3 مليارات يورو لإيرباص في أكبر تمويل بتاريخ بنك الاستثمار الأوروبي

- أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تخصيص 3 مليارات يورو لدعم "إيرباص" في أكبر حزمة تمويل مؤسسي، بهدف تعزيز البحث والتطوير في قطاع الطيران والفضاء الأوروبي، وترسيخ السيادة التكنولوجية الأوروبية. - يشمل التمويل دعم استثمارات "إيرباص" في التقنيات المتقدمة والأنظمة المتكاملة للطيران التجاري والدفاع، مع التركيز على خفض انبعاثات الكربون، ضمن مبادرة "TechEU" لتعزيز تنافسية الصناعة الأوروبية. - يساهم التمويل في دعم سلسلة القيمة لصناعة الطيران والفضاء في أوروبا، والحفاظ على الوظائف عالية المهارة، مع توقعات بزيادة إيرادات "إيرباص" إلى 73.4 مليار يورو بحلول 2025.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخصيص تمويل بقيمة ثلاثة مليارات يورو، ما يعادل نحو 3.42 مليارات دولار، لصالح شركة "إيرباص"، في أكبر حزمة تمويل مؤسسي يوافق عليها البنك في تاريخه.

وقال البنك إن التمويل يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع الطيران والفضاء الأوروبي، وتعزيز القاعدة الصناعية للقارة، وترسيخ السيادة التكنولوجية الأوروبية في قطاع بات أكثر ارتباطاً بالمنافسة الصناعية والتحولات الجيوسياسية. وتم توقيع الشريحة الأولى من الحزمة في بروكسل، على شكل قرض بقيمة مليار يورو، لدعم استثمارات "إيرباص" في التقنيات المتقدمة والأنظمة المتكاملة للطيران التجاري، إلى جانب أنظمة الأمن والدفاع. ومن المقرر أن تغطي الحزمة مشاريع البحث والتطوير الخاصة بالشركة حتى عام 2030 في فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي نادية كالفينيو إن "هذه الحزمة تؤكد قدرة أوروبا على التحرك بسرعة وبحجم كبير لدعم شركاتها الصناعية الكبرى، وتعزيز موقعها في بيئة جيوسياسية متغيرة". وأضافت أن "الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة أصبح عنصراً أساسياً في حماية القدرة التنافسية الأوروبية".

من جهته، قال المدير المالي لإيرباص توماس توبفر إن "التمويل سيدعم برامج الشركة في البحث التجاري والدفاعي، ويساعدها على مواصلة الاستثمار طويل الأمد في الابتكار بقطاع الطيران والفضاء".

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي أن التمويل يوفر آجال سداد طويلة وشروطاً مرنة، بما يمنح "إيرباص" قدرة أكبر على التخطيط لمشاريع صناعية كبرى تحتاج إلى تمويل مستقر ومتوقع. ويأتي ذلك ضمن مبادرة "TechEU"، التي تستهدف تسريع الاستثمار في التقنيات الحيوية وتعزيز تنافسية الصناعة الأوروبية. كما يشمل الدعم برامج بحث وتطوير تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من طائرات "إيرباص"، في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الأثر البيئي لقطاع الطيران.

ويرى البنك أن هذه العملية ستدعم سلسلة القيمة الكاملة لصناعة الطيران والفضاء في أوروبا، من الشركات الكبرى إلى الموردين، كما ستساهم في الحفاظ على الوظائف عالية المهارة، وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية داخل الاتحاد الأوروبي. وتُظهر أرقام "إيرباص" لعام 2025 حجم الرهان الأوروبي على الشركة، إذ رفعت إيراداتها المجمعة بنسبة 6% إلى 73.4 مليار يورو، وسلمت 793 طائرة تجارية مقابل 766 طائرة في 2024. كما بلغ الربح التشغيلي المعدل 7.1 مليارات يورو، فيما وصل التدفق النقدي الحر قبل تمويل العملاء إلى 4.6 مليارات يورو.