392 مليون دولار عجز الموازنة القطرية في الربع الثالث من 2025

13 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:33 (توقيت القدس)
مصرف قطر المركزي، 7 يونيو 2025 (وكالة الأنباء القطرية، أكس)
مصرف قطر المركزي، 7 يونيو 2025 (وكالة الأنباء القطرية، إكس)
- سجلت الموازنة العامة القطرية عجزًا قدره 1.432 مليار ريال في الربع الثالث من العام، وتمت تغطيته عبر أدوات الدين، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 4.1% لتصل إلى 49.155 مليار ريال، بينما انخفضت المصروفات بنسبة 1.2% لتبلغ 50.587 مليار ريال.
- بلغت الإيرادات النفطية 43.356 مليار ريال، وغير النفطية 5.799 مليار ريال، مع متوسط سعر نفط 68.1 دولار للبرميل.
- توزعت المصروفات على الرواتب والأجور (17.190 مليار ريال)، والمصروفات الجارية (19.597 مليار ريال)، والمصروفات الرأسمالية الكبرى (12.623 مليار ريال).

أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الخميس، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 1.432 مليار ريال (392 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتمت تغطيته من خلال أدوات الدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن إجمالي الإيرادات خلال الربع المذكور بلغ نحو 49.155 مليار ريال، وذلك بانخفاض نسبته 4.1%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي المصروفات نحو 50.587 مليار ريال، بانخفاض نسبته 1.2%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.

خلال توقيع اتفاقية الاستثمارات مع الديار القطرية، 6 نوفمبر 2025
استثمارات قطرية بـ3.5 مليارات لتطوير علم الروم المصرية

وأضاف البيان أن الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث من عام 2025 بلغت 43.356 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.799 مليارات ريال، وذلك على أساس متوسط سعر نفط بلغ 68.1 دولاراً للبرميل خلال الفترة ذاتها.

وبيّنت وزارة المالية أن المصروفات توزعت خلال الربع نفسه بواقع 17.190 مليار ريال للرواتب والأجور، و19.597 مليار ريال للمصروفات الجارية، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 12.623 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الثانوية 1.177 مليار ريال.

(قنا)

