شركة أو جهة حكومية. يمكن للجهات المصدرة استخدام رأس المال الذي تجمعه من خلال السندات لتمويل عملياتها ومشاريعها أو لشراء أصول أخرى. وتُعرف بأنها "أداة دين"، لأن الجهة المصدرة تصبح مدينة لك. فهي ملزمة بسداد المبلغ الذي استثمرته، بالإضافة إلى نسبة إضافية تُحدد وفقًا لسعر الفائدة (الكوبون). إذا كان السعر ثابتًا، فستعرف بوضوح كم ستحصل عليه. أما إذا كان متغيرًا، فسيتغير العائد حسب سعر الفائدة.

إذا لم تتخلف الجهة المصدرة عن السداد، ستحصل على أصل المبلغ عند الاستحقاق، وأحيانًا خلال فترات محددة مسبقًا. بناءً على أهدافك المالية وملفك الاستثماري، قد تكون السندات خيارًا مناسبًا إذا كنت قادرًا على الالتزام لفترة متوسطة إلى طويلة. لكن إذا سحبت استثمارك قبل موعد الاستحقاق، فقد تخسر جزءًا من أموالك. ميزة السندات أنها تمنحك تنويعًا إضافيًّا لمحفظتك الاستثمارية. تتوفر سندات بدرجات ائتمانية مختلفة وبعوائد متنوعة تصل آجالها إلى 30 سنة، وبعملات مختلفة. كما يمكنك الاختيار من بين جهات إصدار مثل الشركات أو الكيانات الحكومية وشبه الحكومية.

متى يجب أن تبدأ الاستثمار؟

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة أوضح عن هذه الأنواع الأربعة من المنتجات الاستثمارية، يمكنك أن تكون في موقع أفضل لموازنة خياراتك الاستثمارية، وتحديد الأدوات التي ترغب في إضافتها إلى محفظتك المالية، أو الطريقة التي قد تبدأ بها رحلتك الاستثمارية. بشكل عام، من المهم أن تتذكر أن كل استثمار ينطوي على مستوى معين من المخاطر، لذا عليك موازنة عنصر المخاطرة مقابل العائد بعناية قبل اختيار المنتج الأنسب لك ولأهدافك المالية طويلة الأجل.

ستواجه على الأرجح صعودًا وهبوطًا في رحلتك الاستثمارية، لذا من المهم أن تفكر في مساهمتك وحجم تعرضك بعناية قبل البدء. الخبر الجيد هو أنه كلما بدأت مبكرًا، كان لديك إطار زمني أطول للاستثمار، وبالتالي ستشعر بتأثير أقل لتقلبات السوق. سيكون لديك وقت أكبر للتعافي من الخسائر والاستفادة من المكاسب لتعظيم عوائدك.