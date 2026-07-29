39 سفينة تعبر باب المندب في يوم رغم المخاطر واستهدافات الحوثيين

- شهد مضيق باب المندب عبور 39 سفينة في يوم واحد، وهو أعلى رقم منذ 19 يوليو، رغم تهديدات الحوثيين للسفن السعودية. تضمنت السفن ناقلات نفط وبتروكيماويات، مع استمرار بعض السفن في الإبحار بأجهزة إرسال معطلة. - تستغرق الرحلة من ينبع إلى آسيا عبر المضيق 16 يوماً، مقارنة بـ50 يوماً عبر قناة السويس وأفريقيا. الحوثيون فرضوا حصاراً على الموانئ السعودية وهددوا السفن المتجهة إليها. - أجرت الصين اتصالات مع الحوثيين لضمان سلامة ناقلاتها في البحر الأحمر، حيث عبرت أربع ناقلات نفط سعودية إلى الصين منذ إعلان الحصار.

عبرت 39 سفينة مضيق باب المندب في يوم واحد هو الثلاثاء، رغم زيادة المخاطر واستهدافات الحوثيين سفن النفط السعودية، وأظهرت بيانات شحن أولية أن 39 سفينة لنقل السلع الأساسية عبرت مضيق باب المندب أمس الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ 19 يوليو/ تموز الجاري، في حين عبرت خمس سفن اليوم الأربعاء، مع عبور عدد قليل مضيق هرمز. وحملت اثنتان من السفن الخمس التي خرجت من مضيق باب المندب اليوم النفط الخام، وهما الناقلة العملاقة (صوفيا) والناقلة متوسطة الحجم (أوشن لوريت). ووفقاً لبيانات تتبّع السفن من شركة كبلر، عبرت 39 سفينة المضيق، أمس، إذ دخلت 20 منه وخرجت 17. ومن بين السفن المغادرة ثلاث ناقلات تحمل نفطاً خاماً.

ومن بين السفن الداخلة للمضيق، كانت هناك ناقلتان تحملان منتجات بتروكيماوية. وربما لا تزال بعض السفن تبحر مع إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال بها. وأظهرت بيانات كبلر أن ثماني سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء، إذ دخلت خمس وخرجت ثلاث، في حين عبرت سفينة واحدة حتى الآن اليوم الأربعاء.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع السلع الأساسية التي عبرت مضيق باب المندب؟ ما هي الدول التي تتجه إليها الناقلات التي تحمل النفط الخام من موانئ سعودية عبر باب المندب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتستغرق الرحلة جنوباً من ينبع إلى آسيا عبر مضيق باب المندب 16 يوماً في المتوسط، أما إذا اتجهت السفينة شمالاً نحو قناة السويس ثم دارت حول أفريقيا، فإن الرحلة تستغرق 50 يوماً. وأعلنت جماعة الحوثي فرض الحصار على الموانئ السعودية في 20 يوليو/ تموز، كما أرسلوا لشركات الشحن الدولية رسائل عبر بريد إلكتروني لتبلغهم بأن السفن قد تتعرض للهجوم إذا حملت أو فرغت بضائع في موانئ السعودية. وذكرت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي، أنها شنّت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على ناقلتي النفط السعوديتين إنسيليا وليلى. وأكدت مصادر في أمن الملاحة البحرية الهجوم على الناقلة إنسيليا، لكن وكالة رويترز لم يتسن لها تأكيد الهجوم على الناقلة ليلى.

وقالت ستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إن الصين أجرت اتصالات مباشرة مع جماعة الحوثي اليمنية من أجل السماح لناقلاتها بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر دون التعرض للهجوم. وأظهر تحليل من كبلر للتحليلات وبيانات تتبّع سفن من مجموعة بورصات لندن ومنصة مارين ترافيك أن أربع ناقلات على الأقل حملت النفط الخام من موانئ سعودية متجهة إلى الصين وعبرت باب المندب منذ أن أعلنت جماعة الحوثي عن فرض الحصار.

(رويترز، العربي الجديد)